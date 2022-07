Johnny Depp esiintyi Norjassa yllään Suomen-tuliaisia – helsinkiläinen Nina hämmästyi nähdessään luomuksensa

Käydessään Suomessa Johnny Depp otti mukaansa kotimaista käsityötä.

Näyttelijä ja muusikko Johnny Depp, 59, yllätti Suomen-tuliaisilla esiintyessään 3. heinäkuuta Norjan Bergenissä Jeff Beckin kanssa.

Helsinkiläisen korutaiteilija Nina Diaz Halosen uniikkikorut valikoituivat nimittäin osaksi maailmantähden esiintymisasua.

– Hämmästyin itsekin, mutta pakko se oli uskoa, Diaz Halonen sanoo.

Depp vieraili Suomessa kesäkuun lopulla Helsingissä ja Tampereella. Diaz Halonen oli loihtinut maailmantähdelle mustakultaisen korusetin, jonka halusi antaa idolilleen lahjaksi.

Diaz Halonen soitti maanantaiaamuna 20. kesäkuuta Tampere-talon henkilökunnalle kysyäkseen, voisivatko he antaa korut Deppille, kun artisti matkaisi Helsingistä sinne. Korutaiteilija sai varovaisen vastauksen, ja henkilökunta lupasi yrittää.

Diaz Halonen laittoi rasiaan näyttävän lasihelmikaulakorun, korvakorun ja suuren lasisormuksen. Lopulta korut lähtivät Tampereelta Deppin matkaan.

– Jännitin, että päätyvätkö korut Deppille asti, ja jos päätyvät, niin tykkääkö hän edes niistä, tai valikoituvatko ne hänelle missään vaiheessa päälle. Hänellä on koruja varmasti ihan kauheasti muutenkin, Diaz Halonen sanoo.

Mustakultainen lasihelminauha ja korvakorut loistivat Deppin päällä Norjan keikalla.

Korujen arvo on yhteensä tuhannen euron luokkaa, Diaz Halonen arvioi. Hän mietti ensin, uskaltaako edes jättää korut oman onnensa nojaan.

– Lasinsulatustekniikka, jolla valmistin korut, on vähän harvinaisempi ja työläs. Oli kuitenkin sen arvoista, Diaz Halonen myöntää.

Nina Diaz Halonen tunnisti heti Deppin kädestä tekemänsä sormuksen muiden joukosta.

Diaz Halonen oli jo varma, ettei lahja tavoittaisi Deppiä.

– Oli mukava yllätys nähdä ne. Vähän oli epätodellinen olo, kun olin omassa mielessäni ajatellut, että se korurasia on vaan jäänyt johonkin pöydälle. Sitten se siellä on yksinään ja joku on siivonnut tai laittanut sen roskikseen, Diaz Halonen naurahtaa.

– Onhan se huippua nähdä omat työt noin ison tähden yllä.

Kahdeksan vuotta yrittäjänä toiminut Nina Diaz Halonen on Deppin suuri fani ja on ihaillut tätä niin pitkään kuin muistaa.

Diaz Halosella ei ollut heti tietoa korujensa sijainnista sen jälkeen, kun Depp lähti Suomesta. Yllätyksekseen hän huomasi viime sunnuntaina Instagramista, että Depp käytti kaikkia kolmea korua Norjan keikalla.

Jokaisen Deppin keikan jälkeen some tulvii fanien ottamia kuvia. Yhdestä niistä Diaz Halonen huomasi, että Deppillä oli yksi sormus enemmän kuin normaalisti. Muut eivät sitä välttämättä huomaa, mutta taiteilija kyllä tunnistaa oman työnsä. Keikalla otetuissa kuvissa näkyvät myös kaulakoru ja korvakorut.

Depp esiintyy tänään keskiviikkona Saksassa. Aiemmin päivällä hän on ollut jakamassa nimikirjoituksia faneille, joiden Instagram-kuvissa näkyy sama Diaz Halosen luoma korvakoru.

Depp ei ole ainoa julkisuudesta tuttu, joka on kantanut yllään Diaz Halosen luomuksia. Viime syksyn The Voice of Finland: All Stars -ohjelmassa tuomari Tarja Turusella oli yllään samaa korusarjaa kuin Deppillä.