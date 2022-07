Ed Sheeranin ”yllätystytär” sai uniikin nimen – tähtitaivaallisella nimellä erityinen merkitys vanhemmille

Ed Sheeran ja hänen puolisonsa Cherry Seaborn paljastivat toisen tyttärensä nimen.

Brittilaulaja ja lauluntekijä Ed Sheeran, 31, ja hänen puolisonsa Cherry Seaborn, 30, saivat toisen lapsensa toukokuussa.

Nyt tytär on Mirror-lehden mukaan saanut uniikin nimen. Mirror kertoo, että tytär on nimetty Jupiter Seaborn Sheeraniksi. Nimellä on The Sun -lehden mukaan pariskunnalle erityinen merkitys.

Pari salasi uuden raskauden julkisuudelta, kunnes toukokuussa he tiedottivat saaneensa toisen tyttären. Sheeran jakoi tuolloin Instagram-profiilissaan kuvan pienestä ruskeasta viltistä ja valkoisista sukista.

Sheeranilla ja Seabornilla on jo yksi tytär, yksivuotias Lyra.

Toinen tytär tuli faneille totaalisena yllätyksenä.

– Omg! Onneksi olkoon Ed ja Cherry! Lyrasta tulee paras isosisko pienelle tyttövauvallenne, yksi fani kommentoi häkeltyneenä.

– Vau! Onnittelut! Olen niin onnellinen, että teitä on siunattu toisella lapsella, toinen totesi.

– Onneksi olkoon! Uskomattomia uutisia, yksi fani onnitteli.

Sheeran on aiemmin kertonut, että isyys on paras asia, mikä on koskaan tapahtunut hänelle.

– Isyydessä on niin monia eri puolia ja sävyjä. On vaikeita päiviä ja uskomattomia, helppoja päiviä. Isyys on tunteiden vuoristorataa, Sheeran kertoi Sirius XM:n haastattelussa kesäkuussa.

Sheeran myös kertoi, että isyyden myötä hänen työpäivänsä muuttuivat. Ennen hän oli studiolla niin kauan, kunnes kappale oli valmis, mutta nykyään hän aloittaa työt aamu yhdeksältä ja lopettaa iltapäivällä.

Sheeran on parhaillaan maailmankiertueella ja esiintyy myös Suomessa, Helsingin olympiastadionilla 20. ja 21. elokuuta.