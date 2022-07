Vakava sairaus, veljen karmea kohtalo, absurdi oikeustaistelu – Sofia Vergaran elämä ei ole ollut pelkkää hassuttelua kameran edessä

Moderni perhe -tähti täyttää sunnuntaina 10. heinäkuuta 50 vuotta.

Vergara on esiintynyt useissa televisiosarjoissa ja elokuvissa.

Vuonna 2019 Sofia Vergara päätti 11 tuotantokautta kestäneen pestinsä Moderni perhe -komediasarjassa.

Televisiossa hän oli hilpeä Gloria, mutta oikeassa elämässä kohtalo oli koetellut Kolumbiassa syntynyttä näyttelijää välillä hyvinkin kovakouraisesti.

Ei silti mennä asioiden edelle, vaan palataan ajassa taaksepäin – aina 1980-luvun lopulle.

Tuolloin 17-vuotias Vergara pyrki ja pääsi Pepsin mainokseen. Mainos toi lisää töitä Kolumbian televisiossa.

Hammaslääkärin opinnot jäivät kesken kolmen vuoden jälkeen ja Vergara alkoi opiskella Creative Workshop -näyttelijäkoulussa.

Vuonna 2013.

Vuonna 1998 Vergaran perhettä kohtasi suuri tragedia, kun vanhin Sofian veljistä, Rafael, sai surmansa epäonnistuneessa kidnappausyrityksessä Bogotássa.

Vergaran perhe oli tunnettu ja menestynyt. Se teki heistä helpon maalitaulun rikollisille. Perheen lapset kävivät yksityiskoulua ja Rafaelilla oli normaalisti henkivartijat turvanaan – paitsi sinä yhtenä kohtalokkaana päivänä.

– Veljeni ei mennyt minnekään ilman turvamiehiä. Yhtenä päivänä Rafael kuitenkin lähti ulos ilman heitä. Hänet yritettiin kidnapata, ja lopulta hänet ammuttiin kuoliaaksi. Olin aivan järkyttynyt, Vergara on kertonut lehdille.

Veljen menetys oli liikaa. Vergara päätti muuttaa Miamiin turvallisemman elämän toivossa.

Parempi elämä odottikin nuorta naista ja hän pääsi todistamaan amerikkalaisen unelman toteutumista lähietäisyydeltä.

Moderni perhe alkoi 23. syyskuuta 2009 ABC-televisiokanavalla.

Räväkkä tyyli ja kova ääni olivat Glorian tavaramerkkejä Modernissa perheessä.

Vergara oli kävelyllä rannalla, kun paikallinen valokuvaaja kiinnitti huomion nuoreen naiseen. Asiat alkoivat rullata nopealla tahdilla ja Vergara sai tarjouksia mallitoimistoilta sekä tv-kanavilta.

Varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 2009, kun Vergara aloitti Moderni perhe -sarjassa. Komediasarja poiki näyttelijälle neljä parhaan komediasarjan naissivuosan Primetime Emmy -ehdokkuutta ja kolme parhaan naissivuosan Golden Globe -ehdokkuutta.

Vuonna 2011 Vergarasta tuli CoverGirl-kosmetiikkabrändin mainoskasvo. Hän esiintyi myös uudelleen Pepsin mainoksessa. Tällä kertaa David Beckhamin kanssa.

Samana vuonna Vergara pääsi suunnittelemaan oman vaatemallistonsa Kmart-kauppaketjulle.

Hot Pursuit -elokuvassa tiukka ja vakavasti työhönsä suhtautuva naispoliisi yrittää suojella huumepomon leskeä pakomatkalla Teksasissa.

Vaikka ura eteni hyvin, henkilökotaisessa elämässä riitti edelleen suuria haasteita.

Näyttelijä sairastui kilpirauhassyöpään 2000-luvun alussa.

– Syöpä ei ollut sana, jonka oletin kuulevani 28-vuotiaana, Vergara kirjoitti Instagramissa viime helmikuussa.

Näyttelijä oli mennyt lääkäriin rutiinitarkastukseen, kun lääkärit löysivät hänen kaulastaan kyhmyn. Siitä lähtien Vergara vietti lukemattomia tunteja sädehoidoissa, joita seurasi lopulta leikkaus.

Vuodesta 2002 saakka Vergara on ollut terveiden kirjoissa.

Myös perhe-elämässä riitti draamaa.

Vergara ja hänen ex-kihlattunsa Nick Loeb taistelivat oikeudessa vuosia. Syy oli varsin erikoinen, sillä lapsettomuudesta kärsinyt ex-pari riiteli Vergaran kahdesta omasta alkiosta, jotka liikemiehenä työskentelevä Loeb oli aikanaan hedelmöittänyt. Hedelmöittyneet alkiot ovat edelleen pakastettuina lapsettomuusklinikalla.

Vergara ja Loeb yrittivät suhteensa aikana lasta koeputkihedelmöityksellä. Ennen hedelmöityshoitoja molemmat osapuolet sitoutuivat sopimukseen, jonka mukaan kumpikaan ei voi käyttää pakastettuja alkioita ilman toisen kirjallista lupaa.

Ero tuli vuonna 2014, ja sen jälkeen Loeb on hakenut pakastettujen alkioiden huoltajuutta ja sinnikkäästi halunnut saattaa hedelmöityshoidot loppuun asti. Vergara on vedonnut toistuvasti sopimukseen, johon molemmat aikanaan sitoutuivat. Koska yhteisymmärrykseen ei päästy, on asiaa puitu käräjillä.

Loeb vaati näyttelijätähdeltä noin 108 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Oikeus päätti, että Vergara on velvollinen maksamaan 78 000 euroa. Muhkea summa piti maksaa kuukauden kuluessa.

RadarOnlinen saamien asiakirjojen mukaan Loeb syytti Vergaraa myös fyysisestä ja henkisestä väkivallasta. Fyysistä väkivaltaa Loeb sanoi tapahtuneen neljä kertaa: mies syytti Vergaran lyöneen häntä kaksi kertaa kasvoihin, potkineen miestä sekä kertoi naisen heittäneen häntä puhelimella päähän.

Loebin mukaan Vergara haukkui häntä muun muassa luuseriksi ja arvottomaksi ja muutenkin kiusasi miestä rutiininomaisesti.

Smurffit-elokuvassa Vergara näyttelee Odilea ja Hank Azaria Gargamelia.

Vergaran perheessä riitti huolia myös toisen veljen, Julion, suhteen. Hän ajautui käyttämään kovia huumeita.

– Kun Rafael kuoli, Juliolla oli todella rankkaa, Vergara kertoi Parade-lehdelle.

– He olivat todella läheisiä. Julio palasi kouluun ennen kuin hän oli valmis siihen. Sen sijaan, että veljeni olisi keskittynyt opintoihin, hän alkoi käyttää aineita. Ensin alkoholia, sitten kannabista, kokaiinia ja lopulta crackiä.

Vergara suunnitteli lähettävänsä veljensä takaisin Kolumbiaan, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ehtivät ensin ja karkottivat miehen maasta.

Inezin roolissa Chef-elokuvassa (2014).

Vaikka Vergara näyttää saavuttaneen nopeasti mainetta ja kunniaa, totuus on toinen.

Näyttelijä avautui uransa kipupisteistä The Hollywood Reporterille vuonna 2010.

– Tilannettani ei voi mitenkään verrata sellaisiin näyttelijöihin, jotka puhuvat amerikkalaisella aksentilla. He saattavat saada luettavakseen jopa kymmenen käsikirjoitusta viikossa. Minä saan kuukaudessa kaksi.

Vergera kertoo yrittäneensä piilotella aksenttiaan uransa alussa.

– Ei se onnistunut. Koe-esiintymiset menivät vain huonommin ja huonommin, koska keskityin oikeaoppiseen lausumiseen ja unohdin näytellä.

Joe Manganiello ja Sofia Vergara menivät naimisiin vuonna 2015.

Vergara alkoi seurustella näyttelijä Joe Manganiellon kanssa vuonna 2014. Pari meni naimisiin vuonna 2015.

Vergara ja True Blood -näyttelijä tapasivat ensimmäisen kerran Valkoisessa talossa kirjeenvaihtajien illallisella.

– En saanut silmiäni irti hänestä, Manganiello kertoi SiriusXM:n haastattelussa.

Kun Manganiello kuuli Vergaran suhteen Loebin kanssa päättyneen, hän pyysi tämän numeroa Moderni perhe -näyttelijä Jesse Tyler Fergusonilta.

Puhelu kannatti, sillä pian Manganiello istui lentokoneessa kohti New Orleansia, jossa Vergara oli kuvaamassa elokuvaa. Pari kävi treffeillä ja loppu onkin historiaa.