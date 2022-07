Herttuatar Catherine sädehti Wimbledon-katsomossa sinisessä kesäleningissään

Tennisturnauksen tiedetään olevan yksi herttuatar Catherinen kesän suosikkitapahtumista.

Cambridgen herttuatar Catherine ja prinssi William nauttivat tiistaina urheilutapahtuman tunnelmasta Wimbledonin tennisturnauksessa.

Catherine oli pukeutunut raikkaan siniseen pallokuvioiseen mekkoon, jonka on suunnitellut Alessandra Rich. Catherine suosii usein polka dot -kuosia edustustilaisuuksissaan.

Herttuapari viihtyi Wimbledonissa.

Korvissaan herttuatar kantoi roikkuvia helmikorvakoruja.

Suuret helmikorvakorut sopivat hyvin yhteen pallokuosisen mekon kanssa.

Catherine tunnetaan innokkaana tenniksen pelaajana ja hän on myös All England Lawn Tennis Clubin suojelija. Nykyisin herttuatar on tuttu näky Wimbledon-katsomon kuninkaallisessa aitiossa. Aiempina vuosina, ennen avioliittoa prinssi Williamin kanssa, Catherine saapui seuraamaan tennisotteluita yhdessä lapsuudenperheensä kanssa.

Catherinen vanhemmat, Carole ja Michael Middleton, olivat myös seuraamassa otteluita tiistaina. He istuivat herttuaparin vasemmalla puolella, ja Peoplen mukaan Catherine lähetti heille lentosuukon istuuduttuaan paikalleen.

Herttuatar Catherinen vanhemmat seurasivat ottelua niin ikään kuninkaallisesta aitiosta käsin.

Herttuatar Catherine käänsi katseita klassisella tyylillään myös kesäkuussa, jolloin pariskunta edusti Royal Ascot -laukkakilpailuissa.

Tuolloin tarkkasilmäiset kuninkaallisfanit huomasivat herttuattaren toistaneen prinsessa Dianan tyylin vuodelta 1986.

Herttuattaren juhlamekko oli tuolloinkin Alessandra Richin luomus, jonka hän yhdisti valkoisin kukin koristellun hatun kanssa. Ruskeat mokkanahkaiset korkokengät ja samaa väriä ja materiaalia oleva käsilaukku täydensivät tyylin.