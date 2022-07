Yksi Tangomarkkinoiden finalisteista joutuu jäämään yllättäen pois kisasta jo nyt

Tangomarkkinat ovat parhaillaan käynnissä Seinäjoella.

Tangomarkkinoita vietetään parhaillaan Seinäjoella, ja ne jatkuvat sunnuntaihin 10. heinäkuuta saakka.

Tangomarkkinoiden viralliset verkkosivut julkaisivat kilpailun eilen tiistaina 5. heinäkuuta tiedotteen, jonka mukaan yksi markkinoiden finalisteista joutuu jättämään kilpailun yllättäen kesken.

Tiedotteen mukaan finalisti Tomi Kuusela ei pääse kilpailemaan sairastumisen vuoksi. Kilpailu jatkuu neljällä naisfinalistilla ja kolmella miesfinalistilla.

Tomi Kuusela esiintymässä Tangon taikaa -konsertissa, Seinäjoen Tangomarkkinoiden semifinaalissa keväällä 2022.

Toukokuussa Ilta-Sanomat kertoi, kuinka perinteiset Tangomarkkinat ovat kokeneet tänä vuonna muutoksia.

Tämänvuotiseen laulukisaan pyrki mukaan alun perin yli 200 laulajaa. Heistä valittiin sata, joista semifinaaliin kutsuttiin puoliksi tuomariston, puoliksi yleisön äänin 16 laulajaa, kahdeksan naista ja saman verran miehiä.

Tänä vuonna mukaan valittiin erilaisia esiintymistaustoja omaavia kilpailijoita. Muutosten kerrottiin näkyvän myös nyt esitettävissä finaaliesityksissä. Finalistit esittävät kolme kappaletta, joista kaksi on tangoa ja yksi iskelmä.

– Loppukilpailuun päästessään kilpailija on esittänyt kisan mittaan seitsemän eri laulua, joista kuusi on tangoa. Tango ei ole missään tapauksessa unohtumassa eikä jäämässä pois, Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala painotti toukokuussa.

Ojalan mukaan tapahtumaa on kuitenkin kehitettävä.

– Omistajat haluaisivat nähdä, että yli 35 vuotta olemassa ollut Tangomarkkinat jatkuisi vielä vuosikymmeniä. Viime vuosina olleella konseptilla omistajat ovat kokeneet, ettei se tule kantamaan, Ojala perusteli.

Toukokuussa Tangomarkkinoiden semifinaalissa jatkoon pääsivät Tomi Kuusela (vas.), Heta Halonen, Janne Marja-aho, Lauri Ketonen, Hanne Kivioja, Hanna Hirvonen, Keijo Hietala ja Sari Tuliniemi.

TANGOMARKKINOIDEN tulevaisuuden varmistamiseksi tarvittaisiin nuorempia kävijöitä. Toukokuussa Ojala kertoi, että Tangomarkkinoille tuodaan konsertteja, joissa esiintyvät iskelmää ja myös poppia esittävät artistit.

– Asiaa on tutkittu ja todettu parhaan potentiaalin olevan iskelmämusiikin puolella. Suomi on vahvasti iskelmämusiikin maa.

Uudistukset eivät tuolloin olleet aiheuttaneet palautetulvaa.

– Valituksia on tullut vähän. Olen saanut kaksi puhelua, joissa on valitettu, miksi Eppu Normaali on Tangokadulla.