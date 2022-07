Jari Sarasvuo on sanonut Mariskalle puhelimessa pakahduttavan lauseen, joka olisi helppo ymmärtää väärin – tällainen on kaksikon erityislaatuinen ystävyys

Jari Sarasvuo jännitti ihailemaansa lauluntekijää niin paljon, ettei saanut näpyteltyä numeroa puhelimeensa. Heille syntyi ystävyys, jossa Mariska on saanut itselleen suojelusenkelin ja Sarasvuo ihmisen, jonka seurassa voi olla haavoittuvaisimmillaan. – Teoriassa Virpi voisi olla mustasukkainen, Sarasvuo kuvailee.

Jari Sarasvuo antaa lämpimän tervehdysmuiskauksen laulaja Mariskan poskelle ja kehuu vuolaasti tämän hiustyyliä. Se tuo kokeneelle yrittäjälle mieleen 1990-luvun rokahtavan hittityylin.

Kaksikko on saapunut Sanomatalon kuvausstudiolle yhteishaastatteluun kertomaan ystävyydestään.

– Meillä oli viimeksi eilen erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Soitin sulle ja juteltiin siitä yhdestä urasi alkuvaiheen biisistä, ja sun reaktio oli hieman sellainen kuin olisit yrittänyt unohtaa sen. Sehän on aivan mahtava biisi! Sarasvuo, 57, jutustelee meikkituolissa istuvalle Mariskalle, 43.

– No joo. On tiettyjä kappaleita, jotka olen tietoisesti yrittänyt haudata, Mariska hymähtää.

Ystävysten suhdetta voisi kuvailla erityiseksi, minkä voi aistia, kun he uppoutuvat pohtimaan laulaja-lauluntekijän kappaleiden symboliikkaa ja mytologiaa. Aistittavissa on myös, että yhteisiä kilometrejä on takana lukuisia – tätä nykyä jo yli kymmenen vuoden verran.

Sinä aikana Mariskan ja Sarasvuon ystävyys on syventynyt tasolle, jolla he voivat olla toistensa seurassa haavoittuvaisimmillaan. Hauraita ja herkkiä.

– Viehätyin aluksi Mariskan lahjakkuudesta, mutta pian tajusin, että tässähän on minulle ystävä. Me juttelemme sellaisista asioista, joista en juuri muiden kanssa juttele, Sarasvuo kuvailee.

– Jari on minulle turvallinen ihminen, johon luotan täydellisesti. Hän on ollut suojelusenkelini, joka kerran nosti minut sellaisesta pohjasta, josta tuskin mikään muu voima olisi onnistunut minua nostanut, Mariska jatkaa.

Kaikki alkoi puhelusta.

Tunnettu yritysjohtaja oli halunnut jo pitkään tutustua Mariskaan, sillä hän oli ihaillut lauluntekijän musiikkia ja käyttänyt kappaleita omilla valmennuskursseillaan. Kunnes koitti päivä, jolloin Sarasvuo keksi tekosyyn päästä tutustumaan Mariskaan: hän sai idean kutsua hänet mukaan valmennusprosessiinsa.

– Mariska on nero. Ajattelin, että jonain päivänä haluan paitsi jutella hänen työstään myös selvittää, millainen ihminen pystyy tällaisiin sanoituksiin, Sarasvuo perustelee kiinnostustaan.

Sarasvuosta ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen henkilö, joka arkailisi tarttua puhelimeen. Hän kuitenkin tunnustaa jännittäneensä ensimmäistä yhteydenottoaan niin paljon, että hän lykkäsi sitä useasti.

– Eräänä päivänä keräsin rohkeuteni. Menin silloiseen työhuoneeni privaattikeskusteluille tarkoitettuun takaosaan ja näppäilin numeron, hän muistelee.

– Muistan sen puhelun hyvin. Istuin silloin ratikassa ja yllätyin, mutta vastasin heti myöntävästi. Ajattelin, että kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus, Mariska sanoo.

Ystävyys sai alkunsa valmennuskurssilla, mutta pian myös heidän muu elämänsä integroitui. – Hyvin pian aloimme viettämään aikaa perheenä.

Sarasvuo kertoo kutsuvansa valmennuksilleen usein artisteja, mutta Mariska teki häneen jo heti kättelyssä poikkeuksellisen vaikutelman.

– Olen tällainen sapioseksuaali eli viehätyn toisen ihmisen lahjakkuudesta tai älykkyydestä. Se voi olla seksuaalista, mutta ei eroottista. Se on sellaista ihmisenä olemisen vetovoimaa. Kun Mariska tuli ensi kertaa tutkakartalleni, kiinnostuin hänestä ensin sanoittajana, Sarasvuo taustoittaa.

– Tietyllä tapaa kursseillani hyväksikäytän Mariskaa. Hän todellakin katalysoi ryhmää, ja luovan ihmisen läsnäolo vapauttaa ihmisiä lukoistaan. Mariskasta on iloa ammatillisesti, mutta arvokkainta on, että kun Mariska hengittää samaa ilmaa, se parempi versio Jarista pääsee helpommin esiin.

Laulaja vastaa ystävänsä kehuihin lämpimällä hymyllä, mutta huomauttaa oitis, että kurssit ovat antaneet hänellekin paljon. Hän kertoo myös pyytävänsä usein Sarasvuota tulkitsemaan omia kappaleitaan.

– Ei ole kovin montaa tyyppiä, joiden kanssa voin pohtia omia kappaleitani. Jarissa on paljon ulottuvuuksia. Hän on niin monipuolisesti sivistynyt ja kiinnostunut asioista. Hän jopa avaa minulle omien sanoituksieni salaisuuksia, Mariska kehuu.

Ystävykset tukeutuvat toisiinsa aina vaikean paikan tullen. Mariska kuvailee Saravuota suojelusenkelikseen, joka on pelastanut hänet uppoamasta.

– Erittäin ahtaista paikoista hän on antanut avaimet ulospääsyyn. Hän ojensi kätensä ja auttoi minut erään todella vaikean tilanteen läpi, Mariska kiittelee herkistyneenä.

– Se oli tiukka paikka. Minulla on resursseja tehdä ratkaisuja, mitä välttämättä kaikilla ei ole. Sen jälkeen kirkastui itsellenikin, ettei tästä elämästä selviä ilman ystäviä, Sarasvuo jatkaa.

Yrittäjäguru korostaa, että heidän välillään mikään ei ole tabu.

– Välillämme ei ole häpeällisiä tai kätkettäviä asioita. Kun olemme kahdestaan, olemme haavoittuvaisia ja hauraita, hän avartaa.

– On ollut ihanaa nähdä, miten poikkeuksellinen ihminen Jari on. Hän näyttää avoimesti herkkyytensä, Mariska jatkaa.

Henkisen yhteyden lisäksi kaksikon välillä on fyysistä läheisyyttä.

– Olemme fyysisesti läheisiä ja halailemme paljon toisiamme. Korona-aikana olemme olleet täysin piittaamattomia keskenämme, koska näen meidät kuin perheenjäseninä, Sarasvuo toteaa.

Kaksikon mukaan heidän ystävyytensä ei ole herättänyt mustasukkaisuutta tai hiertänyt omaa parisuhdetta.

– Kenenkään salaisista tunteista ei lopullista totuutta ulkopuolinen voi ikinä sanoa, mutta sen verran vaimoni tunnen, että olisin kyllä sellaiset tunteet rekisteröinyt. Teoriassa Virpi voisi olla mustasukkainen, mutta hänellä ei ole siihen pienintäkään syytä, Sarasvuo alleviivaa.

– Omalta kohdaltani voin sanoa, että ei ole tai jos on niin kukaan ei ole sitä ilmaissut suorasanaisesti, Mariska puolestaan sanoo.

He uppoutuvat pohtimaan, miksi monen on vaikea käsittää naisen ja miehen välinen platoninen ystävyys.

– On hyvin rajattu ihmisten kirjo, jos pitäisi vain leikkiä samanikäisen ja samaa sukupuolta olevien kanssa. Se on aika sääli, etteivät kaikki pääse kokemaan tällaista ystävyyssuhdetta, Mariska ruotii.

– Meidän luottamukseen kuuluu se, että molemmilla on erityissuhde kieleen ja sitä kautta tunteisiin. Voimme vaihtaa sanoja ja molemmat ymmärrämme mitä ne sanat eivät tarkoita. Tämä on helppo ymmärtää väärin, mutta olen esimerkiksi sanonut Mariskalle puhelimessä ”mä olen heikkona sinuun”. Mariska tiesi, mitä se ei tarkoita ja vastasi vain että ”ihanaa”. Meidän ei ole koskaan tarvinnut selitellä itseämme toisillemme ja juuri se puhuttelee minua valtavasti, Sarasvuo selvittää.

– Joskushan sanomme asioita niin että muita on paikalla ja jopa he ymmärtävät ystävyytemme erityisluonteen, mikä on mahtavaa, hän jatkaa.

Sarasvuo kertoo kuuntelevansa Mariskan musiikkia useasti, mutta hän ei koskaan ole käynyt tämän keikoilla. –En käy oikeastaan kenenkään keikoilla, koska vanhempana ihmispaljous on alkanut häiritä.

Mariska ja Sarasvuo viettävät aikaa myös toistensa perheiden seurassa. Mariska on muun muassa ollut useasti Sarasvuon perheen saaristomökillä, josta heillä on lukuisia yhteisiä muistoja.

– Muistan kun meidän tyttäremme Venla oli pikkuinen ja hän kysyi, että minne se kiva täti lähti. Viitoin rantaa kohti ja hän kiiruhti Mariskan luokse. Sitten te käsi kädessä tutkiskelitte ja löysitte meren pohjasta luun, Sarasvuo muistelee.

– Ja me nähtiin rantakäärme. Silloin oma tyttöni oli vielä vauva ja en ollut niin kovasti tottunut olemaan lasten kanssa, mutta sydämeni suli, kun hän määrätietoisesti tarttua minua kädestä, Mariska hymyilee.

Sarasvuon mukaan Mariskassa on tehnyt vaikutuksen myös avokätisyys ja anteliaisuus.

– Kerran annoit Virpille todella arvokkaan villatakin. Kun on ihmisiä, jotka kuvittelee maailman olevan heille jotakin velkaa, niin sä et ole vähäisestikään sellainen, hän korostaa.

– Samoin erään valmennuskurssin jälkeen huomasin, että firman tilille oli ilmestynyt sulta tonnikaupalla rahaa. Jaksan työtäni paremmin, kun olet mukana, joten on kohtuullista, etten pyydä osallistumisesta maksua.

Mariska muistaa äitinsä kaksi tärkeää opetusta.

– Ohjeet olivat, että jaa kaikki mitä saat, niin saat takaisin kaiken minkä tarvitset.

Kaksikon mukaan heidän ystävyytensä on syventynyt vuosien varrella. Sarasvuo kuitenkin tunnustaa jättävänsä toisinaan viesteihin vastaamatta.

– Sen myönnän, että välillä pidän taukoa. Minulla on vähän taipumusta, etten aina jokaiseen viestiin osaa vastata. On helpottavaa, ettet ole kärttyinen siitä, Sarasvuo kiittelee.

Sarasvuo ja Mariska kertovat tapaansa usein ilman sen suurempaa agendaa. – Viisastellaan ja pohditaan maailman menoa, he toteavat.

– Ei yhteydenpito voi olla velvollisuus toiselle. Ymmärrän sinua ja tiedän, että olet yhteydessä jos siihen on oikeasti tarve, Mariska lisää.

Elämän erilaiset tapahtumat ovat hitsanneet kaksi eri aloilla loistanutta yksilöä yhteen. Sarasvuo kuvailee olevansa kiitollinen saatuaan todistaa Mariskan tärkeitä hetkiä, kuten tähdeksi nousun sekä äidiksi tulemisen.

Sitten yrittäjän mieleen juolahtaa unohtunut esine.

– Hei muistatko, kun sun äiti toi meille karjalanpiirakoita siinä mustassa lautasessa? Se on jäänyt meille ja ottanut aika lailla kulumaa ahkeran lusikoinnin takia. Se on mun aivan lemppari puurolautanen! Pitäisi varmaan palauttaa, Sarasvuo tuumii.

– Kyllä se lautanen kuuluu nykyään teille, Mariska vastaa hymähtäen.