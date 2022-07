Ukkoskuuro yllätti suosikkibändin Ruisrockissa – Tuure Boelius julkaisi kaunistelemattoman kuvan festaritunnelmasta

Taivas repesi Turun Ruissalossa Gasellien keikan aikana.

Ruisrockia on juhlittu kuluvana viikonloppuna Turussa. Lauantaina festivaalin sää oli varsin kostea, minkä saivat huomata niin festivaaliyleisö kuin esiintyjätkin.

Rapyhtye Gasellit oli juuri aloittamassa keikkaansa Rantalavalla, kun rajuilma alkoi.

– Samal hetkellä ku meiän keikka alko, niin alko myös v-moinen myräkkä ja sataa rakeita. Me mietittiin lavalla ihan oikeesti et joudutaaks keikka keskeyttää. Ei me tollasta oo nähty ikinä, bändi kirjoittaa Instagramissa julkaisemansa videon yhteydessä.

Ukkoskuuro kasteli yleisön Gasellien keikalla Ruisrockissa Turussa 9. heinäkuuta 2022.

Bändi kuitenkin jatkoi, sillä yleisökin jäi paikalle.

– Siitä huolimatta jengi jäi bailaa. Lopulta aurinko tuli esiin ja bileet oli käsittämättömän upeet. Kiitos jokaikiselle joka tuli tänää keleistä huolimatta juhlii meidän kaa, te ootte meidän silmissä sankareita! Me ei unohdeta tätä iltaa ikinä. Kiitos, yhtye kiittelee.

Gasellien somepostausta ovat kommentoineet myös muut suosikkiartistit.

– Huhhuh, Paula Vesala äimistelee.

– Hyvä äijät! JVG kirjoittaa.

Sade teki alueesta lätäkköisen ja mutaisen Ruisrockissa.

Rankkasateen alle joutui myös Gasellien keikkaa katsomassa ollut sometähti ja laulaja Tuure Boelius. Hän julkaisi koruttoman kuvan kesäfestareiden tunnelmasta niin ikään Instagramissa.

– Kiitos Gasellit… Askeleita ensilumeen, Boelius kirjoittaa.

Kuvassa Boelius seisoo festarialueella parakkivessojen vieressä sadetakki yllään, lippis päässään ja tuoppi kädessään.

– Sun juoma menee laimeeks tossa, Boeliukselle kuittaillaan somessa.

– Vähän sataa.

– Tää kuvaa hyvin tunnelmaa, seuraajat kirjoittavat.

Ruisrock on tunnetusti monien julkkisten suosima festari. Tänä vuonna festareille kertoi suuntaavansa myös pääministeri Sanna Marin (sd), josta Ruisrock julkaisi myös kuvan sometileillään.

Marin on kesälomalla 3. elokuuta asti.