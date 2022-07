Esko Eerikäisellä ja Suvi Hartlinilla oli toisistaan aluksi aivan väärä käsitys – ensitapaaminen muutti kaiken

Esko Eerikäinen ja Suvi Hartlin ovat tunteneet toisensa vasta vuoden päivät. Lyhyessä ajassa on kuitenkin syntynyt loppuelämän kestävä ystävyys, jossa on jaettu niin elämän ilot kuin surutkin ja toisen kanssa vietetään enemmän aikaa kuin oman puolison.

Esko Eerikäinen ja Suvi Hartlin ovat tuttu kaksikko tuhansille radion ystäville ympäri Suomen. Eerikäinen ja Hartlin ovat kumpikin tahoillaan pitkän linjan radioammattilaisia, ja nyt reilun vuoden verran he ovat luotsanneet yhdessä Radio Novan iltapäivälähetyksiä. Tänä päivänä he ovat paitsi kollegoita, myös läheisiä ystäviä.

Eerikäisen ja Hartlinin yhteistä ohjelmaa kuunnellessa voisi kuvitella, että he olisivat tunteneet toisensa aina. Näin ei kuitenkaan ole. Toki samalla alalla vuosia työskennelleinä he tiesivät toisensa. Satunnaisia törmäämisiä ja käytävillä vaihdettuja vilkutuksia lukuun ottamatta he eivät kuitenkaan olleet tekemisissä. Tämä oli omiaan luomaan molemminpuolisen nihkeän ensivaikutelman.

– Mulla oli Suvista sellainen kuva, ettei hän tykkää musta ollenkaan. Suvi ei oikein koskaan moikannut, ja olin varma, että tuo tyttö ei tykkää musta ollenkaan. Lisäksi olimme aika pitkään töissä kilpailevissa taloissa, ja vaikka olemme kaikki yhtä suurta perhettä, koen sen myös vaikuttaneen, Eerikäinen muistelee.

– Mulla taas oli Eskosta vähän ylimielinen käsitys. Kummallakin oli siis tällainen pohjavire, mutta kumpikaan ei oikein tiedä, mistä se on lähtenyt. Varmasti siinä oli omalla kohdallani vähän ennakkoluuloja, jotka olivat peräisin lehtijutuista. Mutta kun tapasimme, ne karisivat saman tien, Hartlin kertoo.

Eerikäinen ja Hartlin ovat tienneet toisensa pitkään. Kunnolla he tutustuivat vasta yhteisen radio-ohjelman myötä.

Ensimmäistä kertaa Hartlin ja Eerikäinen istuivat kahdestaan alas reilu vuosi sitten, kun siihen hetkeen saakka yksin radiossa juontaneelle Eerikäiselle alettiin etsiä uutta aisaparia studioon. Hartlin työskenteli tuolloin Sanoman radiokanavilla, jossa hän juonsi Aito Iskelmän aamua yhdessä Kimmo Vehviläisen kanssa.

– Kun mulle annettiin vaihtoehtoja, että kenen kanssa haluaisin alkaa tehdä radiota, niin kyllä Suvi oli siellä aika kärjessä. En ollut koskaan kuullut kenenkään sanovan yhtäkään pahaa sanaa Suvista ja tiesin hänen työmoraalinsa. Eli ainakin siellä top kolmessasadassa Suvi oli, Eerikäinen nauraa vilkaisten samalla Hartlinia, joka ilmeestään päätellen on tottunut Eerikäisen sarkastisiin vitseihin.

Hartlin suostui lopulta tapaamaan Eerikäisen tilanteessa, jota he kuvailevat vapaamuotoiseksi palaveriksi. Hartlin muistelee menneensä tapaamiseen ilman mitään odotuksia. Samaan aikaan hän kuitenkin tiesi, ettei ajatusta yhteisestä ohjelmasta voinut viedä piiruakaan pidemmälle, elleivät he tulisi Eerikäisen kanssa toimeen keskenään.

– Aika nopeasti sitä kuitenkin tietää, toimivatko kemiat ollenkaan. Kun istuimme alas ja puhuimme muutaman tunnin, oli se heti päivänselvää. Tiesimme, että tulemme hoitamaan tämän homman ihan helvetin hyvin, Hartlin kertoo.

– Vaikka tässä lajissa rahalla maksaa laskut, on se silti toissijaista. Sitä ei pysty mitenkään korvaamaan, että sulla on luonteva juontopari, kenen kanssa on helppo olla. Meillä ei ollut Kimmon kanssa mitään vialla, mutta näin paljon enemmän kehittymismahdollisuuksia tällä tiellä, hän lisää.

Suvi Hartlin on vuoden mittaan tottunut aisaparinsa räiskyvään persoonaan ja sarkastiseen huumorintajuun.

Kun päätös yhteisestä ohjelmasta oli tehty, alkoi kaksikon varsinainen tutustuminen toisiinsa. Eerikäinen kutsui Hartlinin kotiinsa, ja sen illan aikana he puhuivat kaikesta maan ja taivaan välillä. He huomasivat pian, että heillä on paljon yhteistä. Yksi näistä asioista on vanhemmuus. Eerikäisen tytär on Hartlinin tytärtä vain vuoden nuorempi.

– Pääsimme Suvin kanssa heti hyvin henkilökohtaiselle tasolle. Pystyin kertomaan Suville asioita, joita en välttämättä ole kertonut edes läheisimmille ystävilleni, ja se tuntui hyvin luontevalta. Tavallaan oli pakkokin, mutta sen tekeminen tuntui turvalliselta, Eerikäinen kertoo.

– Me puhuimme silloin paljon parisuhteen kivuista ja säryistä, hyvin paljon lapsista sekä siitä, miten meidän elämämme pyörivät hyvin vahvasti heidän ympärillään. Totesimme, että meillä on samat arvot ja samankaltaiset taustat. Se helpottaa työn tekemistä huomattavasti. Löimme pöytään myös kaikki toisiimme liittyvät epäilykset ja ennakkoluulot, Hartlin jatkaa.

” Pääsimme Suvin kanssa heti hyvin henkilökohtaiselle tasolle.

Eerikäistä ja Hartlinia yhdistävät monet seikat. Yksi niistä on vanhemmuus. Kaksikon tyttärillä on ikäeroa vain vuoden verran.

Hartlinin ja Eerikäisen välisessä ystävyydessä juhlittiin eräänlaista merkkipaalua 4. heinäkuuta. Silloin tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun he tekivät ensimmäisen suoran radiolähetyksensä yhdessä. Yhdessä tekeminen on edelleen yhtä luontevaa kuin se oli heti ensikohtaamisella, ja Eerikäisestä ja Hartlinista on tullut tiivis kaksikko paitsi työpaikalla, myös sen ulkopuolella. Radiota tehdessä se ei ole itsestäänselvyys.

– On olemassa monta eri versiota, miten tätä kuuluisi tehdä. Meidän versiomme on se, että olemme todella avoimia ja läheisiä ystäviä keskenämme. Tiedämme toistemme perheet ja elämän kipupisteet. Toinen versio on sellainen, että ei esimerkiksi tunneta toisten puolisoita eikä tietoisesti keskustella esimerkiksi kotiasioista, Hartlin selittää.

– Olen ollut monen kollegan kanssa ystävä, mutta en silti ole koskaan tavannut heitä työajan ulkopuolella. Suvin kanssa se on hyvin luontevaa. Vierailemme toistemme luona, käymme yhdessä syömässä ja olemme miettineet, että lähtisimme esimerkiksi ensi syksynä reissuun yhdessä lastemme kanssa, Eerikäinen iloitsee.

Eerikäisen ja Hartlinin lämpivät välit ovat välittyneet myös kuulijoille. Toisinaan ihmiset ovat myös sekoittaneet läheisen ystävyyden romanttiseen suhteeseen. Eerikäinen ja Hartlin ovat olleet romanssihuhujen pyörteissä heti yhteisen matkansa alusta saakka. Tämän he ovat kokeneet ajoittain turhauttavaksi.

– Olen sinkku ja usein valittelen sitä, että kun ketään ei rinnalle löydy. Ihmisten reaktio tähän on hyvin usein se, että mikset ottaisi Suvista itsellesi puolisoa. Ihmiset eivät usko, ettei välillämme ole mitään. Se on mielestäni aika väsynyt läppä. Miksi yhä vuonna 2022 ajatellaan, etteivät mies ja nainen voisi olla ystäviä, vaan kyse on aina oltava romanttisesta suhteesta, Eerikäinen ihmettelee.

– Me ajattelimme, että tässä tulee varmasti käymään näin ja erilaisia huhuja tulee liikkumaan. Onneksi puolisoni on myös alalla ja hän tietää, miten homma toimii. Kun Esko joskus löytää puolison, niin hän kyllä tarvitsee vierelleen aika vahvan ihmisen, joka jaksaa kuunnella tällaista, Hartlin lisää.

Kaksikko on ollut romanssihuhujen pyörteissä alusta saakka. He ihmettelevät ajatusta, jonka mukaan mies ja nainen eivät voisi olla vain läheisiä ystäviä keskenään.

Hartlin on vuoden mittaan saanut seurata Eerikäisen elämää sinkkumarkkinoilla sekä tarjonnut tarvittaessa naisen näkökulmaa deittailumaailman polttaviin kysymyksiin. Sokkotreffeille Hartlin ei ole toistaiseksi ystäväänsä lähettänyt, eikä Eerikäinen omien sanojensa mukaan sellaisiin ryhtyisikään. Hartlinilla on kuitenkin mielessään selkeä visio siitä, millaisen puolison Eerikäinen rinnalleen kaipaa.

– Kuten sanoin, täytyy olla hyvin vahva ihminen. Esko on todella flirtti kaikkien kanssa, ei pelkästään minun. Se on vain hänen tapansa olla ja se on ihanaa. Esko on myös todella lämmin ja luokseen kutsuva. Sen ihmisen täytyy kestää Eskon sosiaalisuus. Ehkä myös Eskoa vähän vähemmän räiskyvä ja temperamenttinen persoona. Esko on varsinainen ilotulite, Hartlin kuvailee.

– Tosiaan Instagramista löytää nimellä...., Eerikäinen lisää nauraen.

Hartlin ja Eerikäinen edustivat yhdessä myös RadioGaalan punaisella matolla maaliskuussa 2022.

Eerikäinen ja Hartlin puhuvat toisilleen kirjaimellisesti kaikesta eikä toistaiseksi ole tullut vastaan sellaista, mitä toiselle ei voisi kertoa. Kaksikon välinen avoimuus on tullut tarpeeseen myös tilanteissa, joissa he eivät ole löytäneet yhteistä säveltä. Vuoden mittaiseen ystävyyteen on siis mahtunut paitsi iloisia hetkiä, myös riitatilanteita.

– On meillä ollut riitoja, mutta se kuuluu asiaan. Tässä on sama ajatus kuin parisuhteessa. Olemme päättäneet olla yhdessä. Se vaatii joustamista, nöyrtymistä ja sitä, että tulee toista puoliväliin vastaan. Vietämme toistemme kanssa yli 30 tuntia viikossa, enemmän kuin mitä vietän puolisoni kanssa. On luonnollista, että erimielisyyksiä tulee, Hartlin muistuttaa.

– On ollut tilanteita, joissa molemmat ovat itkeneet ja pyytäneet anteeksi. Mielestäni on hyvä, että osaamme tarvittaessa myös tiedostaa, että olemme toimineet väärin toista kohtaan. Studiossa täytyy olla turvallinen ja hyvä olo. Jos välillämme on selvittämättömiä asioita, se heijastuu väistämättä työhömme, Eerikäinen lisää.

– Kuten Suvi sanoi, olen räiskyvä persoona. Jos olen iloinen, olen todella iloinen. Jos jokin asia v*tuttaa, se todella v*tuttaa. Aina kyse ei suinkaan ole siitä, että meidän välillämme olisi skismaa. Takana saattaa olla vaikka huonot treffit, riita ex-puolison kanssa tai muu asia, mikä häiritsee. Silloin toiselle täytyy pystyä sanomaan suoraan, mistä on kyse, hän lisää.

” Tässä on sama ajatus kuin parisuhteessa. Olemme päättäneet olla yhdessä.

Kaksikko on vakaasti sitä mieltä, että he tulevat pysymään ystävinä lopun ikäänsä, vaikka työpaikka toisella vaihtuisikin ajan saatossa.

Kuten missä tahansa ihmissuhteissa, myös Hartlin ja Eerikäinen ovat toisinaan antaneet toisilleen enemmän tilaa. Kesälomilla he kertovat pitävänsä vähemmän yhteyttä toisiinsa, mutta radiohiljaisuudesta ei suinkaan voida puhua. Viisi viikkoa on pisin aika, jonka he ovat olleet toisistaan täysin erossa. Tämä tapahtui viime syksynä, kun Eerikäinen oli ulkomailla kuvaamassa Olen julkkis... Päästäkää minut pois -realityohjelmaa.

– Olin sanonut Eskolle, että kun tipahdat ohjelmasta, laitat minulle välittömästi viestiä. Eräänä päivänä puhelimeni sitten soi. Olin suihkussa shampoo päässä ja vedin äkkiä kylpytakin päälle ja vastasin puhelimeen vettä valuen. Silloin tuli ihan kyyneleet silmiin. Kuinka ihana olikaan nähdä häntä, Hartlin muistelee.

– Sitten sanoin, että sori. Soitin väärään paikkaan, Esko vastaa saaden Hartlinin jälleen nauramaan.

Eerikäinen ja Hartlin ovat siis elävä esimerkki siitä, että jopa alle vuodessa voi syntyä poikkeuksellisen tiivis ja lämminhenkinen ystävyys. Vaikka arvaamattomassa mediamaailmassa tilanteet muuttuvat nopeasti ja mitä vain voi tapahtua, on kaksikolla syvä usko siihen, että he tulevat pysymään ystävinä loppuikänsä.

– On varmasti. Kyllä tässä on niin paljon jaettu asioita. Vaikka työpaikka vaihtuisi, ystävyys säilyisi. Niin paljon on tapahtunut, että ei se mihinkään häviä, Eerikäinen ja Hartlin toteavat hymyillen.