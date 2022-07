Spice Girls tekee paluun alkuperäisessä kokoonpanossaan – edellisestä esityksestä kulunut 10 vuotta

Maailman suosituin tyttöbändi juhlistaa yhden jäsenensä syntymäpäiviä näyttävästi.

Ysärin suosituin tyttöbändi Spice Girls tekee jälleen paluun – ainakin yhden esityksen ajaksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun jäsenet Mel B, Emma, Geri, Mel C ja Victoria esiintyvät yhdessä. Edellisen kerran kaikki viisi jäsentä esiintyivät yhdessä 2012 Lontoon olympialaisten avajaisissa.

Mirrorin mukaan syyskuussa 50-vuotissyntymäpäiviään viettävä Geri on kutsunut kaikki entiset bändikaverinsa juhlistamaan merkkipäiväänsä.

Juhlissa viisikon olisi myös tarkoitus esittää syntymäpäivälaulun lisäksi yhdessä jokin Spice Girlsin hittikappaleista.

– Yhden tytön täyttäminen 50 vuotta on iso juttu, lähde on kertonut The Sun -lehdelle.

– He haluavat juhlistaa tilaisuutta tyylikkäästi ja paluu vuosikymmenen jälkeen tuntuu täydelliseltä.

Vuonna 1996 perustettu Spice Girls hajosi vuonna 2001. Geri jätti yhtyeen kuitenkin jo vuonna 1998.

Sittemmin yhtye on tehnyt lyhyen paluukiertueen vuosina 2007 ja 2008. Spice Girls teki kiertueen myös vuonna 2019, mutta ilman Victoria Beckhamia.