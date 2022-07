Uniikki julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan Sandra-rakkaansa kanssa – poseeraavat uima-altaalla Las Vegasissa

Uniikki on pitänyt seurustelukumppaninsa tähän saakka poissa julkisuudesta.

Räppäri Uniikki eli Dan Tolppanen, 41, esittelee uuden rakkaansa sosiaalisessa mediassa.

Hän on julkaissut Instagramissa ensimmäisen yhteiskuvan naisystävänsä Sandran kanssa. Sandra on vilahtanut aiemmin räppärin Instagram-stooreissa, mutta nyt julkaistu yhteiskuva on ensimmäinen Uniikin tilillä.

Kuvassa pariskunta poseeraa kameralle juhlatunnelmissa uima-altaalla.

– Vegas baby, Uniikki kirjoittaa.

Uniikki kertoi uudesta suhteestaan Ilta-Sanomille helmikuussa. Hän myönsi tuolloin löytäneensä vierelleen Sandra-nimisen rakkaan, jonka kanssa hän on seurustellut jo useamman kuukauden ajan.

Pari lomaili talvella yhdessä Thaimaassa ja asui jo helmikuussa yhdessä.

– Olemme seurustelleet jo jonkin aikaa. On ollut tosi kivaa ja hän on tosi mukava tyyppi. Sanotaanko vaikka, että tapasimme duunien kautta, Tolppanen kertoi.

Uniikin naisystävä on yksityishenkilö, ja räppäri haluaa siksi pysyä melko vaitonaisena parisuhteestaan.

– Asumme yhdessä ja kaikki on tosi hyvin, hän sanoi tyytyväisenä.

Tolppanen ehti olla sinkkuna vain hetken, sillä hän erosi entisestä tyttöystävästään joulukuussa 2020. Pari seurusteli vuodesta 2017 saakka. Sitä ennen Tolppanen oli kihloissa fitnesstähti Eevi Teittisen kanssa.

Uniikki on pitkän linjan räppäri, joka nousi alun perin tähdeksi Kapasiteettiyksikkö-yhtyeestä. Sittemmin hän on siirtynyt soolouralle ja julkaissut useita omia albumeja.