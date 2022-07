Nyt hätkäyttää Elon Muskin isä! Errol, 76, paljastaa saaneensa toisen lapsen tytärpuoli Janan, 35, kanssa

Errol Muskin ja tytärpuolen suhde on kauhistuttanut Muskin muita tyttäriä.

Tesla-miljardööri Elon Muskin isä Errol Musk, 76, on saanut toisen lapsen tytärpuolensa Jana Bezuidenhoutin, 35, kanssa.

Tytär syntyi vuonna 2019. Sitä ennen Musk oli saanut tytärpuolensa kanssa pojan Elliot Rushin vuonna 2017.

Asiasta uutisoi The Sun, jolle Errol Musk on antanut haastattelun. Mies kertoo lehdelle, ettei lapsi ollut suunniteltu.

– En ole tarkistanut hänen DNA:taan, mutta hän näyttää aivan samalta kuin muut tyttäreni. Hän näyttää Rosen ja Toscan sekoitukselta, Musk kuvailee.

– Hän näyttää aivan Rushilta ja käyttäytyy kuin hän. Joten se on aika ilmeistä, tiedäthän, hän jatkaa.

Musk ja Bezuidenhout asuivat yhdessä noin 1,5 vuoden ajan esikoispojan syntymän jälkeen, mutta ovat sittemmin muuttaneet erilleen. Musk sanoo, että heillä on silti vielä tunteita toisiaan kohtaan.

– Mutta se ei vain ole käytännöllistä. Hän täyttää seuraavaksi 35, joten hän on menossa eteenpäin. Lopulta, jos olen vielä kuvioissa, hän saattaa päätyä yhteen kanssani. Tämä on vaikeaa, Musk sanoo.

– Tarkoitan, että pitäisin heidät mielelläni täällä. Mutta Jana tuli ja vietti joitain päiviä täällä kuusi kuukautta sitten. Ja lapset alkoivat käydä hermoilleni. Sitten ikävöin heitä heti, kun he ovat lähteneet.

Errol Musk oli naimisissa Bezuidenhoutin äidin Heiden kanssa 18 vuoden ajan ja sai tämän kanssa kaksi lasta. Bezuidenhout oli 4-vuotias, kun Muskista tuli hänen isäpuolensa.

Maye Muskin kanssa Errol Musk oli naimisissa vuodesta 1970 vuoteen 1979 ja sai kolme lasta: Elonin, Kimbalin ja Toscan.

Errol Musk myöntää, että hänen muut tyttärensä ovat olleet sokissa suhteesta tytärpuolen kanssa. Biologiset tyttäret kokivat Bezuidenhoutin siskokseen.

– Eivätkä he vieläkään pidä siitä. He kauhistelevat asiaa vieläkin, koska hän on heidän siskonsa. Heidän siskopuolensa, Musk sanoo.

On kerrottu, että Elon Musk olisi kiehunut raivosta kuullessaan isänsä suhteesta tytärpuoleensa. Errol Musk kuitenkin kiisti, että välirikko Eloniin olisi seurausta suhteesta tytärpuoleen.

Elon Musk on myös ollut otsikoissa perhekuvioidensa takia. Marraskuussa Musk sai kaksoset pitkäaikaisen työtoverinsa kanssa.

Elon Musk on kuvaillut haastatteluissa isäänsä ”kauheaksi ihmiseksi”, jolla on ”huolellisesti mietitty pahuuden suunnitelma”.

– En tiedä, mistä Elonin viha johtuu. Sitä on jatkunut siitä lähtien, kun lähdimme Yhdysvalloista vuonna 2003 vastoin hänen tahtoaan, Errol Musk on sanonut.

Vuonna 2018, kun Muskin ja tytärpuolen ensimmäisen lapsen syntymästä uutisoitiin, Musk väitti tytärpuolensa kasvaneen suurimmaksi osaksi erossa hänestä avioliitosta huolimatta.

Hän kertoi saaneensa Bezuidenhoutilta yhteydenoton pari vuotta ennen lapsen syntymää, kun nainen oli eronnut juuri poikaystävästään ja tarvitsi apua.

– Jana on ihana tyttö ja mahtava äiti. Hän sanoi, että muutin hänen elämänsä, Musk kertoi.

– Olimme yksinäisiä, hukassa olevia ihmisiä. Yksi asia johti toiseen – sitä voi kutsua Jumalan tai luonnon suunnitelmaksi, Musk kertoi Sunday Timesille tuolloin.