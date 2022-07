Passi varastettiin, Suomen-keikka peruuntui! Ysäritähti Haddawayn esiintyminen meni kiville vain tunteja ennen h-hetkeä

What Is Love -hitistään tunnetun Haddawayn piti esiintyä Iisalmessa perjantaina 8. heinäkuuta kello 20.

YSÄRitähti Haddaway ei esiinny Iisalmen Oluset-festivaalilla perjantaina 8. heinäkuuta.

Oluset-festivaali tiedotti Facebook-sivuillaan viiden aikaan perjantai-iltana, että artistin passi olisi ryöstetty ja näin ollen Haddawayn keikat Suomessa ja Ruotsissa ovat peruttu.

Haddawayn olisi pitänyt nousta eurodance-festareilla lavalle perjantaina kello 20.

– Oluset joutuu jälleen toteamaan, ettei Haddawayn keikka onnistu tänäkään vuonna. Hänen passinsa on ryöstetty matkalla lentokentälle eikä pikapassia pystytty toimittamaan ennen koneen lähtöä. Tämän ikävän tapauksen johdosta sekä tämän päiväinen Suomen että huominen Ruotsin keikka joudutaan perumaan, tapahtuman Facebook-sivuilla kirjoitetaan.

– Toivotetaan Haddylle voimia ja nähdään hänen kanssaan Olusilla 2023. Iloksemme ilmoitamme, että korvaavaksi esiintyjäksi saatiin pikahälytyksellä Movetron.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Oluset-festivaalin järjestäjiä kommentoimaan peruutusta.

Fanit ovatkin harmitelleet esiintyjän poisjääntiä Facebook-julkaisun kommenteissa.

– Voi hanuri, mut ei näille ulkopuolisille muuttujille mahda mitään, piru sen perkeleen periköön, joka Haddawayn passin pölli. Saa niskaansa iisalmelaisten fanien syvimmät vihat. Mutta onneksi Movetron paikkaa! eräs kirjoittaa.

Yksi fani myös epäilee, että selitys olisi Haddawayn puolelta keksitty.

– Haddawayn kootut selitykset. On piru veijari.

Tapahtumasivu kuitenkin vastaa kommentoijalle, että asiaa on selvitetty lentokenttähenkilöstön kanssa, ja että passi olisi oikeasti ryöstetty.

Alexander Nestor Haddaway on trinidadilaissyntyinen eurodancelaulaja, joka tuli tunnetuksi 1990-luvulla hitistään What Is Love.

Muita tunnettuja Haddawayn kappaleita ovat I Miss You ja Rock My Heart.