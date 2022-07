Tosi-tv:stä tutulle Roopelle, 26, seksi on perustarve – paljastaa intiimejä seikkoja yhden yön jutuistaan

Roope avautuu Sex Tape Suomi -ohjelmassa yhden illan jutuistaan. Häntä kiinnostaisi vakituinen kumppani, muttei uskalla päästää ketään lähelleen. Roopella on huonoja kokemuksia aiemmista suhteistaan ja pelkää, että häntä satutetaan uudestaan.

Suomen Temptation Island- ja Ex on the Beach -realitysarjoista tuttu Roope, 26, elää vilkasta sinkkuelämää. Hän kertoo avoimesti seksiseikkailuistaan Sex Tape Suomi -ohjelman toisen kauden päätösjaksossa.

– Onhan se nyt kivaa, kun kumppani vaihtuu. On se sitten Tinderistä tai jostain, niin ottaa tavoitteeksi sen, että tämä on vain seksireissu, ja sitten jos vielä onnistuu siinä, niin se on kiva juttu.

Tamperelainen Roope on ollut sinkkuna noin neljän vuoden ajan.

– Mulle seksi on iso osa elämää. Se on perustarve, Roope toteaa.

Roopelle on vasta hiljattain valjennut, että hän etsii itselleen kumppania, joka on samanlainen kun hän. Häntä viehättävät pahat tytöt, sillä ”heidän kanssaan ei tule tylsää”.

Suurimmaksi ongelmakseen Roope kokee luottamuspulan ja sitoutumiskammon, jotka kumpuavat edellistä huonoista suhteista.

– Pelkään, että minulta vietäisiin tietty vapaus. Parisuhteessa molemmilla pitäisi olla vapaus mennä ja tulla rajojen sisällä, Roope pohtii.

Roopella on kokenut petetyksi tulemisen ja kohdannut myös mustasukkaisuutta. Jaksossa hän miettiikin, miksi pettäminen on nykyään niin yleistä.

– Jos kannan baarista jonkun kotiin, niin ei ole kerta tai kaksi kun on törmännyt siihen, että se on ollut varattu.

Roope on ollut Tinderissä pitkään, mutta sovellus herättää hänessä ristiriitaisia tunteita. Välillä menee kuukausiakin, kun Roope ei avaa sovellusta.

Toisaalta Roope kaipaisi kumppania rinnalleen, mutta hän nauttii myös sinkkuna olosta.

– Parhaita puolia sinkkuudessa on se, etten ole kellekään aikataulu- ja tilivelvollinen. Sinkkuuden heikkous on taas satunnainen yksinäisyyden tunne. Silloin kannan hieman enemmän itseni sisällä pienempiä ja isompia murheita, Roope paljastaa.

Roope kertoo Sex Tape Suomessa treffeistään, jotka sujuivat mahtavasti.

– Tuttu ja turvallinen mimmi, niin oli kyllä kiva viettää iltaa. Seksiä harrastettiin pariin eri otteeseen, ja oli aivan parasta. Molemmat tietävät, mistä tykkää ja mitä haluaa.

Discovery+-palvelussa ilmestyvän Sex Tape Suomen toisen kauden viimeisessä jaksossa juontaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja Kihlström haastaa Roopea miettimään syvempää tarkoitusta lyhyiden suhteiden takana.

– Kaikki yhden illan jutut ovat jollain tavalla pakokeino sitoutumiskammoon, kun ei tarvitse tuntea niin hyvin toista, Roope sanoo.

Roopen mukaan yksi syy siihen, ettei hänellä ole niin kiire etsiä itselleen kumppania, on se, että häneltä löytyy vakituinen seksikaveri, jolta saa myös hellyyttä. Roope pelkää, että häntä satutetaan suhteessa, eikä siksi päästä ketään lähelle.

Sex Tape Suomi -ohjelman viimeisessä jaksossa nähdään Roopen lisäksi myös yksinhuoltaja ja tankotanssija Caroline sekä seksityöntekijä Sofia.

Sex Tape Suomi discovery+-palvelu kaksi jaksoa perjantaisin.