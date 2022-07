MTV: Ihmis-Barbieksi pyrkineestä Amanda Aholasta tuli äiti – haaveissa jo lisää jälkikasvua

Kaikessa hiljaisuudessa lapsen saanut Amanda Ahola kertoo, millaista on olla äiti.

LUKUISISsa kauneusleikkauksissa käynyt Amanda Ahola, 26, tuli aikoinaan tunnetuksi, koska hän halusi näyttää seksinukelta. Vuonna 2018 hän kuitenkin kertoi IS:lle, etteivät lääkärit suostu enää leikkaamaan häntä, sillä jo tehdyt leikkaukset vaaransivat hänen terveytensä.

Nyt Ahola paljastaa tulleensa äidiksi MTV Uutiset Liven haastattelussa Porin SuomiAreenassa.

Ahola kertoo MTV:n haastattelussa nauttivansa äitinä olosta. Hänellä oli helppo raskaus, ja ensimmäiset kuukaudet vauvan kanssa ovat sujuneet muitta mutkitta.

– Alettiin heti miettiä, että pitäisikö tehdä lisää, kun se on niin helppoa, Ahola nauraa.

Espanjassa asuva Ahola on mennyt naimisiin paikallisen miehen kanssa, jonka hän tapasi työskennellessään aikuisviihdealalla. Pari sai viisi kuukautta sitten pojan, selviää MTV:n haastattelusta.

Amerikkalaisessa Botched-ohjelmassa korjataan pieleen menneitä kauneusleikkauksia. Ahola osallistui ohjelman viidennelle tuotantokaudelle.

Amanda Aholan nimi nousi otsikoihin niin maailmalla kuin Suomessakin ensi kerran vuonna 2016, kun hän kertoi tavoitteestaan olla kuin ”elävä seksinukke.”

Pienen lapsen äiti nähtiin viime keväänä tv-sarjassa Botched: Mokatut kauneusleikkaukset. Hänelle on tehty muun muassa kolme rintaleikkausta ja nenäleikkaus. Hänen poskensa on täytetty ja otsassa on botoxia. Leukaa on muokattu pistoksin. Lisäksi Ahola on käyttänyt korsettia saadakseen entistä kapeamman vyötärön.

Ahola kertoi ohjelmassa meinanneensa kuolla leikkauspöydälle toisen rintaimplanttileikkauksen aikana. Hän vaipui koomaan ja oli teholla monta päivä leikkauksen jälkeen. Menneiden komplikaatioiden takia lapsi päätettiin synnyttää kontrolloidusti keisarileikkauksella.

Ahola on luonut uraa myös pornonäyttelijänä. Hän muutti työtä varten Suomesta Unkariin ja sieltä Espanjaan vuonna 2020.