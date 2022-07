Yllättävä Suomi-viittaus Kim Kardashianin takapuolessa: Pirkkala ja Järvenpää koristavat kuuluja pakaroita

Kim Kardashian pukeutui Pariisin muotiviikolla asuun, jossa oli Suomi-viittaus missäpä muualla kuin takapuolessa.

Sosiaalisen median tähti ja yrittäjä Kim Kardashian kuvattiin vastikään Pariisissa asussa, jossa oli yllättävä viittaus Suomeen.

Kardashianin pitämien housujen takapuolessa nimittäin lukee ”Pirkkala” ja ”Järvenpää”. Niiden kohdalle on merkitty päivämäärät lokakuun 11. ja 18. päivät.

Listauksessa 11. ja 18. lokakuuta olevien päivien kohdalla lukevat suomalaiset kunnan ja kaupungin nimet Pirkkala ja Järvenpää.

Balenciaga-merkkisen uimapuvun listaus näyttäisi jonkinlaiselta kiertueaikataululta.

Daily Mail kertoo, että Balenciagan "kiertuepäivät" ovat viittaus vaatemerkin tiimin jäsenten syntymäpaikoille sekä syntymäpäiville, ja listauksesta on tehty bändipaitaa muistuttava.

Uimapuvun etuosassa on myös vaatemerkin itse keksimän, kuvitteellisen bändin Speedhuntersin nimi ja ”bändin jäsenten” kuva. Daily Mailin mukaan Balenciaga kehitti bändin vuonna 2018 FW18-vaatemallistolleen.

Uimapuvun alla Kardashianilla oli yllään saman merkin, 2 600 euron legginsit.

Kardashian on käymässä Pariisin muotiviikoilla 9-vuotiaan tyttärensä Northin kanssa.

Kardashian oli Pariisin muotiviikoilla 9-vuotiaan tyttärensä Northin kanssa.

Kim Kardashian in viime viikkoina ollut otsikoissa Marilyn Monroe -kohun vuoksi. Kardashian piti MET-gaalassa yllään Monroen ikonista mekkoa, joka Monroe oli päällään laulaessaan kuuluisan syntymäpäivälaulun Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedylle.

Kardashiania kritisoitiin ylipäätään historiallisen ja hauraan mekon pitämisestä, sillä sen katsottiin kuuluvan vain Monroelle. Kardashiania myös syytettiin galaan jälkeen mekon tuhoamisesta, kun vaurioituneesta mekosta levisi kuvia sosiaalisessa mediassa.

Kardashian ja Ripley’s Believe It Or Not! -museo, jossa mekkoa säilytetään, kiistivät että mekko olisi hajonnut heidän käsittelyssään.