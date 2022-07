Yhteiskuvat 35 vuoden jälkeen! 80-luvun söpöläispari nähdään suositun tv-sarjan finaalijaksossa: ero oli aikoinaan "äärimmäisen kivulias"

Australialaiseen Neighbours-sarjan finaalijaksoon on kerätty suuri joukko sarjasta poistuneita näyttelijöitä.

Näyttelijä-laulajat Kylie Minogue, 54, ja Jason Donovan, 54, palaavat australialaisen hittisarja Neighboursin finaalijaksoon, kertoo The Guardian.

Aussitähdet palaavat vuosikymmenten jälkeen rooleihinsa Charlene ja Scott Robinsoniksi.

Sarjan finaalijakson kuvauksista on tupsahdellut ensimmäisiä kuvia, ja niissä Donovan ja Minogue syleilevät ja naureskelevat keskenään. Yhdessä kuvassa ruutupaitainen Donovan suutelee farkkuhaalariin pukeutunutta Minogueta otsalle.

Minogue jakoi kuvia Twitter-tilillään, ja totesi ”olemme taas yhdessä”.

Vuonna 1985 alkanut australialaisen saippuasarjan viimeiset jaksot kuvattiin kesäkuussa. Sarjassa on seurattu kuvitteellista Melbournen lähiötä Erinsboroughia ja sen asukkaita. Minogue ja Donovan lopettivat näyttelemisen sarjassa vuosina 1988 ja 1989.

Minogue ja Donovan olivat oikeassakin elämässä rakastavaisia 1980-luvulla, ja heidän suhdettaan seurattiin aikoinaan paljon mediassa. Pari seurusteli kolmen vuoden ajan.

Mirror-lehden mukaan Donovanilla kesti vuosia päästä yli pariskunnan erosta.

– Ero oli äärimmäisen kivulias. Minulla kesti kauan päästä yli, varmastikin vuosia, Donovan kertoi aiemmin Mirrorille.

Molemmat ovat luoneet myös uraa musiikkimaailmassa. Kylie Minogue on tuttu suurelle yleisölle hiteistään Can’t get you out of my head, Tears on my pillow ja Spinning around. Donovanin suurin hitti on coverversio Sealed with a Kiss -kappaleesta.

Minoguen ja Donovanin hahmojen hääjaksoa katsoi yli 2 miljoonaa australialaiskatsojaa, kun jakso julkaistiin vuonna 1987. Sen jälkeen jakson katsojamäärät nousivat jopa 20 miljoonaan, kun jakso näytettiin Britanniassa vuonna 1988. Saippuasarja antoi ponnahduslaudan myös Margot Robbielle ja Liam Hemsworthille.

Suosittu saippuasarja päättyy, sillä se ei saanut enää rahoitusta, kun tuotantoyhtiö tiputti saippuasarjan listoiltaan aiemmin tänä vuonna.

Sarjan tekijät kertoivat The Guardianille aikaisemmin tuntemuksiaan rakastetun sarjan loppumisesta.

– Tietenkin olemme surullisia ja vuodatamme kyyneliä, koska sarja päättyy, mutta olemme myös uskomattoman ylpeitä. 37 vuotta on suuri saavutus, jota pitää juhlia, sarjan vastaava tuottaja Jason Herbison totesi lehdelle.

Sarjan finaaliin palaavat myös Memento-elokuvan tähti Guy Pearce, sekä Peter O’Brien, Ian Smith, Mark Little ja Paul Keane. Sarjan 2000-luvun näyttelijöistä paluun tekevät myös Chris Milligan, Morgan Baker, Natalie Bassingthwaighte ja James Mason.