Elon Muskin salatut kaksoset paljastuivat: sai lapset viime vuonna firmansa johtajan kanssa

Elon Musk sai marraskuussa kaksoset pitkäaikaisen työtoverinsa kanssa.

Miljardööri ja sähköautoyhtiö Teslan omistaja Elon Musk, 51, sai viime vuonna kaksoset työntekijänsä Shivon Zilisin, 36, kanssa, kertoo Reuters. Asian paljasti keskiviikkona Business Insider. Zilis on mukana monen Muskin miljoonayrityksen toiminnassa.

Reutersin mukaan parivaljakon kaksoset syntyivät marraskuussa vuonna 2021. Alun perin lapsilla ei ollut isänsä sukunimeä, mutta tämän vuoden huhtikuussa Musk ja Zilis anoivat oikeudelta lupaa vaihtaa lasten sukunimet Muskiksi. Toukokuussa pyyntö hyväksyttiin. Reuters kertoo, että lasten äidin sukunimi säilytettiin osana lasten toisia nimiä.

Shivon Zilis aloitti Muskille työskentelyn vuonna 2017 Neuralink-yrityksessä, jota Musk oli mukana perustamassa. Reutersin mukaan hänen työnimikkeensä on toiminnanjohtaja (director of operations), minkä lisäksi hän hallinnoi yrityksen erityisprojekteja.

Musk tunnetaan parhaiten sähköautojätti Teslan omistajana.

Lisäksi Zilis on työskennellyt Muskin omistamalle sähköautojätti Teslalle. Hän aloitti työnsä vain hetki sen jälkeen, kun hänet palkattiin Neuralinkiin. Teslalla hän työskenteli tekoälyn parissa projektisuunnittelijana vuoteen 2019 asti. Zilis on johtokunnan jäsenenä myös OpenAI-yrityksessä, jota Musk on ollut mukana perustamassa.

Kaksosten syntymä nosti Muskin lapsiluvun kokonaisuudessaan kymmeneen. Muskin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Justine Muskin esikoinen, Nevada, syntyi vuonna 2002, mutta koki kätkytkuoleman vain 10 viikon iässä. Vuonna 2004 pari sai kaksoset Griffinin ja Vivianin, ja kaksi vuotta myöhemmin he saivat kolmoset Damianin, Saxonin ja Kainin.

Muskilla on lisäksi kaksi lasta kanadalaisen muusikon Grimesin eli Claire Boucherin kanssa. Parin ensimmäinen lapsi, X Æ A-XII, syntyi vuonna 2020. Toisen lapsensa, Exa Dark Siderælin he saivat viime joulukuussa.