Näyttelijä Chris Hemsworth jakoi harvinaisen kuvaparin tyttärestään – "Thorin" vierellä pikkuruiselta näyttänyt lapsi näyttelee nyt isänsä rinnalla

Thor-näyttelijä Chris Hemsworthin India-tytär näyttelee uudessa elokuvassa yhdessä isänsä kanssa.

Monelle Marvel-elokuvista Thronin näyttelijänä tuttu Chris Hemsworth jakoi sosiaaliseen mediaan suloisen kuvaparin, jossa hän poseeraa elokuvien kulisseissa tyttärensä Indian kanssa.

Hiljattaisen Instagram-julkaisun ensimmäisessä kuvassa Hemsworth seisoo Thor-elokuvan kulisseissa supersankarin varusteissaan, ja näyttelijän jaloissa istuu tuolloin vielä vauvaikäinen India. Varsin lihaksikkaaksi itsensä treenanneen näyttelijän rinnalla tyttö näyttää pikkuruiselta. Kuvatekstissään Hemsworth kertoo, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tytär pääsi kuvauksiin mukaan.

Julkaisun toisessa kuvassa Hemsworth istuu kuvauksissa nyt 10-vuotias India-tytär sylissään, mutta tällä kertaa kameran edessä. Entertainment Weekly -sivusto kertookin, että India näyttelee isänsä rinnalla tulevassa Thor: Love and Thunder -elokuvassa. Sivuston mukaan myös Hemsworthin kaksospojat, Tristan and Sasha, pääsevät elokuvassa vilahtamaan valkokankaalla.

Instagramiin julkaisemien kuvien kuvatekstissä Hemsworth ylistää tytärtään ja sitä, miten hienoa hänen kanssaan on päästä näyttelemään.

– Tässä kaksi kuvaa minusta ja tyttärestäni. Ensimmäisessä kuvassa hän on kulisseissa ensimmäistä kertaa, toinen taas on viimeisin kuva Thor: Love and Thunder -elokuvasta.

– Hän on suosikki-supersankarini, ylistää Hemsworth tytärtään.

Voit selata julkaisun kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Chris Hemsworth on näytellyt legendaarista Thorin rooliaan niin hahmon omissa nimikkoelokuvissa kuin muissakin Marvel-elokuvissa.

Alun perin australialaissyntyinen Marvel-tähti tuli kansan tietoisuuteen roolistaan Home and Away -asutralialaissarjassa. Kolmen kuvatun kauden jälkeen näyttelijä jätti saippuasarjan taakseen päästäkseen näyttelemään suurempia rooleja Hollywoodiin.