Huippukitaristi Carlos Santana, 74, lyyhistyi lavalle kesken keikan

Kitaristi Carlos Santana joutuu siirtämään tulevia keikkojaan terveyshuolien vuoksi.

Huippukitaristi Carlos Santana, 74, pyörtyi kesken esiintymisensä Michiganissa tiistaina, uutisoi Variety-lehti. Tapauksen vuoksi muusikko joutuu siirtämään tulevia esiintymisiään.

Lehden mukaan keikkaa oli ehtinyt kulua noin 20 minuuttia, kun legendaarinen muusikko oli kesken soittamisen istahtanut rumpusetin alustalle. Lähes heti istumisen jälkeen mies oli keikahtanut taaksepäin tajuttomana.

Variety kertoo, että pyörtymisen syynä olivat paahtavan kuuma sää sekä väsymys. Santana ei pystynyt jatkamaan esiintymistään, vaan hänet kuljetettiin keikkapaikalta suoraan sairaalaan tarkempia tutkimuksia varten.

Vuonna 2018 Santana esiintyi Helsingissä.

Yleisöä järkyttäneestä tapahtumasta huolimatta muusikko tokeni tilanteesta nopeasti vielä keikkapaikalla ollessaan. Variety kertoo, että kun Santanaa vietiin pois lavalta, hän oli jo hereillä ja vilkutteli faneilleen.

Santanan manageri on tiedottanut muusikon voivan nyt hyvin, mutta että keskiviikolle suunniteltu esiintyminen täytyy siirtää terveyshuolien vuoksi.

Vuonna 2018 huippukitaristi nähtiin esiintymässä myös Helsingissä. Tuolloin Santana vietti Suomessa aikaa ainakin viikonlopun verran, ja oli esiintymisestään sen verran innoissaan, että pyysi erityislupaa aloittaa keikkansa aiottua aikaisemmin.

Lue lisää: Kitaristilegenda Carlos Santana esitti erikoisen toiveen ennen keikkaa: ”Saanko aloittaa aikaisemmin?”

Carlos Santana tunnetaan parhaiten nimikkoyhtyeensä Santanan kitaristina. Yhtye perustettiin 1960-luvulla, mutta todellisen supersuosion se saavutti 70-luvun puolella. Vuosien varrella kitaristin menestys on ollut aaltoilevaa, ja Santana-yhtye on tehnyt useaan otteeseen uusia nousuja. Yhtyeen lisäksi kitaristi on ollut osana muitakin kokoonpanoja ja on levyttänyt musiikkialan huipputekijöiden, kuten Lauryn Hillin ja Wycleff Jeanin kanssa.

Lue lisää: Carlos Santana esiintyy maanantaina Helsingin Kaisaniemessä – 70-vuotias kitaristilegenda jakaa artistit kahteen lokeroon: ”Jokainen voi valita”