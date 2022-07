Helsinkiläinen Sofia, 25, tarjoaa seksipalveluja – sai työnsä takia häädöt deittisovelluksista

Sofian seksityö vaikeuttaa kumppanin löytämistä. Hän ei ole kuitenkaan valmis luopumaan periaatteistaan kenenkään takia. Sofia kuvailee Sex Tape Suomi -ohjelmassa itseään hyvin seksuaaliseksi.

25-vuotias Sofia on seksityöntekijä, mikä on vaikeuttanut kumppanin löytämistä.

Helsinkiläinen Sofia, 25, tykkää puhua seksistä – ja paljon. Hän etsii itselleen seksikumppania, joka olisi yhtä avoin kun hän. Sofia tunnistaa itsessään kahdentyyppistä halua.

– On sellaista, että haluaa vain runkata itsekseen ja nauttia itsestään, tai sitten haluaa harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa.

Sofialla on korkea lidibo, ja kuvailee olevansa todella seksuaalinen ihminen Discovery+-palvelussa ilmestyvän Sex Tape Suomen toisen kauden viimeisessä jaksossa.

– Viikonloppuisin aamuseksi on kivaa, kun silloin ei ole kiire minnekään.

Sofialle seksi ei ole kuitenkaan se tärkein asia toisen ihmisen kohtaamisessa. Läheisyys on tärkeää, eikä kaikkien treffien tarvitse päättyä petipuuhiin.

– Halailu, kädestä pitäminen ja pussailu on ihanaa, Sofia toteaa.

Yksin Sofia on elänyt reilu vuoden. Hän haaveilee pysyvämmästä suhteesta, vaikka sinkkuna olo onkin kivaa.

Sofia elättää itsensä seksityöllä. Hän tarjoaa escort-palveluja ja käy maksusta myös treffeillä, joihin ei sisälly seksiä.

Sofia on potkittu ulos Tinderistä ja Bumblesta, kun hän kertoi deittiprofiileissaan olevansa seksityöntekijä.

– Deittisovellukset vissiin näkee sen sillä tavalla, että nyt mä olen siellä markkinoimassa itseäni ja hankkimassa uusia asiakkaita, mutta en todellakaan ole, Sofia vakuuttaa.

Sofia perustaa perheen joskus tulevaisuudessa. Sofia etsii kuitenkin polyamorista suhdetta, ja tätä yhtälöä on Sofian mukaan vaikea sovittaa yhteen seksityön kanssa.

– Se on todella raskasta, kun ei millään meinaa löytää mistään yhtä avomielisiä ihmisiä, tai jos on löytänyt, se on kaatunut johonkin muuhun.

Sofia ei ole valmis luopumaan seksityöstään kenenkään takia.

– Työ on todella tärkeää minulle. Se on osa minua, elämääni ja seksuaalisuuttani.

Sex Tape Suomi discovery+-palvelu kaksi jaksoa perjantaisin.