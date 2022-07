90 päivää morsiamena -pariskunta hakee eroa 6 vuoden avioliiton jälkeen – erosotkussa mukana rahakiistoja ja väkivaltasyytöksiä

Tv:stä tutut Chantel Everett ja Pedro Jimeno ovat kumpikin hakeneet toisilleen lähestymiskieltoa.

90 päivää morsiamena -sarjasta tuttu pariskunta, Chantel Everett ja Pedro Jimeno, ovat eronneet pitkän liiton jälkeen, kertoo TMZ. Pariskunnan yhteistä onnea on seurattu myös heidän omassa tv-sarjassaan, 90 päivää morsiamena: Chantelin perhe, vuodesta 2019 asti.

Uutissivuston mukaan Jimeno haki vaimostaan eroa toukokuussa sanoen, että liitto on peruuttamattomasti rikkoutunut. Eroprosessia ei voida oikeuden asiakirjojen perusteella sanoa sopuisaksi, sillä Jimeno väittää Everettin siirtäneen parin yhteiseltä tilitä noin 270 000 euroa omiin nimiinsä vain päiviä ennen eroa. Jimeno vaati yhteisiä rahoja Everettiltä takaisin ja pyysi oikeutta käsittelemään asian kiireellisesti, mihin oikeus ei kuitenkaan suostunut.

Everettin versio erosta ja sen syistä poikkeaa ex-miehen kertomuksesta raisusti. ET online -sivusto uutisoi tiistaina, että Everett syyttää ex-miestään pettämisestä sekä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. Sivuston mukaan Everett kuvailee liiton aikana kokemaansa kohtelua julmaksi. Sekä Everett että Jimeno ovat hakeneet lähestymiskieltoa toisiaan vastaan.

90 päivää morsiamena -tv-sarjaa on esitetty vuodesta 2014 lähtien TLC-kanavalla, ja kausia on ehtinyt ilmestyä jo 8. Lisäksi sarjasta on poikinut sen aikana muodostuneiden pariskuntien omia pienoissarjoja, joissa seurataan parikunnan arkea alkuperäisen ohjelman jälkeen.

Everett ja Jimeno olivat ensimmäinen sarjassa muodostunut pari, joka alkoi myöhemmin kuvata omaa erillistä tv-ohjelmaansa. Sarjaa on kuvattu jo neljä kautta, joista viimeisen esittäminen aloitettiin Yhdysvalloissa kesäkuussa, kertoo What to Watch -sivusto.