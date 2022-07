Yhdysvaltojen merijalkaväen ex-sotilas teki Suomen armeijan kuntotestin – näin siinä kävi

Suosittua armeija-aiheista Youtube-kanavaa pitävä Theo Boyrie päätti kokeilla Suomen armeijan kuntotestiä. Hänen tuloksensa oli monilta osin huippuluokkaa.

Entinen Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilas Theo Boyrie vieraili hiljattain Suomessa tutustumassa muun muassa Suomenlinnaan ja Helsinkiin. Suomen armeija ja yhteiskunta kiehtovat Boyrieta ja maa teki häneen vaikutuksen.

Boyrie pitää Youtubessa suosittua Combat Arms Channel -kanavaa, jolla hän julkaisee armeija-aiheisia videoita ja reagoi muun muassa muiden maiden asepalveluksiin. Hän on toteuttanut tililleen myös Suomen armeijan kuntotestin, jolla pyritään testaamaan varusmiesten ja ammattisotilaiden yleiskuntoa.

– Sen ei pitäisi olla kovin vaikea, Boyrie sanoo itsevarmasti ennen testin alkua.

Boyrien tekemään testiin kuuluu vatsalihasliikkeitä, pituushyppy, punnerruksia ja juoksuosuus.

Testin aluksi Boyrie lämmitteli ja aloitti sitten punnerruksista, joita on tehtävä mahdollisimman useita 60 sekunnin aikana ilman lepotaukoja.

Kovakuntoinen Boyrie sai minuutissa punnerrettua peräti 62 kertaa.

– Ei hassumpaa. On helppoa tehdä punnerruksia nopeaksi, mutta kun et voi levätä, se on vähän pepusta, hän myöntää videollaan.

– Minuutti ei ole kovin pitkä aika, mutta kun et voi levätä, paikat kiristyvät.

Seuraavaksi olivat vuorossa istumaannousut. Vatsalihasliikkeitä Boyrie sai tehtyä minuutissa 48 kappaletta.

– Se ei ollut niin paljon kuin luulin saavani, hän myöntää.

Pituushyppyä armeijan testissä saa kokeilla kolme kertaa. Boyrie uskoi etukäteen olevansa siinä hyvä ja yltävänsä kovaan tulokseen. Hyppyyn ei oteta vauhtia, vaan se tulee suorittaa paikaltaan tasajalkaa hypäten niin pitkälle kuin mahdollista.

Boyrien ensimmäinen hyppy oli 2,74 metriä ja se jäi lopulta hänen pisimmäksi pompukseen.

– Se oli paljon vaikeampaa kuin luulin.

Viimeisenä vuorossa oli 12 minuutin juoksu eli klassinen Cooperin testi. Boyrie onnistui pinkomaan ajassa 2,75 kilometriä.

– Ihan hyvä tulos, hän toteaa.

Miten Boyrie sitten suoriutui testistä Puolustusvoimien kriteerien mukaan? Viitearvojen mukaan hänen hyppytuloksensa oli erinomainen jopa parikymppiselle sotilaalle. Erinomaisena tuloksena pidetään 20–24-vuotiaille yli 2,6 metrin hyppyä ja yli kolmekymppisille 2,4 metrin hyppyä.

Myös istumaannousuissa eli vatsalihasliikkeissä Boyrie ylsi erinomaiseen tulokseen, sillä raja on päälle 30-vuotiailla sotilailla 45 toistoa ja varusmiehillä 44 toistoa.

Punnerruksissa Boyrien tulos oli suorastaan huippuluokkaa, sillä hän päihitti tuloksellaan jopa parikymppisten sotilaiden parhaimmiston. 20-vuotias saa testistä täydet pisteet, mikäli hän onnistuu tekemään minuutissa vähintään 48 punnerrusta. Boyrien tulos oli heittämällä tämän yli. Varusmiehillä erinomaiseen tulokseen riittää vain 38 punnerrusta.

Cooperin testissä Boyrien tulos jäi kuitenkin kiitettävän puolelle. Alle kolmekymppisen miehen olisi pitänyt juosta vähintään 3 100 metriä saadakseen erinomaisen tuloksen. Yli 30-vuotiailla sotilailla olisi riittänyt 2 900–3 000 metriä ja yli nelikymppisillä 2 700–2 800 metriä. Varusmiesten taulukon mukaan Boyrien suoritus olisi ollut ”hyvä”.