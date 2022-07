Amerikan kiertueelta palannut Blind Channel oli vasta vähän aikaa sitten kuilun partaalla: kaksi vuotta takaperin bändin täytyi tehdä vakava päätös tulevaisuudesta

Maailmanlaajuinen levydiili, jenkkikiertue, Euroopan-kiertue, kuusi Emma-palkintoa, uusi albumi... Blind Channelin vauhti kiihtyy sitä mukaa kun vuosi vanhenee.

Blind Channel julkaisee uuden Lifestyles of the Sick & Dangerous -albuminsa perjantaina 8. heinäkuuta. Albumilta löytyvät jättihitti Dark Side sekä sitä seuranneet radio- ja striimimenestykset Balboa, We Are No Saints, Bad Idea ja Don’t Fix Me.

– Sinkkuja on julkaistu jo muutama, mutta on todella siistiä saada itse levy pihalle. Se on kuitenkin ollut valmis jo puoli vuotta, Joel Hokka kertoo IS:lle.

Levyä haudottiin studion kassakaapissa tarkoituksella.

– Meillä piti alunperin olla Euroopan-kiertue tammi-helmikuussa. Se piti siirtää koronan takia. Me ei haluttu julkaista levyä samaan aikaan kun keikkaillaan, koska silloin meitä olisi ollut vaikea saada haastatteluihin. Ajateltiin, että nyt kesällä on mediassa vapaata kaistaa tarjolla ja levy pääsee paremmin esille, Niko Vilhelm sanoo.

Viimeaikainen menestys ei tuonut bändille turhia paineita, vaan päin vastoin. Albumin kasaan hierominen toimi jopa bänditerapiana.

– Me oltiin studiossa oikeiden asioiden ääressä. Meillehän tämä musahomma on aina ollut aika terapiakeskeistä. Me puretaan keikoilla pahaa oloa pois, ja studiossa oli sama homma. Tehdään musaa asioista, mitkä vituttaa tai ahdistaa. Nyt päästiin käsittelemään näitä teemoja oikein kunnolla.

Lifestyles of the Sick & Dangerous on tehty ilman ulkopuolista tuottajaa. Kaikesta vastaa kollektiivi nimeltä Blind Channel.

– Tähän albumiin kiteytyy meidän uran ja elämän hulluimmat vuodet. Kirjoitettiin ja tuotettiin levy täysin bändin kesken. Dark Side oli eka biisi, joka tehtiin tällä metodilla. Se toimi, joten päätettiin jatkaa samalla sapluunalla.

Blind Channel rohmusi kuusi pystiä tämän vuoden Emma-gaalassa.

Blind Channel alkoi tehdä levyä jo vuonna 2020. Tuolloin bändi oli kuilun partaalla.

– Oltiin persaukisia. Kukaan ei tiennyt, mikä Blind Channel on. Oltiin lyöty päätä seinään seitsemän vuoden ajan. Nyt ollaan vakavissaan otettava bändi, joka kiertää jenkkejä, Joel ja Niko iloitsevat.

Tuliko koskaan hetkeä, että olisitte halunneet heittää pensselit santaan?

– Se oli just se hetki, kun alettiin tekemään tätä albumia. Se oli joko hanskat tiskiin tai sitten breikataan, Niko näkee.

– Olin 26-vuotias ja puuhastelin edelleen jossain ala-asteen kellarissa. Ajattelin, että tämä homma ei ota tulta alleen. Pitäisikö vain alkaa keskittymään johonkin muuhun? Joel muistelee.

Blind Channel purkaa pahaa oloaan biiseissään. Yleisölle bändin terapiatyö näyttäytyy raivoisana esiintymisenä.

– Aikamoisella raivolla ne biisit tulee pihalle, mutta se kuuluu myös tähän genreen. Siinäkin mielessä levy on ajankuva. Siinä kuuluu meidän matka kuilun pohjalta menestykseen. Ajanjaksoon liittyy monenlaista tunnetta ja siksi albumillakin on monenlaista tavaraa. Välillä raivotaan, välillä ollaan itsevarmempia kuin koskaan.

Yhdysvalloissa Blind Channel esiintyy Tavastian kokoisissa klubeissa.

Bändi on ehtinyt jo kiertää Yhdysvalloissa. Pitkä jenkkikiertue kulminoitui yhteen hetkeen Los Angelesissa.

– Heräsin bussissa jossain Sunset Boulevardin paikkeilla. Ajattelin, että ollaan kauempana keikkapaikasta, mutta kun käänsin päätäni, niin näin Whisky a Go Go -klubin, jonka oven ulkopuolella luki isolla meidän bändi nimi. Toisessa suunnassa näkyi koko downtown, oli lempeän helteinen päivä ja palmut heiluivat. Ajattelin vain, että nyt on tultu kauas, Joel nauraa.

Keikka Whiskyssä meni hyvin. Seuraava yllätys koettiin takahuoneessa.

– Keikan jälkeen siihen tuli joku jäbä, joka näytti tosi kokeneelta ja karismaattiselta. Hän kehui kovasti meidän keikkaa. Joku kävi sitten sanomassa, että se oli muuten Volbeatin kitaristi, vokalistit hekottelevat.

Kiertue ison veden takana sujui ilman suurempia ongelmia. Syykin on selvä: bändi on tiedostanut, mitä menestyminen vaatii.

– Meidän sekoilut on käyty jo aiemmin läpi, kun kierrettiin vanhalla asuntoautolla. Jenkeissä huomasi, että jokainen tiesi, kuinka paljon meillä on tässä pelissä. Lähipiirissä on tarpeeksi esimerkkejä bändeistä, jotka ovat hajonneet esimerkiksi alkoholin takia. Yksikään idiootti ei ole koskaan päässyt kovin pitkälle urallaan.

Blind Channel kiersi Yhdysvalloissa Tavastian kokoisissa klubeissa.

– Eihän se ole taloudellisesti mitenkään kannattavaa, mutta jostain on aloitettava. Homma on ihan rakentamisvaiheessa siinä suunnassa. Euroopassa oltiin isommissa halleissa, mutta se johtui siitä, että kiersimme Electric Callboyn kanssa, joka on erittäin suosittu.

– Syksyllä meillä on Euroopassa sitten oma headliner-kiertue. Siellä on jo loppuunmyytyjä keikkoja.

Ehdittekö te koskaan nukkumaan?

– Hyvin vähän, mutta nyt ei voi hidastaa. Kaasujalka kramppasi jo aikaa sitten, miehet nauravat.

Blind Channelin vuosi huipentuu 29. joulukuuta Helsingin jäähallissa soitettavaan keikkaan.

– Se on meidän ensimmäinen oma areenakeikka ja myyty melkein loppuun. Tosi siisti päätös tälle vuodelle. Silloin kun bändi perustettiin, niin mietittiin, että olisi hienoa soittaa kymmenen vuoden päästä jäähallissa. Nyt ollaan vuosi etuajassa.

Blind Channelista voi jo puhua ilman euroviisumenestystä ja UMK-etuliitettä. Bändi ei kiellä viisumenneisyyttään, mutta ei halua myöskään jäädä sen vangiksi.

– Ei me koettu, että olisimme edustaneet viisuissa Suomea. Oltiin ihan puhtaasti tekemässä omaa uraa. Kyllä me se tiedostettiin, että tämä voi olla ratkaiseva hetki bändille siinä kohtaa, koska musamaailma oli kokolailla kiinni. Me uskalsimme sitten tehdä jotain, mitä moni ei uskalla.

Nyt bändi on jo päässyt planeetan isoimman rocklehden, Rock Sound Magazinen kanteen – täysin omilla avuillaan.

– Se on melkoinen saavutus ja tullut ihan ilman euroviisuja. Sitä paitsi eihän me edes voitettu viisuja. Ei kuudes sija ole niin kova juttu, että se jäisi historiankirjoihin. Mietitään nyt vaikka Antti Tuiskua, joka tuli Idolsista. Ei kukaan enää puhu Idols-Antista, Joel muistuttaa.

– Hienoa, että suomalaiset ottivat meidät omakseen, mutta meidän unelma ei ollut olla euroviisumenestyjä, Niko komppaa.

Tommi Lalli työnsä ääressä.

Blind Channel on siirtynyt aikaan, jolloin nuoret kitaristinalut katsovat heitä ylöspäin. Ei siitä kauan ole, kun asiat olivat toisin päin.

– Hienoa, jos junnut saavat meistä intoa ja aloittavat soittamisen. Mulle itselleni Alexi Laiho ja Children of Bodom oli kova juttu. Hän innosti mua tarttumaan kitaraan. Kävin katsomassa Laihoa keikalla ja ajattelin, että suomalaisetkin muusikot voivat pärjätä maailmalla, Joel kertoo.