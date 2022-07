Netflix-tähti kuoli yllättäen vain 36-vuotiaana

How To Ruin Christmas -sarjaa tähdittäneen Busisiwe 'Busi' Lurayin kuolinsyytä ei vielä tiedetä.

Busi Lurayi tähditti useampaa How To Ruin Christmas -sarjan kautta.

Netflix-sarjan How To Ruin Christmas -tähti Busisiwe 'Busi' Lurayi on kuollut vain 36-vuotiaana 10. heinäkuuta Etelä-Afrikan-kodissaan, kertoo Daily Mail.

Kuolinsyy ei ole Daily Mailin mukaan vielä tiedossa, sillä kuolinsyytutkinta on kesken.

– Olemme todella surullisia joutuessamme kertomaan, että rakastettu Busisiwe Lurayimme on menehtynyt, Lurayin perhe tiedotti näyttelijän työnvälitysfirman Eye Media Artistsin kautta.

– Olemme kiitollisia tuestanne tähän mennessä ja välitämme lisätietoa, heti kun saamme sitä, perhe kertoo välitysfirman kautta.

Eteläafrikkalainen Lurayi näytteli Tumia kolmessa jaksossa How To Ruin Christmas -komediasarjassa. Tumi on sarjassa vastahakoinen morsiusneito, joka yrittää pelastaa sisarensa jouluhäät. Ensimmäinen kausi ilmestyi Netflixiin vuonna 2020.

Toinen, neljän jakson kausi on nimeltään How To Ruin Christmas: The Funeral, ja se julkaistiin viime joulukuussa. Sarjasta oli tulossa kolmas kausi How To Ruin Christmas: The Baby Shower.

Lurayi näytteli myös vuonna 2008 juonittelevaa juristia Winnie Molepoa eteläafrikkalaisessa draamasarjassa Sokhulu & Partners ja sen jatko-osassa Sokhulu & Partners II. Lurayi nähtiin myös yhdessä Teho-osaston jaksossa vuonna 2006.

Viime vuonna Lurayi voitti parhaan näyttelijän SAFTA-palkinnon (South African Film and Television Awards).