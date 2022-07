Villieläin-hittiartistin keikka jouduttiin keskeyttämään Ruisrockissa turvallisuussyistä

Keikka loppui kesken kappaleen.

Sunnuntaina Turun Ruisrockissa esiintyneen Ramses II:n keikka jouduttiin keskeyttämään yllättäen turvallisuussyistä. Syynä oli väentungos, joka yllätti festivaalijärjestäjät.

– Sinne kerääntyi liikaa yleisöä lavan kapasiteettiin nähden ja alue ruuhkautui niin pahasti, että keikka jouduttiin keskeyttämään, festivaalin promoottori Mikko Niemelä kertoo Ilta-Sanomille.

– Suosio yllätti tässä kohtaa. Kaikki halukkaat ihmiset eivät mahtuneet alueelle, hän summaa.

Artistin oli tarkoitus esiintyä Miniranta-lavalla kello 18.15–19.00 välisenä aikana. Niemelän mukaan alueelle mahtuu ”helposti muutama tuhat ihmistä keikkaa katsomaan”.

VÄENTUNGOKSEN takia Ramses II joutui lopettamaan esiintymisensä kesken kappaleen.

– Kyllä siinä oli ehtinyt keikka olla hetken aikaa käynnissä. Siinä on pitänyt tehdä päätös, kun sitä väkeä on kerääntynyt niin paljon. Siinä on pitänyt puhaltaa peli poikki, Niemelä kertoo.

Keikka loppui keskeytykseen, eikä artisti päässyt enää palaamaan lavalle.

– Sitä ei katsottu enää turvalliseksi.

Niemelän mukaan artistin edustajat ymmärsivät tilanteen.

– Se oli ihan hyvä keskustelu, että nyt ei ollut turvallista, ja tämä oli oikea ratkaisu. Aikataulu on suunniteltu kauan aikaa sitten, ja artistin ura on mennyt siitä hienosti eteenpäin. Sitten oli liikaa tulijoita, Niemelä sanoo.

Sunnuntai-iltana Ramses II kommentoi tapahtunutta sosiaalisessa mediassa.

– Kiitos teille jokaiselle jotka saavuitte paikalle. Suosio ylitti kaikkien odotukset ja eiköhän se ole viimein selvää, ettei Villieläintä voi sulkea häkkiin. Pidetään huolta toisistamme ja nautitaan elämästä täysin rinnoin! artisti kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Helsinkiläinen Ramses II (oikealta nimeltään Rami Shikeben) tuli tunnetuksi keväällä, kun laulajan ensimmäinen sinkku Villieläin nousi hittibiisiksi Suomen voitettua MM-kultaa. Villieläin soi jäällä ja kisojen jälkeen palkintojenjaossa, mutta myös Leijonien pukukopissa.

Artisti pääsi myös esiintymään Leijonien kultajuhlissa Tampereen Hakametsässä.

Shikebenin mukaan kultajuhlat olivat yksi hänen elämänsä upeimmista päivistä. Menestystä juhlittiin läpi yön, ja juhlista lähdettiin kotiin Helsinkiin vasta ensimmäisellä aamujunalla.

Artisti on julkaissut yhteensä kolme singleä. Viraaliksi noussut ensimmäinen debyyttisinkku Villieläin julkaistiin viime vuoden kesäkuussa. Biisi oli pitkään valmiina ennen kuin Shikeben uskalsi jännitykseltään julkaista sen. Seuraava kappale Tuhma ilmestyi lokakuussa, ja viimeisin PE LA SU julkaistiin juuri ennen vappua.