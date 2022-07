Koronaan kuolleen Broadway-tähden leski juhlii miehensä kuolinpäivää – taustalla koskettava syy

Ystävän näkemä uni sai lesken muuttamaan suhtautumistaan miehensä kuolinpäivään.

Nick Cordero ja Amanda Kloots avioituivat vuonna 2017. Heillä on 3-vuotias poika.

Broadway-tähti Nick Cordero, 41, kuoli koronaan kesällä 2020. Cordero kärsi vaikeista komplikaatioista ja oli pitkään koomassa ennen kuolemaansa.

Corderon leski, tv-persoona Amanda Kloots muistelee miestään koskettavan tarinan kera Instagramissa. Kloots kertoo päivityksessään, miksi hän juhlii miehensä kuolinpäivää. Cordero kuoli 5. heinäkuuta 2020.

– Kaksi vuotta sitten Elvis ja minä sanoimme hyvästit Nickille. Se oli elämäni vaikein päivä, Kloots kirjoittaa.

Elvis on pariskunnan 3-vuotias poika.

Lesken mukaan ei ole kulunut päivääkään ilman ikävää.

– Hänen hymynsä ja naurunsa valaisivat huoneen. Hän rakasti kaikkia ja oli loistava ystävä kaikille, jotka hänet tunsivat.

Vuosi sitten, Corderon kuoleman ensimmäisenä vuosipäivänä, Klootsin ystävä näki unen, joka muutti suhtautumisen kuolinpäivään. Unessa he olivat juhlissa, myös Cordero, joka näytti onnelliselta ja säteilevältä.

Unessa ystävä oli tiedustellut Corderolta, miksi hän on juhlissa.

– Mitä tarkoitat? Tänään on syntymäpäiväni. Se on päivä, jolloin saan palata takaisin ja juhlia kaikkien rakkaideni kanssa, Cordero vastasi unessa.

Unesta kuultuaan Klootsin mieliala muuttui täysin.

– Hän juhlii tänään? Hän on onnellinen? Syntymällä ja kuolemalla on niin monia yhtäläisyyksiä. En voi varmuudella tietää, mitä toisella puolella on, mutta hän lähetti minulle selkeän viestin, Kloots kirjoittaa.

Sen jälkeen kuolinpäivä sai erilaisen merkityksen.

– Heinäkuun 5. päivä on Nickin ”uuden syntymän” päivä kuolinpäivän sijasta. Tämä toi positiivista valoa muuten synkkään päivään.

– Silloin päätin, että tulen juhlimaan hänen kanssaan tänään ja aina 5. heinäkuuta.

Kloots jakoi kevään 2020 aikana miehensä kamppailua sairautta vastaan sosiaalisessa mediassa ja kertoi seikkaperäisesti, miten tauti Corderolla eteni.

Näyttelijä joutui tehohoitoon heti sairaalajaksonsa alussa, ja hänet kytkettiin lähes välittömästi hengityskoneeseen. Koronavirus aiheutti Corderolle lukuisia komplikaatioita, ja häntä pidettiin pitkään koomassa.

Cordero menetti oikean jalkansa koronaviruksen aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi. Näyttelijän tueksi perustettiin joukkorahoitussivusto, jolla pyrittiin keräämään rahaa hänen sairaalakuluihinsa.

Amputaation jälkeen Cordero kohtasi lisää vaikeuksia. People-lehti uutisoi, että Cordero sai kaksi pientä aivohalvausta, veritulppia, hänen sydämensä pysähtyi vakavan tulehduksen vuoksi ja hänet jouduttiin elvyttämään.

Cordero heräsi koomasta, mutta hän kykeni kommunikoimaan ainoastaan liikuttamalla silmiään. Klootsin mukaan mies menetti painostaan lähes 30 kiloa eikä pystynyt vielä kesäkuun puolivälissäkään liikkumaan tai puhumaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Cordero odotti kuollessaan keuhkonsiirtoa.