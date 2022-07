Huippumallin hurja alamäki: rahat loppuivat totaalisesti – aikoo töihin kaupan kassalle

Takavuosien huippumalli Marie Helvinin elämä on muuttunut hurjasti mallivuosiensa: taloudelliset säästöt on käytetty ja edessä saattaa olla ura kaupan kassalla.

Yksi maailman ensimmäisistä huippumalleista, Marie Helvin, 69, on kiperässä tilanteessa, kertovat brittilehdet Daily Mail ja Express.

Helvin kertoo, että hänen taloutensa on niin huonoissa kantimissa, että ex-huippumalli harkitsee työtä ruokakaupan kassalla.

Helvin on romanttisessa mielessä yhdistetty aiemmin muun muassa Marlon Brandoon ja Warren Beatyyn sekä Pakistanin entiseen pääministeriin Imran Khaniin. Kuuluisa supermalli esitteli myös prinsessa Dianan ja tämän rakkaan Dodi Al-Fayedin toisilleen vuonna 1989.

Koronapandemia sai hänet käyttämään säästönsä loppuun.

– Olen täysin omavarainen, enkä tiedä mitä teen nyt, koska käytin koronapandemian aikana säästöni lähes täysin. Harkitsen vakavasti kotiinpaluuta, Hawaijilta alun perin kotoisin oleva entinen malli kertoo.

Marie Helvin oli yksi tunnetuimmista 1970-luvun huippumalleista.

Takavuosien huippumalli asuu tällä hetkellä Lontoossa, mutta pohtii nyt muuttoa takaisin Havaijille, sillä Helvinin mukaan siellä ei ole ikärasismia samalla tavalla kuin muualla.

– Siellä on pienempi stigma hakea työtä vanhempana. En hakisi työtä ruokakaupasta täällä, mutta Havaijilla voisin mennä kauppaan töihin, Helvin selittää.

Marie Helvin erosi valokuvaajamiehestään David Baileysta kymmenen vuoden liiton jälkeen vuonna 1985 ja sai avioerossa sadantuhannen punnan sovittelurahan. Helvin ei ole mennyt sen jälkeen uusiin naimisiin.

– Olisi mukava, jos näin vanhempana olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea ja jakaa kuluja jonkun kanssa, Helvin kertoo.

Avioeron jälkeen Helvin oli neljän vuotta kestävässä suhteessa herttuatar Camillan luonnonsuojelijaveljen Mark Shandin kanssa, joka kuoli 62-vuotiaana onnettomuudessa vuonna 2014. Marie on aina syyttänyt itseään heidän romanssinsa katkeamisesta.

– Mark oli kiltein, kohteliain ja rakastavin ihminen. Olin tyhmä, enkä tajunnut sitä aikaisemmin, Helvin toteaa.

Helvin kertoi aiemmin The Third Act -podcastissa toivovansa, että löytäisi vielä elämäänsä rakkautta.

– Jos joskus vielä tapaan jonkun, toivon, että hän olisi minua vanhempi tai esimerkiksi leski. En halua tapailla mitään nuorta poikaa, Helvin kertoi podcastissa.

Marie Helvin syntyi vuonna 1952 Tokiossa, Japanissa.

Best Life -sivuston mukaan Helvin oli yksi tunnetuimmista 1970–1980-luvun huippumalleista. Hänet tunnetaan alusvaatemallina, mutta Helvin on toiminut myös tv-persoonana. Helvin muun muassa tuomaroi Britannian Huippumalli haussa -mallikilpailua vuonna 2005.

Helvin on myös kirjailija, joka on kirjoittanut kirjat Catwalk: The Art of Model Style (1985) ja Bodypure: Your Complete Detox Programme for Health and Beauty (1995).

Helvin on näytellyt myös elokuvissa Paperback (1977) ja The Children (1990) ja tv-sarjassa Lenny Goes to Town (1998).