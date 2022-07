Kim Kardashianin kuvasta paljastui erikoinen kuvanmuokkaus, ja seuraajat ovat äimänä – ”Tuo käytös on outoa”

Kardashianin 6-vuotiaan Saint-pojan vaatteiden väri vaihtui oudosti tähden Instagram-kuvaan.

Sosiaalisen median megatähden Kim Kardashianin tuoreesta Instagram-julkaisusta on paljastunut erikoinen kuvanmuokkaus. Kardashian julkaisi suositulla tilillään kuvia Jimmy Fallonin tv-ohjelman kulisseista yhdessä lastensa Saintin, 6, ja Psalmin, 3, kanssa. Kuvissa kolmikko poseeraa hyväntuulisina ja trendikkäästi pukeutuneina.

Kardashianin fanit kiinnittivät nopeasti huomionsa siihen, että julkaisun ensimmäisessä kuvassa Saintin lippis ja paidan teksti ovat ruskeita, mutta todellisuudessa ne ovatkin punaisia. The Mirrorin mukaan Kardashian on muokannut paitaa ja lippistä ensimmäiseen kuvaan, mutta ei muihin kuvasarjan kuviin.

Päätös photoshopata 6-vuotiaan Saintin asua on herättänyt hämmästystä Instagramissa. The Mirrorin mukaan kommentoijat ihmettelevät, miksi Kardashian on kokenut tarpeelliseksi muuttaa lapsen vaatteiden väriä.

– Täytyy olla lopen uuvuttavaa välittää noin paljon ulkonäöstä, eräs kommentoija toteaa.

Osa kommentoijista epäilee, että Kardashian on muokannut lapsensa vaatteita, jotta hänen Instagram-sivunsa näyttäisi yhtenäisemmältä, eikä räikeän punainen lippis pomppaisi sieltä esiin.

– Miksi hän välittää Instagram-sivustaan niin paljon? Tuo käytös on outoa, kommentoi yksi Kardashianin seuraaja The Mirrorin mukaan.

– Sitä (muokkausta) ei ole edes tehty hyvin, vaan hänen hattunsa yläpuolella voi nähdä ruskean kehän hänen, toinen huomauttaa.

Kardashianilla on Saintin ja Psalmin lisäksi myös Chicago- ja North-tyttäret yhdessä ex-puolisonsa Kanye Westin kanssa.

Kim Kardashian on jäänyt kiinni kuvanmuokkauksesta lukuisia kertoja aiemminkin. Tosi-tv-tähti on editoinut kuviinsa sekä vartaloaan että lähes kaikkea muutakin. Myös Kardashianin muut sisarukset ovat joutuneet jatkuvasti kuvanmuokkaussyytösten kohteeksi.