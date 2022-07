Esko Eerikäinen julkaisi villin kuvan Hunks-ajoiltaan – fanit repesivät liitoksistaan: ”Piti zoomata”

Radiojuontajan nostalginen kuva riemastutti somekansaa.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen, 48, viihdytti seuraajiaan julkaisemalla nostalgisen kuvan Hunks-ajoiltaan.

Kuvassa vaaleahiuksinen ja tatuoitu Eerikäinen poseeraa ilman paitaa vauhdikkaissa tunnelmissa.

Kuva on riemastuttanut radiojuontajan faneja.

– Piti zoomata. Kyllä tunnistaa, eräs kommentoi.

– No oho, hämmästelee toinen.

– Mitäpä tohon voisi sanoa? Huh, huh, hot, hot.

– Si si ihan kaikkeen.

Esko Eerikäinen kiersi noin kymmenen vuoden ajan Scandinavian Hunks -ryhmän mukana Suomen lavoja. Hunksien jäsenet ovat vaihtuneet vuosien varrella.

– Ilman Hunkseja minulla tuskin olisi tätä elämää, joka minulla nyt on, Eerikäinen kuvaili IS:lle viime vuonna.

Hän muisteli myös ryhmän dynamiikan muutoksia.

– Jossain vaiheessa välit olivat vähän tulehtuneet, mutta kun sain etäisyyttä kundeihin ja omakin ego laskeutui tasolle, jossa sen kuuluisi olla, tajusi kuinka hienosta jutusta Hunkseissa on kyse, Eerikäinen kertoi.

Eerikäistä on vuodesta 2016 saakka kuultu Radio Nova -kanavalla, ja vuosien aikana hän on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten suosikkijuontajien joukossa. Kuluneen kevään aikana hän on näyttäytynyt myös suosikkisarja Salatuissa elämissä.