Kommentti: Netflixin karmea dokumentti valvottaa yöt ja oksettaa päivät – pelottava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua ihan lähellä mutta silti piilossa

Tarina lukeutuu ehkä ääriesimerkiksi mutta muistuttaa, millaista valtaa ja sortoa vähempiosaisiin ja naisiin on kohdistettu vuosisatojen ajan, kirjoittaa toimittaja Annastiina Lehtonen.

Pysy suloisena. Rukoile ja tottele.

Näin kuuluu yksi FLDS-lahkon mantroista.

FLDS on lyhenne sanoista Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, suomeksi Fundamentalistinen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Mormoneista tai Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yhteisöstä eronnut, fundamentalistinen yhteisö sai alkunsa eri lähteiden mukaan 1900-luvun taitteen ja alun Arizonassa ja Utah’ssa (yhteisöä asettui muun muassa Arizonan ja Utahin rajamaastoon Short Creekin alueelle, Colorado Cityn ja Hildalen kaupunkeihin sekä myöhemmin Eldoradoon Texasiin).

Yksi syistä joukon eriytymiselle oli heidän vankka uskonsa Jumalan määräämään moniavioisuuteen, jota tosiasiassa kontrolloivat yhteisössä valtaa pitävät miehet.

Netflixin kesäkuussa julkaistu Keep Sweet: Pray and Obey eli Kiltteyden kultti -dokumenttisarja pureutuu yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta käytännössä täydellisesti erkaantuneeseen uskonlahkoon entisten ja nykyisten jäsenten, viranomaisten ja tutkivan journalistin haastatteluiden ja dokumentaation kautta.

Sarja käsittelee elämää FLDS-yhteisössä 1990-luvulta 2010-luvulle. Vankka usko oli, että päästäkseen korkeimmalle pyhyyden asteelle, tuli miehellä olla monia vaimoja. Miltei kaikki liitoista olivat laittomia. Nuorten naisten tehtävä oli totella, antautua aviomiehelleen, uskoa profeetan välittämään Jumalan sanaan ja pysytellä kunnollisena. On oltava hurmaava, ei saa turhautua tai näyttää tunteita.

2000-luvun alkupuolelle kulttia johti profeetan tittelillä Rulon Jeffs, jolla oli eri lähteiden mukaan jopa 65 vaimoa. Nuorimmat olivat 14-vuotiaita avioliiton solmimisen aikaan. Haastateltu Rebecca Wall Musser naitettiin hänelle 19-vuotiaana, Alicia Rohbock 20-vuotiaana.

Kumpikin kertoo 85-vuotiaan “setä Rulonin” pakottaneen heidät seksiin kanssaan, vaikka he eivät edes tienneet, mitä seksi on.

86-vuotias Rulon Jeffs 20-vuotiaan vaimonsa Alicia Rohbockin kanssa.

Jeffsin kuoleman jälkeen vuonna 2002 profeetan titteli (ja osa Rulonin vaimoista ja lapsista) siirtyi lopulta hänen tuolloin 47-vuotiaalle pojalleen Warren Jeffsille. Pian asiat alkoivat kärjistyä.

Yhteydet ulkomaailmaan olivat katki. Naisten jo tarkka pukukoodi tiukentui – hiukset oli aina letitettävä tietyllä tavalla, ja pukeutua sai vain tietynlaisiin ja sallitun värisiin mekkoihin. Lisää entistä nuorempia tyttöjä pakotettiin ei vain naimisiin, vaan myös seksiin ja perheen perustamiseen (näin oli ymmärrettävästi tapahtunut jo aiempienkin “profeettojen” aikakausilla). Perheenjäseniä erotettiin toisistaan, miehetkin olivat sääntelyn alla.

Vastalauseita ei uskallettu sanoa ääneen, ei ehkä edes ajatella – Jumalahan kuulee kaiken ja tuomitsee.

Jeffs pakkonaitti 14-vuotiaat Elissa Wallin ja Ruby Jessopin heidän täysi-ikäisille serkuilleen. Kumpikin vastusti liittoa: he itkivät ja yrittivät kieltäytyä, mutta pelko kadotuksesta oli voimakas. He kertovat tulleensa kertoja aviomiestensä raiskaamiksi – Jessop sai ennen pakenemistaan kuusi lasta ennen kuin täytti 24, kaikki vasten tahtoaan.

Entisiä FLDS:n jäseniä Ruby Jessopia, Elissa Wallia ja Rebecca Wall Musseria haastatellaan sarjassa.

Lopulta Warren Jeffsiä syytettiin ensin avunannosta lastenraiskaukseen, ja hänet nostettiin FBI:n kymmenen etsityimmän rikollisen listalle vuonna 2006. Seuraavien vuosien aikana todisteita kerättiin ja satoja lapsia otettiin väliaikaisesti huostaan Eldoradon temppelikylän alueelta Texasissa.

Temppelistä löydettiin dokumentteja, joiden avulla – monipolvisten oikeustaisteluiden jälkeen – Jeffs lopulta tuomittiin Texasissa elinkautiseen. Syy: lasten raiskaus. Hänellä oli dokumenttien mukaan 78 vaimoa, joista 24 alaikäisiä, ja hän solmi yli 60 alaikäisen tytön avioliittoa aikuiselle miehelle.

Niin uskomattomalta kuin se dokumentin edetessä tuntuukin, FLDS sai harjoittaa karmeaa kulttuuriaan vuosia viranomaisten otteen ulottumattomissa. Warren Jeffsin hyväksymät viranomaiset suojelivat ja vaikenivat. Kaikki maallinen ja hengellinen valta kuului käytännössä Jeffsille, joka myös käytti hyväkseen seuraajiaan pakomatkoillaan ja vielä vankilastakin käsin.

Rulon Jeffs vierellään Warren Jeffs.

Vaikka sarjan riisuisi amerikkalaisdokumenteille ominaisesta dramaattisuudesta ja tehokeinoista, on se siltikin painajaismaisen karmiva. Tarina lukeutuu ehkä ääriesimerkiksi mutta muistuttaa, millaista valtaa ja sortoa vähempiosaisiin ja naisiin on kohdistettu vuosisatojen ajan.

Elissa Wall todisti Warrenia vastaan oikeudessa. Wallin kammottavien kertomusten jälkeen Jeffsin asianajajat yrittivät kääntää tapahtuneet hänen viakseen: “Niin tapahtui, koska Elissa tahtoi niin tapahtuvan.” “Raiskauksia ei tapahtunut.” Kokemusten vääristelyä ja kaiken todistamisvastuun sysäämistä uhrille. Kuulostaa valitettavan tutulta.

Eldoradon temppelin huostaanotoista alkoi Jeffsin kontrolloima mediakampanja, johon Jeffs oli uskollisimpia seuraajiaan valjastanut. Huostaan otettujen lasten äidit itkivät keskusteluohjelmissa ja jakoivat haastateltujen mukaan vääristeltyjä tarinoita FLDS:n toiminnasta. Kätilönä teiniäidin synnytyksessä ollut vaimo väitti eleettömin kasvoin, ettei alaikäisiin kohdistunut vääryyksiä.

Rulon Jeffsin vaimoja ja muita FLDS:n naisia. Oikealla Alicia Rohbock tyttäriensä kanssa.

Nykyäänkin olemassa olevaa FLDS-yhteisöä on kuvailtu rasistisena, homofobisena ja yhteiskunnasta erkaantuneena kulttina. Se mainitaan oikeusjärjestö Southern Poverty Law Centerin ylläpitämällä hate group -ryhmien listalla yhdessä mm. Ku Klux Klanin alaisten järjestöjen, uusnatsististen organisaatioiden sekä rasististen ja seksuaalivähemmistöjä sortavien sekä valkoista ylivaltaa kannattavien ryhmien kanssa.

Alistaminen, valheellisen tiedon levittäminen, naisten oikeuksien riisuminen sekä vähemmistöihin ja eri etnisyyksiin kohdistuvan vihan lietsominen ovat asioita, joita tapahtuu yhteiskunnassa tämän ääriesimerkin ulkopuolellakin.Yhdysvalloissa rajoitetaan naisten oikeuksia konservatiivisiin ja myös uskonnollisiin perusteisiin vedoten, kuten myös epätasa-arvoisemmassa olevien bipoc-väen ja vähemmistöjen.

En rinnasta toimintaa yhden Netflix-ohjelman tarinaan, mutta naisena dokumentin katsominen ei ainakaan vähennä pelkoa siitä, miten pitkälle rahalla, karismalla ja oikealla sukupuolella voi länsimaisessa yhteiskunnassa mennä.

Keep Sweet: Pray and Obey – Kiltteyden kultti Netflixissä