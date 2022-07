Antti Tuisku lähes tunnistamaton festareilla – otti mallia kesän hittielokuvasta

Antti Tuisku esiintyi Ruisrockissa Turussa lauantaina 9. heinäkuuta.

Poptähti Antti Tuisku esiintyi Turun Ruisrockissa lauantaina 9. heinäkuuta.

Tuisku jäi esiintymisensä jälkeen myös itse juhlimaan festareille. Laulaja oli valinnut ylleen erään tämän hetken suosituimman elokuvan inspiroiman asun. Tuisku oli asussaan lähes tunnistamaton.

Tuisku poseeraa Instagram-profiilissaan nimittäin Top Gun -elokuvan teema-asuun pukeutuneena. Yllään Tuiskulla oli vihreä haalari, jonka rinnassa lukee elokuvan tunnetuksi tekemä lentosotakoulu, hänellä on päässään lentäjän lakki, pilottilasit ja tekoviikset.

Kuvatekstissä Tuisku kiittää Ruisrockia. Kuva on kerännyt paljon kehuja.

– Kiitos itsellesi, oli huikea keikka lauantaina, yksi fani toteaa kommenteissa.

– Sanoisin, että asu nyt ei ainakaan vie huomiota, vaan sillä saa huomiota. Tietty eri asia tunnistaako sua siinä, toinen fani kommentoi nauruhymiöin.

– Wow! Nyt näyttää hottien hotilta toi asu, eräs fani ihastelee.

Tuisku esiintyi itse Ruisrockissa, mutta jäi show’n jälkeen itsekin juhlimaan festareille.

Tuisku on kuvannut festaritunnelmaa Instagram-profiilinsa Tarinat-osiossa. Tuisku on käynyt itse muun muassa Erika Vikmanin ja Haloo Helsingin keikalla. Hän on myös juhlinut radiojuontaja Tinni Wikströmin kanssa.

Myös pääministeri Sanna Marin oli Ruisrockissa. Hän kuvasi omaan Tarinat-osioonsa Antti Tuiskun keikkaa.

– Tää oli kova, Marin kirjoitti videoonsa, jonka Tuisku on jakanut omassa Instagram-tarinassaan.