Muistatko M/S Romanticissa hurmanneen mysteerinaisen? Nyt Mia Siren tekee dominan roolin TVOF-tähden uudella musiikkivideolla

Mia Siren nähdään videolla sekä enkelinä että dominana.

Kolme vuotta sitten ilmestynyt M/S Romantic -minisarja nosti hetkeksi kuuluisuuteen myös helsinkiläisen Mia Sirenin.

Tummakutrinen nainen näytteli Ylen suosikkisarjassa tyrmäävää mysteerinaista, joka loksautti naisseuraa etsivän Kaiden (Antti Luusuaniemi) leuat ja sai miehen kiinnostumaan punaiseen mekkoon pukeutuneesta salaperäisestä kaunottaresta. Myös moni katsoja on kiinnitti huomionsa punaisessa mekossa vilahtavaan naiseen.

Nyt Siren nähdään The Voice of Finland -laulukilpailusta tutun Ilari Hämäläisen Halleluja-musiikkivideolla dominan roolissa.

– Olin jo pidempään fanittanut Mia Sireniä ja hänen pyörittämäänsä Circus Mystiquea ja oli suuri kunnia saada hänet mukaan videoon, Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Musiikkivideossa on unelias ja pysähtynyt tunnelma, johon Hämäläinen sai inspiraation vanhoista valokuvista.

– Alusta asti oli selvää, että pyrimme kuvastamaan videossa henkistä asetelmaa enemmän kuin fyysistä dominointia. Kuvaukset Mian kanssa oli hyvin pitkälti sanatonta improvisointia, mikä lisäsi mystistä tunnelmaa.

Siren nähdään videolla pukeutuneena niin dominaksi kuin enkeliksikin.

Hämäläinen kertoo kappaleen olevan rakkauslaulu valtiattarille. Hän on yrittänyt pukea sanoiksi ajatukset, joita liikkuu päässä silloin, kun haluaa antautua ja alistua partnerinsa seksuaalisen määräysvallan alle.

– Kappaleen idea on syntynyt joskus valtavan stressin ja paineen alla, kun on tuntunut siltä, että nyt on liian monta rautaa tulessa yhtä aikaa, eikä pää meinaa kestää. Silloin on syntynyt haave, että joku tulisi ja veisi kaiken vallan ja vastuun pois edes hetkeksi, Hämäläinen kertoo.

M/S Romanticin noustua ilmiöksi myös Siren sai suosiosta osansa. Suurelle yleisölle tuntematon nainen kertoi olleensa mukana viihdebisneksessä jo vuosia. Siren on ammattitanssija, burleskitaiteilija, meikkaaja-maskeeraaja ja tapahtumatuottaja. Viihdealan monitoiminainen on tehnyt myös mallintöitä ja ollut mukana esimerkiksi mainoksissa ja musiikkivideoissa.

– Minulle on tullut aivan järjettömän paljon viestejä ja kysymyksiä M/S Romanticista. Se on jännää, koska ihmiset ovat nähneet oikeasti vaivaa löytääkseen minut. Minua hämmästyttää, että he ovat ihan etsimällä etsineet tietoa siitä, kuka minä olen. Heillä on ollut ihan haku päällä, että kuka tämä henkilö on, Siren sanoi IS:lle vuonna 2019.

Tanssijan koulutuksen saanut Siren on tehnyt burleskia vuosia ja hänet tunnetaan taiteilijanimellä Arabellum. Siren keikkailee ympäri Suomea ja ulkomailla erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa ja yökerhoissa ja järjestää vuosittain Circus Mystique -show’nsa kanssa suuren alan tapahtuman kulttuuriareena Gloriassa, Helsingissä.

