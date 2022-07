Näyttelijä Brad Pitt kärsii ikävästä vaivasta, joka saa jotkut jopa vihaamaan häntä – tuntee välillä suurta häpeää

Näyttelijä Brad Pittillä on suuria vaikeuksia tunnistaa ihmisiä kasvoista.

Oscar-palkittu näyttelijä Brad Pitt kärsii erikoisesta vaivasta, joka tekee sosiaalisista kanssakäymisistä hänelle ajoittain tuskastuttavaa, kertoo QC-lehti. Näyttelijää nimittäin vaivaa niin sanottu kasvosokeus, eli ihmisten tunnistaminen ulkonäön perusteella on hänelle haasteellista.

Tiede-lehden mukaan kasvosokeus eli prosopagnosia on neurologinen tila, jossa aivot eivät tunnista ihmiskasvoja tavalliseen tapaan. Tila voi olla joko synnynnäinen tai seurausta jonkinlaisesta aivovauriosta. Joillain kasvosokeudesta kärsivillä on myös vaikeuksia tunnistaa kasvojen ilmeitä.

Pitt kertoo, että vaikka hänelle ei ole koskaan virallisesti todettu kasvosokeutta, aiheuttavat siihen liittyvät oireet hänelle häpeää.

Erityisesti hän pelkää asian vaikuttavan siihen, millainen mielikuva hänestä syntyy muille ihmisille. Näyttelijä nimittäin kertoo, että hänestä saattaa helposti saada varautuneen, etäisen ja jopa omahyväisen vaikutelman

– Kukaan ei usko minua! näyttelijä tuskailee ihmisten reaktioita.

Brad Pitt on voittanut useita elokuva-alan palkintoja.

Kasvosokeus tuottaa Pittille ongelmia erityisesti juhlissa, joissa hänen pitäisi tehdä tuttavuutta uusien ihmisten kanssa. Vuonna 2013 näyttelijä kertoi Esquire-lehdelle, että oli aikoinaan yrittänyt ratkaista ongelmaansa olemalla asiasta suoraviivaisen rehellinen. Suunnitelma ei kuitenkaan ollut toiminut toivotulla tavalla.

– Kerran päätin, että alan vain rohkeasti kysymään ihmisiltä, että missä olemme tavanneet. Mutta tästä suututtiin vain lisää.

– Niin monet ihmiset vihaavat minua, koska he luulevat, että halveksun heitä tahallani.

Brad Pitt on aikuisiällään ollut Hollywoodin ykkösnimiä, ja hänet on muun muassa palkittu Oscar-palkinnolla roolisuorituksestaan elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood.

Pitt on kertonut, että tie näyttelijäksi ei kuitenkaan ollut suoraviivainen. Useille näyttelijöille alavalinta on ollut selkeä lapsesta asti, mutta Pittin kohdalla tilanne oli toinen.

– Olin tavallinen teini. Autot ja tytöt kiinnostivat minua, samoin matematiikka, kemia ja biologia, hän kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2014.

Ennen näyttelijänuraansa Pitt ehtikin opiskelemaan markkinointia ja journalismia. Lopulta koulut jäivät kuitenkin kesken, kun unelma näyttelijäntyöstä alkoi muodostua. Läpimurtonsa koko maailman tietoisuuteen hän teki sivuroolillaan Thelma & Louise -menestyselokuvassa vuonna 1991.