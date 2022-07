Ellen Jokikunnas remontoi asuntoautonsa totaalisesti – julkaisi uskomattomat kuvat muodonmuutoksesta

Juontaja Ellen Jokikunnas teki vanhalle asuntoautolleen huikean remontin.

Tv- ja radiojuontajana tuttu Ellen Jokikunnas kertoo uudessa Instagram-päivityksessään saaneensa pidemmän kaavan autoprojektinsa valmiiksi. Julkaisussaan juontaja esittelee ylpeänä itse remontoimaansa asunto-autoa.

Kuvatekstissä Jokikunnas kertoo, että idea hänen ”kikottimeksi” kutsumansa asuntoauton remontoimisesta itse oli tullut hieman puskista.

– Hankimme 20 vuotta vanhan asuntoauton ja siitä se ajatus sitten lähti...

– Laitoin hihat heilumaan, jotta meillä on viihtyisä ja hauska menopeli reissata Reinon kanssa pitkin Eurooppaa.

Jokikunnaksen julkaisemista huikeista ennen ja jälkeen -kuvista käy ilmi, että kymmeniä vuosia vanhalle asuntoautolle on remontissa tehty todellinen muodonmuutos.

Tunkkaiset puupinnat on vaihdettu vaaleaan yleisilmeeseen. Etenkin auton keittiötila on erittäin pirteä, kun kaappien väri on muuttunut puunvärisestä turkoosiin. Seiniä koristavat hauskat, kaktuskuvioiset tapetit.

Voit katsoa kaikki kuvat klikkaamalla julkaisun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Julkaisussaan Jokikunnas kuvailee projektinsa vaiheita yksityiskohtaisesti. Autolle tehty huikea muodonmuutos on ollut erittäin monivaiheinen.

– Hioin kaikki pinnat, irrotin ovet ja helat, pohjamaalasin ja maalasin muutamaan kertaan.

– Ruma mikrokaappi sai lähteä ja keittiöön laitoin tarralaattaa ja seiniin hauskaa kaktustapettia.

Vaikka idea auton remontoimiseen lähti vasta sen ostamisen jälkeen, virittelee Jokikunnas autolle ahkeraa käyttöä tulevaisuudessa.

– Saas nähdä tuleeko meistä vielä kunnon karavaanareita, hän vitsailee.