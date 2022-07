Sanna Marinin vai Boris Johnsonin kesätyyli? Kuvapari ihastuttaa ja vihastuttaa somessa

Pääministeri Sanna Marinin ja vastikään eroilmoituksensa jättäneen Boris Johnsonin shortsityylit kirvoittavat mielipiteitä.

Pääministeri Sanna Marin juhli Ruisrockissa viikonloppuna. Marinin festarityylistä levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa mustavalkoinen kuva, joka oli julkaistu Ruisrockin virallisella Instagram-tilillä.

Kuvassa Marin kävelee kohti kuvaajaa farkkushortsit, kuuluisa nahkatakki ja maihinnousukengät yllään. Marinin asua kehuttiin sosiaalisessa mediassa, ja nyt internetissä leviää kuvapari Marinista sekä vastikään eroilmoituksensa jättäneestä Britannian pääministeri Boris Johnsonista.

Esimerkiksi räppäri Paleface, eli Karri Miettinen, on jakanut sosiaalisessa mediassa kuvaparin Instagram-tilillään.

Kuvassa Johnsonilla on yllään kukalliset shortsit, t-paita ja takki. Päässään hänellä on pipo ja jalassaan lenkkarit. Molemmilla pääministereillä on siis päällään varsin kesäinen shortsiasu. Somessa kiertävä vitsi liittyykin kahteen hyvin erilaiseen kesätyyliin, jota yhdistävät shortsit.

– Kuka pukeutui paremmin? Iloinen Boris Johnson syrjäytetään viimeinkin valtaistuimelta. Olen myös iloinen pääministeristämme Sanna Marinista. Hänellä oli tyyliä Ruisrockin bäkkärillä, Paleface kirjoittaa kuvatekstissä englanniksi.

Monet ovat vastanneet Palefacen humoristiseen kysymykseen.

– Boris tietty party animal, kommentoi räppäri Juno.

– Hmm, tämä on vaikea, eräs fani kommentoi englanniksi.

– Eihän näitä voi edes vertailla, yksi toteaa nauruhymiöin.

Osa kommentoijista on kuitenkin myös pohtinut, onko ulkonäön vertailu hyväksyttävää.

– Kenenkään ulkonäölle ei kuulu nauraa. Ei jatkoon, eräs seuraaja toteaa kommenteissa.

– Ulkonäön vertailu ei ole cool, sanoo toinen.

Myös brittilaulaja Paul Oxley jakoi kuvaparin omassa Facebook-profiilissaan. Oxley on asunut vuosia Suomessa.

– Minulla on sekä Suomen että Britannian kansalaisuudet, joten nämä molemmat ovat pääministereitäni. Jätän tämän vain tähän, Oxley kirjoittaa jakamansa kuvan yhteydessä.

Eräs kommentoija toteaa Oxleyn Facebook-kuvan alla, että molemmille pääministereille kesäloma ja sen mukaiset asut suotakoon.

Myös Oxleyn jakaman kuvan kommenteissa kritisoidaan ulkonäön vertailemista.

– Miten se nyt meni? Saiko naisesta tehdä päätelmiä ulkonäön perusteella? Oliko se ulkonäkö merkittävä kriteeri poliitikolle? eräs kommentoi.