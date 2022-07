Alastonkuvistaan tunnettu Marika Kiviharju nai Janne-rakkaansa – 9 vuoden suhteessa poikkeuksellinen asumisjärjestely, joka jatkuu myös häiden jälkeen

Pariskunnan häitä juhlittiin Turun Ruissalossa. Morsiamen vihkisormuksesta koristi vaaleanpunainen morganiittikivi.

Julkkisvalokuvaajana tunnettu Marika Kiviharju, 42, ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Janne Sarimo, 52, juhlivat häitään tänään lauantaina. Vihkiseremonia tapahtui Turun Ruissalossa sijaitsevan huvilan rantalaiturilla.

– Mielettömät fiilikset. Täydellinen päivä, olo on ihana, morsian Marika Kiviharju hehkuu onnea hetki seremonian jälkeen.

Kauniin morsiamen hääpuvun inspiraatio tuli Guns’n’Roses -yhtyeen videolta November Rain. Klassikkovideolla silloinen supermalli sekä yhtyeen laulusolistin Axl Rosen tyttöystävä Stephanie Seymour nähdään hääpuvussa, joka on edestä kuin minihame, mutta takana on laahus.

– Olimme aina ajatelleet, että naimisiin mennessä minulla pitää olla se videolla oleva hääpuku. Puku tehtiin muokkaamalla liikkeestä löytynyttä pukua, Marika Kiviharju kertoi IS:lle ennen häitä.

– Hääpuku ei ole ihan perinteinen kuten ei morsiankaan, hän lisäsi.

Marika sai inspiraation hääpukuunsa legendaariselta musiikkivideolta.

Valokuvaajana työskentelevä Kiviharju tuli julkisuuteen kuvaamalla alastonkuvia tunnetuista suomalaisista. Kuvista järjestettiin näyttely ja julkaistiin kirja vuonna 2014. Kiviharju kuuluu myös niiden muutaman suomalaiskuvaajan joukkoon, jonka kuvia on julkaissut kansainvälinen Playboy-konserni. Kirsi Rissasen Portugalin Playboyssa joulukuussa 2019 julkaistut alastonkuvat olivat Kiviharjun ottamat.

Kiviharjulla on kaksi lasta edellisestä liitostaan, 12-vuotias Vivia ja 10-vuotias Vincent. Morsiamen saapuessa vihkitilaisuuteen Vivia kannatteli laahusta morsiusneitona ja sulhasen aikuinen poika Julius toi isälleen sormukset.

Liitto sinetöitiin kauniilla sormuksella.

Morsiamen vihkisormuksessa on vaaleanpunainen morganiittikivi. Sormukset aseteltiin sormiin hääseremoniassa, vaikka virallisesti pari avioitui maistraatissa jo maanantaina 4. päivä heinäkuuta. Lauantain hääjuhlissa avioliitto sinetöitiin läheisten ja ystävien todistamana.

Yhdessä Kiviharju ja Sarimo ovat olleet lähes yhdeksän vuotta. Kihlautuminen tapahtui pari vuotta sitten.

– Tiedämme molemmat, että olemme loppuelämän yhdessä, joten tuli tunne, että nyt voisimme mennä myös naimisiin, Kiviharju perustelee.

– Janne on ensimmäinen mies, joka on saanut minut kesytettyä. Se on vaatinut paljon.

Marika ja Janne eivät ole koskaan asuneet yhdessä, mutta suunnitelmissa siintää muutto Espanjaan.

Kiviharju sanoo olleensa parisuhteissa aina hyvin varuillaan.

– Pelkään, että kaikki menee mönkään. On ollut kova kamppailu itseni kanssa uskaltaa luottaa suhteen toimivan, vaikka olenkin aina tuntenut, että Janne on elämäni mies. Janne on minulle todellinen jackpot.

Epävarmuutta ovat aiheuttaneet erot luonteissa, tavoissa ja elämäntilanteissa. Ja ehkä ikäerokin, morsian miettii.

– Myrskyisää on ollut, mutta meillä on niin paljon rakkautta, ettemme ole pystyneet eroamaan. Olemme edelleen rakastuneita, mikä ei ole itsestäänselvyys, kun on oltu yhdessä yhdeksän vuotta. Siksi avioituminen tuntuu hyvin merkitykselliseltä.

Juhlaillan mittaan Marika Kiviharju aikoo heittää morsiuskimpun huvilan parvekkeelta.

– Jos vaan raaskin, koska meikkini tekevä ystäväni Tintti Leppänen opiskelee floristiksi ja hänen hääkimppunsa ovat mielettömän upeita.

Lapset Vivia, Vincent ja Julius osallistuivat häihin.

Tuore rouva ottaa käyttöön kaksoisnimen Kiviharju-Sarimo. Häämatkalle ei lähdetä vielä vaan vasta vuoden lopulla, kun säät Suomessa kylmenevät. Aviopari ei ole myöskään muuttamassa yhteen.

– Emme ole ikinä asuneet yhdessä, emme edes samassa kaupungissa. Janne on ollut Turussa ja minä Helsingissä ja nyt Muurlassa.

Marika Harju poseerasi Ilta-Sanomille Muurlassa elokuussa 2019.

Yhteinen koti kuuluu kuitenkin lähivuosien suunnitelmiin.

– Voi olla, ettemme ikinä asu yhdessä Suomessa, sillä tarkoitus olisi muuttaa Espanjaan, Kiviharju paljastaa.

Espanjaan sijoittumista ennakoiden Sarimo pitää jo nyt talviaikaan vastaanottoa myös Fuengirolassa. Tuleva yhteinen koti on hankittu rakenteilla olevasta talosta.

– Espanjaan on tarkoitus siirtyä askel askeleelta edeten, tuore vaimo kertoo.