Näyttelijä pukeutui nännit paljastavaan mekkoon ja some repesi liitoksistaan: nyt Oscar-ehdokas itse lataa täyslaidallisen

Näyttelijä Florence Pugh pukeutui muotinäytöksessä huomiota herättävään mekkoon.

Näyttelijä Florence Pugh pukeutui Valentinon muotinäytöksessä näyttävään, saman vaatemerkin pinkkiin mekkoon, jossa oli huomiota herättävä yksityiskohta.

Mekosta nimittäin näkyivät läpi hänen nänninsä.

Moni piti Pughin mekkoa asiattomana. Naisten nännien näkyminen on herättänyt useasti keskustelua eri yhteyksissä, ja muun muassa Instagram usein poistaa kuvat, joissa näkyvät naisten nännit.

Pugh sai asustaan paljon negatiivista palautetta, mutta myös asiatonta kommentointia rintojensa koosta.

Nyt Pugh vastaa Instagram-postauksessaan pitkästi saamaansa kritiikkiin.

– Tiesin, että kun pukeudun tuohon uskomattomaan Valentinon mekkoon, se tulee herättämään keskustelua. Oli se sitten negatiivista tai positiivista, tiesimme, mitä olemme tekemässä. Olin innoissani asusta, enkä hermoillut hetkeäkään sen pitämistä päälläni, Pugh kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

– Tämä ei ole ensimmäinen eikä todellakaan viimeinen kerta, kun nainen kuulee, mikä hänen kehossaan on vialla. Mielipiteen kertovat täysin tuntemattomat ihmiset, mikä osoittaa sen, kuinka vulgaareja osa miehistä voi olla, Pugh kertoo osoittaen, että negatiiviset kommentoijat olivat pääasiassa miehiä.

Pugh jatkaa, että hän on onneksi sinut itsensä ja ”virheidensä” kanssa, joita hän ei voinut sietää ollessaan 14-vuotias.

– Hyvin monet teistä halusivat aggressiivisesti kertoa minulle, kuinka pettyneitä olette ”pikku tisseihini” tai kuinka minun pitäisi olla häpeissäni, koska olen niin pienirintainen.

– Olen elänyt kehossani pitkän aikaa. Olen tietoinen koostani enkä pelkää sitä, Pugh kertoo.

Lady Macbeth -elokuvassa läpimurtonsa tehnyt Pugh jatkaa, että se mikä häntä itseään huolestuttaa, on ihmisten pelko rintoja kohtaan.

– Ihmettelen, miksi olette niin järkyttyneitä rintojeni ja kehoni koosta? Olen kiitollinen, että olen itse kasvanut kodissa, jossa on ollut vahvoja ja kurvikkaita naisia. Meidät kasvatettiin löytämään oma vahvuutemme kehostamme ja pitämään ääntä siitä, että voimme hyvin kehossamme. Tehtäväni tällä alalla on ollut sanoa ”haistakaa paska ja paskat tästä” aina, kun joku käyttää kehoani kertoakseen, mikä on seksikästä tai ei.

– Kasvakaa aikuiseksi. Kunnioittakaa ihmisiä. Kunnioittakaa kehoja. Kunnioittakaa kaikkia naisia. Kunnioittakaa ihmisiä. Elämästä tulee paljon helpompaa, lupaan. Ja kaikki tämä vain kahden söpön nännin vuoksi.

Florence Pugh suivaantui saamistaan asiattomista kommenteista liittyen rintoihinsa.

Julkaisulla on jo yli 2 miljoonaa tykkäystä ja yli 30 tuhatta kommenttia. Kommenttiosasto on kannustava.

– Kyllä, Flo. Rakastan sinua, kyllä, kommentoi laulaja-lauluntekijä Kathryn Gallagher.

– Olet aina ollut upea, Flo. Olet yksi palanen universumiamme, joka tuo minulle paljon iloa, toteaa näyttelijä Jeanine Mason.

– Olet totaalinen inspiraation lähde tytöille ja ihmisille ympäri maailman, näyttelijä Steven Cree kommentoi runsain sydänhymiöin.