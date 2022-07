Emmy-gaalan palkintoehdokkaat julkaistiin: raakuudellaan kohauttanut korealaissarja tekee ehdokkuudellaan historiaa

Emmy-gaalassa palkintaan syksyllä tv-sarjoja eri kategorioista.

Ehdokkaat tv-sarjojen Emmy-palkinnoille julkaistiin tiistaina. Palkintogaalaa vietetään Yhdysvalloissa syyskuun 12. päivä.

Eniten palkintoehdokkuuksia rohmusi tänä vuonna HBO-suoratoistopalvelussa esitettävä Succession. Sarjalle kertyi peräti 25 eri ehdokkuutta.

Toisen sijan ehdokkuuksien määrässä jakavat komediasarjat Ted Lasso sekä White Lotus. Seitsemällätoista ehdokkuudella kolmannen sijan jakavat Hacks ja Only Murders In the Building.

TV-sarja Succession rohmusi tänä vuonna eniten Emmy-ehdokkuuksia.

Syksyllä 2021 koko maailmaa kohauttanut eteläkorealaissarja Squid Game sai myös osakseen useamman ehdokkuuden. Sarjassa hankaliin elämäntilanteisiin ajautuneet hahmot kilpailevat jättipotista karmivassa pelissä, ja sarja onkin järkyttänyt monia katsojia poikkeuksellisen raaoilla kohtauksillaan.

Parhaan draamasarjan ehdokkuudellaan Squid Game tekee historiaa, sillä se on ensimmäinen kategorian ehdokas, joka ei ole englanninkielinen, kertoo Los Angeles Times. Lisäksi neljä sarjan näyttelijää, Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Yeong-su sekä Jung Ho-yeon, ansaitsivat roolisuorituksillaan Emmy-ehdokkuudet.

Jung Ho-yeon ja Lee Jung-jae ansaitsivat kumpikin henkilökohtaisen Emmy-ehdokkuuden roolisuorituksillaan Squid Gamessa.

Squid Game keräsi raflaavuudellaan niin paljon huomiota, että tulilla on jo jonkin aikaa ollut sarjassa nähtävään peliin perustuva tosi-tv-ohjelma. Vaikka tosielämän Squid Gamessa ei aiota laittaa häviäjiä hengiltä, kilpaillaan siinä saman tyyppisissä tehtävissä, kuin mitä sarjassa nähdään.

Squid Game painui ihmisten mieleen poikkeuksellisella raakuudellaan.

Myös jättisuosion tänä vuonna kerännyt teinisarja Euphoria on ansainnut useamman Emmy-ehdokkuuden. Se on ehdolla muun muassa parhaaksi draamasarjaksi.

Suuren suosion saavuttanut Euphoria-tv-sarja seuraa teinien elämää ja ongelmia.

Lisäksi kaksi sarjan myötä monien rakastamaksi noussutta näyttelijää, Zendaya Coleman sekä Sydney Sweeney, ovat ehdolla parhaiksi pää- ja sivuosan näyttelijöiksi.

Sydney Sweeney on kertonut kokevansa, ettei hänen roolisuoritustaan arvosteta.

Sweeney harmitteli aiemmin tänä vuonna sitä, että hänen roolisuorituksensa Euphoriassa on hänen mielestään jäänyt kriitikoilta huomaamatta. Näyttelijä spekuloi, että hänen roolinsa on jätetty tarkoituksella huomiotta, koska hän esiintyy useassa sarjan kohtauksessa alasti.

– Naisille, jotka esiintyvät elokuvissa tai tv-sarjoissa alasti, syntyy stigma, hän sanoo.

