Martina Aitolehti hyppäsi 15-vuotiaana metrosta ja pian tuntematon nainen juoksi perään – näin yllättävä kohtaaminen teki hänestä koko kansan tunteman ”kohukaunottaren”

Martina Aitolehti täyttää tänään 16. heinäkuuta 40 vuotta. Aitolehden elämän varrelle on mahtunut paljon käänteitä aina kohujulkisuudesta myrskyisiin parisuhteisiin, urheilumenestykseen ja äitiyteen. Merkkipäivänsä kunniaksi Aitolehti kävi läpi elämänsä merkittävimpiä käännekohtia, jotka ovat tehneet hänestä hänet.

Lapsuus hevostalleilla

”Lapsena olin heppatyttö, urheileva heppatyttö. Urheilu on aina ollut elämässäni tosi läsnä. Harrastin yleisurheilua koko lapsuuteni, joka oli aika hevostallien ja urheilun täyteistä aikaa. Silloin ajattelin, että hevosista tulisi ammattini, sillä hevoset on olleet mulle todella iso intohimo. Muistan vain ilmoittaneeni äidilleni, että haluan ratsastustunneille ja sitten aloitin Ruskeasuolla. Mulla oli paljon kavereita hevospiireissä sekä niiden ulkopuolella, mutta arki oli pitkälti sitä, että menin kouluun ja koulusta suoraan tallille.

Jossain vaiheessa eksyin ratsastuskoulusta ravitalleille. Olin hevosten hoitaja ja valmentaja, elämä oli hyvin epäitsekästä ja erilaista. Olin juuri täyttämässä kahdeksantoista, kun sain ensimmäisen työpaikkani Lahdesta Tapio Perttusen ravitallilta. Jouduin kuitenkin tallilla onnettomuuteen ja samaan aikaan olin tavannut ensimmäisen poikaystäväni sekä muuttanut omaan kotiin. Sitten hevoset hetkeksi jäivät.

Mulla on elämässä ja itsessäni paljon asioita, joiden koen olevan seurausta aktiivisesta elämästä ja hevostalleilta vietetyistä vuosista. Ne kulkevat mukanani edelleen. Konkreettisin asia, mitä monesti mietin, on sellainen työtä pelkäämätön asenne. Mua ei pelota tarttua talikon varteen ja tehdä niitä niin sanottuja ”paskahommia”.

Rakkaus hevosiin on periytynyt Isabellalle. Hänen elämässään ei ole oikein muuta kuin hevoset. Mielestäni on tärkeää, että lapsella on jokin oma juttu tai harrastus, mitä he rakastavat ja mikä pitää heidät aktiivisina. Jotakin, missä he voivat kehittyä ja haastaa itseään. Mieluummin vien lapsiani harrastuksiin kuin katsoisin heidän selailevan puhelimiaan sohvalla.”

Hevosharrastus on periytynyt Martina Aitolehden tyttärelle Isabellalle.

Metromatka, joka muutti elämän suunnan

”Kun päädyin ensimmäistä kertaa mukaan mallimaailmaan, olin 15-vuotias. Siihen aikaan oli tällainen kampaamo, jota pyöritti Harri Paananen. Hän teki silloin hiusnäytöksiä ja kiertueita, jotka olivat silloin paljon isompi juttu kuin tänä päivänä. Muistan kuinka olin metrossa matkalla kotiin treeneistä. Harrin assistentti bongasi mut sieltä. Jäin pois kyydistä, mutta hän juoksi perääni ja antoi käyntikortin. Sen jälkeen tein ensimmäisen mallikeikkani.

Seitsemäntoistavuotiaana matkustin Filippiineille kauneuskilpailuihin. Sen jälkeen, ehkä kahdenkymmenen ikävuoden kynnyksellä tapahtui paljon muutoksia. Muutin pois kotoa, tuli näitä missikisoja, mallikeikkoja ja julkisuutta. Elämäni teki aikamoisen täyskäännöksen silloin. Vuonna 2004 voitin Miss Hawaiian Tropic -kilpailun. Sen jälkeen minusta tuli koko kansan tuntema julkisuuden henkilö.

Julkisuus osui kohdalleni hyvin varhain. En kuitenkaan koe, että olisin ollut millään tapaa liian nuori. En vaihtaisi mitään pois ja koen oppineeni paljon. Olen tehnyt tällaisen kahdenkymmenen vuoden pienen seikkailun ja nyt palannut sinne, mistä olen lähtenyt. Mutta ne vuodet ovat tehneet minusta sellaisen kuin nyt olen. Olen kasvanut naiseksi ja aikuiseksi julkisuuden valokeilassa ja ison huomion keskipisteenä.”

Miss Earth -kilpailuun lähdössä ollut Martina vuonna 2001.

Tasapainottelua

”Äitiys on elämäni suurimpia käännekohtia. Olin 27-vuotias, kun esikoiseni Victoria syntyi. Jälleen kerran se muutti elämäni täysin, kaikin tavoin. En enää elänyt itselleni ja tehnyt vain omia asioitani, vaan olin vastuussa pienestä ihmisen alusta. Se vastuu on ihan valtava ja siihen vastuuseen totutteleminen ottaa paljon.

Kun täytin 30, musta tuli toistamiseen äiti. Isabellan syntymän jälkeen palapeli alkoi olemaan valmiimpi. Valmis se ei ole edelleenkään, mutta osaan nykyään hahmottaa sitä eri tavalla. Viimeiset kymmenen vuotta elämästäni ovat olleet rauhallisempia. Paljon teen asioita edelleen, mutta elämääni on tullut paljon tasapainoa ja rauhaa. Olen löytänyt itseni. Se on vaatinut työtä ja pysähtymistä. Sitä, että osaa katsoa omaa elämäänsä ajoittain myös ikään kuin ulkopuolisen silmin. Myöntää omia virheitään ja miettiä, mitä oikeasti haluaa elämältä. Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi ja mitkä taas eivät.

Martina ja lapset Isabella ja Victoria kävivät IS:n kuvauksissa äitienpäivän alla vuonna 2020.

Lapset pakottavat pysähtymään ja kohtaamaan omat heikkoudet. Mulle lapset ovat elämäni tärkein asia. Haluan olla hyvä ja läsnä oleva äiti. Samalla haluan luoda omaa uraa, eikä äitiys ota sitä minulta pois. Myös tämä on asia, missä täytyy löytää tietty tasapaino.

Ura on minulle tärkeä asia, mutta en tee töitä rahan takia. Raha ei ole koskaan näytellyt elämässäni isoa roolia. Raha mahdollistaa paljon asioita, mutta se ei määritä elämää ollenkaan. Monesti sitä miettii, että olisinko yhtä onnellinen ilman näitä tiettyjä asioita elämässä. Sitä muistuttaa itseään siitä, että joskus voi käydä niin, että kaikki ympäriltä katoaa, mutta silti elämä jatkuu. Elämä ei voi pyöriä vain rahan ympärillä. Se on vaarallinen tie.”

Tärkeitä oppeja rakkaudesta

”Ajattelen, että kohtaamme elämässämme ihmisiä jonkun syyn takia, koska niin on tarkoitettu. Tärkeämpää on se, että tiedät omat rajasi ja omat tarpeesi. Pidät niistä kiinni ja uskallat tarvittaessa myös päästää irti. Mutta niiden rajojen tiedostaminen on toisinaan ollut todella vaikeaa, kuten varmasti jokainen ymmärtää. Tämä on yksi niistä asioista, mitä olen työstänyt itsessäni.

Koen saaneeni kiinni siitä vähän paremmin, kun olen ollut itsekseni. Mutta yksinoloonkin on totuttava. On myös ihmisiä, jotka eivät osaa lainkaan olla yksin. On haastavaa olla yksin vastuussa omasta arjestaan etenkin pitkien suhteiden jälkeen. Mutta henkilökohtaisesti rakastan olla yksin. Oma tila on minulle todella tärkeää.

” Sinun pitää osata olla onnellinen myös yksin ja kuka tahansa rinnallasi onkaan, hän vain täydentää sitä.

On ihanaa jakaa elämää toisen kanssa, mutta olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että et voi nojata omaa onnellisuuttasi toisen ihmisen varaan. Tämä ei koske pelkästään parisuhteita, vaan myös ystäviä ja perhettä. Et voi ajatella, että joku toinen ihminen tekee sinusta onnellinen. Sinun pitää osata olla onnellinen myös yksin ja kuka tahansa rinnallasi onkaan, hän vain täydentää sitä. Jokainen on vastuussa omasta onnellisuudestaan.

Kun rakastumme ja tapaamme ihmisiä tai ympärillämme on hyviä ystäviä, totta kai se tekee meidät onnelliseksi. Mutta omaa onnellisuuttaan ei voi ripustaa toisen ihmisen varaan.”

Elämää julkisuuden valokeilassa

”Vuosien varrella suhtautumiseni julkisuuteen on muuttunut. Nykyään arvostan omaa yksityisyyttäni huomattavasti enemmän. Olen oppinut, että julkisuuden pitää tapahtua omilla ehdoilla ja sinun itsesi täytyy saada tehdä omat päätökset. Julkisuuden kanssa eläminen ei ole aina ruusuista, eikä se tule sitä varmaan koskaan olemaankaan. Kaikilla on elämässään myrskyjä. Omalla kohdallani ne vain sattuvat olemaan julkisia. Tämä on asia, joka mun on ollut pakko hyväksyä.

Toisinaan saatan miettiä, että entä jos en olisikaan julkisuudessa. Mutta toisaalta sitä on turha jossitella, koska sellaista minun elämäni vaan on. Lapseni elävät sen kanssa. Läheiseni, ystäväni, sukulaiseni – he kaikki elävät sen kanssa. Kuka tahansa kumppani elämässäni onkaan, myös hänen täytyy elää sen kanssa ja ennen kaikkea ymmärtää se. Parisuhdetta ei voi lähestyä keinona saada itselleen julkisuutta eikä julkisuus saa määritellä elämääsi.

Otsikoista, julkisuudesta ja kaikesta huolimatta ihmiset tietävät elämästäni hyvin vähän. Tämä ajatus on auttanut minua matkan varrella. Myös sosiaalisesta mediasta on vuosien varrella tullut paikka, jossa voin pitää langat omissa käsissä. Se on minulle turvapaikka ja ikään kuin keino puolustaa itseäni, mikäli tarve tulee.”

2014 treenattiin Tough Viking -kilpailua varten.

Miltä näyttää tulevaisuus?

”Tulevan varalle on paljon unelmia ja haaveita. Haluan olla henkisesti ja fyysisesti elämäni kunnossa. Nautin olostani silloin, kun olen huippukunnossa. Toivon myös, että oppisin vielä paremmin irtautumaan töistä ja pitämään oikeasti lomaa. Aikaa, jolloin ei tee yksinkertaisesti mitään. Mutta työ ja ura ovat minulle äärimmäisen tärkeitä.

Triathlon on ollut läsnä elämässäni yhdeksän vuotta. Uskon, että ensi vuoden MM-kisat tulevat olemaan yksi elämäni suurista käännekohdista. Laji on äärimmäisen rankka, mutta minua kiehtoo itseni puskeminen aivan äärirajoille. Ne kiksit, mitä siitä saa, ei niitä saa mistään muualta. Se on ihan huikeaa. Siinä selkäranka vahvistuu ja joka kerta kun sellaisen puristat maaliin, niin oma suunta kirkastuu.

Täytän nyt 40 vuotta. Ikäkriisiä minulla ei kuitenkaan ole. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tyttäristäni tulee täysi-ikäisiä. Kun mietin tulevaisuutta, ajatukseni ovat pitkälti heissä. He kasvavat kovin nopeasti. Sitä haluaa olla mukana saattamassa heitä kohti aikuisuutta.”