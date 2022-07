Idols-voittaja Koop Arposen perhe osti kodin Keski-Englannista – sitten pandemia vei työt ja pankki perui lainan: piipahdus Suomeen muuttuikin pysyväksi

Vuoden 2008 Idols-voittaja Koop Arponen muutti perheensä kanssa pysyvästi Seinäjoelle. Paluu Lontooseen ei tunnu enää houkuttelevalta.

Koop Arponen, 38, on nykyään seinäjokelainen ja onnellinen omakotitalon omistaja. Hän muutti koronan saattelemana perheensä kanssa Lontoosta takaisin Suomeen kesällä 2020.

Britanniaa lievempi koronatilanne oli vain yksi seikka, joka teki Suomesta houkuttelevamman asuinpaikan.

– Minulla oli täällä valmiiksi ystäväpiiri, joka auttoi. Täällä on ihania naapureita ja paljon nuoria perheitä. Tämä on lapsille hyvä paikka kasvaa, kun voi leikkiä ja juosta ympäriinsä turvallisesti, Arponen hehkuttaa.

Arposella ja hänen vaimollaan Cordelialla on kaksi poikaa, reilun vuoden vanha Remy ja 5-vuotias Harrison.

Arposten perhe asui Lontoossa vuokralla kuutisen vuotta. Kiikarissa oli oman talon ostaminen Keski-Englannista. Vuokrasopimus irtisanottiin, vaikka uuden asunnon avaimia jouduttiin odottamaan vielä kahdeksan viikkoa.

Ystävät tarjosivat Seinäjoen Nurmosta mökkiään väliaikaiseksi majoitukseksi. Tämä sopi paremmin kuin hyvin. Suurin osa omaisuudesta jätettiin Britteihin varastoon odottamaan muuttoa.

Sitten korona sotki kaiken.

Arponen jäi juhannuksena 2020 musiikki- ja teatterialalla työskentelevän vaimonsa kanssa työttömäksi, kun tapahtuma-ala pistettiin Briteissäkin jäihin.

– Kolme päivää oli pieni paniikki päällä, että mitä me tehdään.

Talokaupatkin purettiin, koska pankki ei suostunut antamaan lainaa muuttuneen tilanteen takia.

– Se oli suuri pettymys vaimoni vanhemmille, koska olimme Englannissa muuttamassa lähelle heitä. Se tuli sokkina meille ja meidän läheisille, Arponen kertoo.

Arponen sai onnekseen soiton Warner Musicilta, josta tarjottiin hänelle sopimusneuvottelijan paikkaa. Työ on artistien ja yritysten välisen yhteistyön kehittämistä. Brittiläinen Cordelia on kokopäiväinen äiti, mutta myös hänelle on tarjottu töitä musiikkialalta, kun Remy aloittaa päiväkodin.

Perhe halusi asettua kunnolla aloilleen ja päätti jäädä Seinäjoen Nurmoon vuokralle. Puolen vuoden jälkeen tuli mahdollisuus ostaa oma asunto.

Seinäjoki oli Arposelle entuudestaan tuttu, sillä hän muun muassa työskenteli siellä aikoinaan VR:llä ratatyömiehenä.

– Rakastuimme tähän paikkaan. Päätettiin, että ei me lähdetä täältä minnekään.

Lontoon vilskeestä lähteminen ei ole kaduttanut, vaikka Arposta kysyttiinkin takaisin hänen vanhaan työhönsä Euroopan liiketoiminnan kehityspäällikkönä Citizen Ticket -yrityksessä. Suomi näyttää Arposen silmissä suotuisalta vaihtoehdolta asua.

– Uskoisin, että olemme täällä ainakin siihen asti, että meidän pojat ovat aikuisia. Täällä on ihana luonto, ja ruoka on paljon terveellisempää! Ruisleipää ei pysty Englannista ostamaan, Arponen nauraa.

– Koen, että täällä on todella positiivinen ajatusmaailma tulevaisuudesta. Ihmiset tekevät paljon lastensa ja seuraavan sukupolven eteen. Se on jotain, mitä Englannissa ei ole tehty moneen vuoteen, hän toteaa.

Koop Arponen rakastaa Seinäjokea. Kaupunki on paljon rauhallisempi ja turvallisempi lapsiperheelle, jos vertaa Lontooseen.

Arponen tuli aikoinaan tunnetuksi voitettuaan Idols-laulukilpailun neljännen tuotantokauden vuonna 2008. Hän julkaisi kaksi albumia, mutta purki myöhemmin sopimuksensa levy-yhtiön kanssa, kokosi vanhan Flute of Shame -bändinsä kahden brittiystävänsä kanssa ja kiersi pitkin Eurooppaa.

Arponen on ollut pitkään pois julkisuudesta. Ammattilaisena musisoinnin hän lopetti vuonna 2015, kun yhtye hajosi. Arposella ehti olla täysi kuuden vuoden tauko musiikista Lontoossa asuessaan.

– Esa Mäkynen, joka oli basisti bändissämme silloin kun voitin Idolsin, soitti joka vuosi ja pyysi minua keikalle Saloon. En ikinä suostunut. Sitten kun hän soitti muutama vuosi sitten uudestaan ennen koronaa, olimme sattumalta tulossa Suomeen lomalle. Lupauduin vetämään yhden keikan.

Arposta jännitti vietävästi. Intohimo laulamiseen tuli kuitenkin samantien voimakkaana takaisin, kun artisti astui lavalle.

Vanha bändikin on jälleen toiminnassa. Flute of Shame keikkailee viikonloppuisin, mikä on Arposelle mukavaa vaihtelua. He esiintyvät heinäkuun lopulla ensimmäisillä festareilla kymmenen vuoden tauon jälkeen – Lapuan Vanhan Paukun Festivaaleilla.

Viime aikoina Arponen on kirjoittanut uutta musiikkia, jota aikoo kyllä julkaista, mutta haluaa ensin olla siitä varma.

– Minulle on jäänyt hampaankoloon, etten ole tehnyt vielä sellaista levyä, josta olisin ihan täysin tyytyväinen, artisti myöntää.

Briteissä asuessaan Arposella oli rakennusalan yritys, jonka hän myi lopulta pois. Töissä opitut tavat eivät kuitenkaan menneet hukkaan, sillä Arponen auttelee naapuriaan rakennustöissä pari päivää viikossa. Kuntoa saa pidettyä niissä hommissa yllä, Arponen lisää.

Vaikka Arposen arki on yhtä multitaskausta, työ kuitenkin joustaa niin, että välillä voi pitää vapaapäiviä keskellä viikkoa.

– Työn ja perheen välinen balanssi on täällä terveellisempi, hän summaa.

Lappeenrannassa syntynyt, Suomen lisäksi Belgiassa ja Briteissä asunut Arponen puhuu englantia ja hollantia. Vastatessaan kysymyksiin suomeksi hän välillä takeltelee, etsii sanoja ja käyttää kiertoilmaisuja.

Englanti on Arposelle tunnekieli, joka luonnistuu mieheltä parhaiten. Sitä myös käytetään kotona.

– Vanhempi poika puhuu jo niin hyvin suomea, että kysyn häneltä neuvoa, mitä tämä ja tämä tarkoittaa.

Mainittiinpa Arponen missä tahansa yhteydessä, lähes aina nimen etuliitteenä komeilee ”Idols-voittaja”. Laulukilpailun voitosta on kulunut jo 14 vuotta. Arposelle on jäänyt kilpailusta hienoja muistoja.

– Oli se kerta kaikkiaan todella hieno kokemus ja mahdollisuus päästä musiikkialalle. Ei se pahaa tee, jos astuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Et menetä siinä mitään, Arponen kannustaa.

Arponen ei kilpailulla pyrkinyt julkisuuteen eikä ole koskaan haaveillut julkisuudesta. Pelkästään sillä ei saa leipää pöytään, Arponen toteaa.

Muusikko on yllättynyt, että hänet vieläkin tunnistetaan kadulla.

– 99 prosenttia niistä hetkistä on ihania, kun joku tulee juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.

Voittaja pitää edelleen yhteyttä muihin kilpailijoihin, kuten Pete Parkkoseen, jonka brändiagenttina hän nykyään toimii.

