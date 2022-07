Demi Moore, 59, esitteli 13 vuotta nuoremman uuden rakkaansa – poseeraa onnellisena huippukokin kainalossa

Demi Moore seurustelee yhdysvaltalaismedian mukaan sveitsiläistaustaisen huippukokin kanssa.

Hollywood-tähti Demi Moore, 59, paljasti kesäkuussa uuden parisuhteensa. Moore ja hänen nykyinen kumppaninsa Daniel Humm julkaisivat Instagram-tileillään kuvia, joissa he poseeraavat onnellisena toistensa kanssa.

Peoplen mukaan Mooren uusi kulta, 46-vuotias Humm on sveitsiläistaustainen huippukokki, joka pyörittää ravintolatoimintaa New Yorkissa. Us Magazinen mukaan hän omistaa Eleven Madison Park -ravintolan, jota pidetään yhtenä maailman parhaista ruokapaikoista. Humm sai ensimmäisen Michelin-tähtensä jo ennen kuin täytti 24 vuotta ja valmistaa nykyään ravintolassaan ainoastaan vegaanista ruokaa.

Humm on myös perustanut hyväntekeväisyysjärjestön, jonka tavoitteena on luoda oikeudenmukaisempi ja kestävämpi ruokajärjestelmä. Koronapandemian aikana järjestö jakoi päivittäin yli 3 000 annosta ruokaa.

Peoplen mukaan Mooren ja Hummin suhteesta saatiin vihiä jo maaliskuussa, kun he saapuivat yhdessä Pariisin muotiviikoille. Moore ei kuitenkaan ole kommentoinut suhdettaan julkisuudessa, vaan tyytynyt ainoastaan julkaisemaan kuvia rakkaastaan.

Eräässä yhteiskuvassa Moore, Humm ja pieni Pilaf-koira seuraavat iloisina Ranskassa järjestettyä tennisturnausta.

Hummin kuusi päivää sitten julkaisemassa kuvassa hän ja Moore poseeraavat Pariisissa.

– Pariisi on aina hyvä idea, kokki kirjoittaa kuvatekstissä.

Us Magazinen mukaan Moore ja Humm tapasivat yhteisen tuttavan kautta ja tulivat heti loistavasti toimeen. Humm valloitti näyttelijän välittömästi.

– Hän on erittäin hurmaava, rakastaa hienoja asioita elämässä ja on erittäin kultturelli plus heillä on sama pirullinen huumorintaju ja halu seikkailla, sisäpiirilähde paljasti lehdelle.

Moore on ollut aiemmin naimisissa kolmesti Freddy Mooren, Bruce Willisin ja Ashton Kutcherin kanssa. Näyttelijän viimeisin liitto Kutcherin kanssa päättyi vuonna 2013. Korona-aikana Moore on viettänyt paljon aikaa ex-puolisonsa Bruce Willisin kanssa ja viihtyi tämän kanssa jopa pitkän karanteenin ajan.

Moorella on Willisin kanssa kolme aikuista tytärtä.