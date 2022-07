Quentin Tarantinon Leo-pojan nimen alkuperäksi on epäilty suosikkinäyttelijä Leonardo DiCapriota.

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantino, 59, sai toisen lapsensa vaimonsa Daniellan, 38, kanssa, kertoo People-lehti.

Parilla on entuudestaan poika, vuonna 2020 syntynyt Leo. Nyt he saivat tyttären.

Muun muassa kulttileffoista Pulp Fiction ja Kunniattomista paskiaiset tunnettu ohjaaja ilmoitti helmikuussa odottavansa vaimonsa kanssa toista lasta.

Israelilaislaulaja-lauluntekijä Tzvika Pickin tytär Daniella ja Tarantino alkoivat tapailla vuonna 2009. He menivät kihloihin vuonna 2017 ja naimisiin marraskuussa 2018.

Quentin Tarantino ja vaimo Daniella vuonna 2021.

Viime vuonna Tarantino osallistui Jimmy Kimmel Live! -ohjelmaan, jossa hän paljasti, mistä Leo-pojan nimi sai inspiraationsa.

Tarantino on ollut pitkään hyvä ystävä näyttelijä Leonardo DiCaprion kanssa, joka on esiintynyt Tarantinon huippusuosituissa elokuvissa Django Unchainedissa ja Once Upon A Time in... Hollywoodissa. Onkin epäilty, nimesikö Tarantino esikoispoikansa DiCaprion mukaan.

Vastaus on ei. Tarantino kertoi Jimmy Kimmelin keskusteluohjelmassa, että he vaimonsa kanssa pohtivat, voivatko antaa pojalleen nimeksi Leoa juurikin DiCaprio-epäilyjen vuoksi.

– Oli lähellä, ettemme nimenneet häntä Leoksi, sillä tiesimme, että ihmiset epäilisivät nimen tulevan Leonardo DiCapriosta. Siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta poikamme on nimetty vaimoni isoisän mukaan, mutta myös siksi, että sydämissämme Leo on pieni leijonamme, Tarantino kertoi Kimmelille.

Quentin Tarantino on yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on voittanut runsaasti alan palkintoja kulttielokuviksikin kuvailuilla filmeillään.

Vuonna 1995 Tarantino voitti läpimurtoelokuvastaan Pulp Fictionista sekä vuonna 2012 Django Unchainedista Parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscar-palkinnot.