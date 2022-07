Tätä et nähnyt tv:stä: Arja Korisevan kommellus Tangomarkkinoiden finaalissa tallentui kuviin

Ilta-Sanomien valokuvaaja ikuisti Arja Korisevan lipsautuksen kameralle. Televisiokuvissa tilanne ei näkynyt.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden finaalissa lauantai-iltana tapahtui yllättävä kommellus, kun uusien tangokuninkaallisten palkitsemiseen osallistunut vuoden 1989 tangokuningatar Arja Koriseva vilautti tulevan tangokuningattaren nimen lavalla ennen tulosten julkistusta.

Kunniakirjassa luki eilen kruunatun tangokuningatar Heta Halosen nimi. Arja Koriseva vilautti kunniakirjaa vahingossa yleisöön päin ennen voittajien julkistusta.

Koriseva luovutti tangokuningattaren kruunun eilen voittaneelle Heta Haloselle. Ennen tulosten julkistusta Koriseva piteli lavalla kädessään voittajalle kuuluvaa kunniakirjaa. Kunniakirjan teksti osoitti yleisöön päin, jolloin Halosen nimi oli näkyvissä ennen kuin lopullista voittajaa edes tiedettiin.

Ilta-Sanomien valokuvaaja Pete Aarre-Ahtio tallensi Korisevan lipsahduksen kameralleen.

IS:n valokuvaajan mukaan kunniakirjan vilautus tapahtui tilanteessa, jossa huomio oli finalisteissa ja Koriseva seisoi lavan vasemmassa reunassa odottamassa omaa vuoroaan. Kuvaajan mukaan Koriseva havahtui tilanteeseen nopeasti ja käänsi kunniakirjan toisin päin.

Arja Koriseva käänsi kunniakirjan nopeasti toiseen suuntaan, kun huomasi tekstien osoittavan yleisöön päin.

Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala ei ehtinyt näkemään lipsahdusta. Kommellus ei myöskään päätynyt televisiokameroiden kuviin.

– Istuin eturivissä, mutta en huomannut tätä lainkaan. Rouva taisi todeta, että sattuikohan Arjalla olemaan kunniakirja väärin päin.

Ojalan mukaan ensimmäinen yleisörivi sijaitsi useamman metrin päässä esiintymislavasta. Toimitusjohtajan mukaan on epätodennäköistä, että yleisössä istuneet henkilöt olisivat nähneet voittajan nimen etukäteen.

– Lava on iso ja korkea eli yleisö on tuskin nähnyt mitä tapahtui. Mitään vahinkoa ei siis siinä mielessä ole käynyt. Kuvaaja on ollut putkensa kanssa kärppänä, Ojala toteaa.

Toimitusjohtaja Pasi Ojala uskoo, ettei voittajan nimi kunniakirjassa näkynyt yleisöön asti.

Ojalan mukaan finaali-ilta eteni suunnitelmien mukaan. Tangomarkkinoiden tapahtuma-alueen purkaminen aloitettiin välittömästi, sillä alueen valtaa ensi viikolla Seinäjoen Vauhtiajot Race & Rock Festival -niminen tapahtuma.

– Tunnelma oli hyvä ja mielestäni meillä oli todella kovatasoinen finaali. Oli myös ilo huomata, kuinka erilaisia finalistit olivat, he tekivät illasta mielenkiintoisen ja monipuolisen.

Vuonna 1985 käynnistyneet Tangomarkkinat kokivat tänä vuonna muutoksia. Esimerkiksi kilpailun finaalissa finalistien kolmas laulettava kappale oli tangon sijaan iskelmää.

– Totta kai aina kun lähdetään muuttamaan asioita niin osa on puolesta ja osa vastaan. Positiivista palautetta on kuitenkin tullut paljon. Tulevaisuutta silmällä pitäen haluamme tavoittaa uusia kävijöitä ja katsojia.