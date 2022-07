Kate Hudson julkaisi yläosattoman kuvan – pian näyttelijäveli tipautti vitsikkään kommentin

Kate Hudson ja veli Oliver Hudson ovat vitsailleet somessa toisilleen aiemminkin.

Hollywood-näyttelijä Kate Hudson, 43, julkaisi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa rohkean kuvan kahvihetkestään – kuvassa hän on nimittäin ilman paitaa.

Instagramiin ladatussa kuvassa Hudson istuu aurinkoisen ikkunan edessä juoden kahvia. Hänen paidatonta yläosaansa peittävät pitkät vaaleat hiukset.

Kuva on kerännyt alleen lukuisia ihastelevia kommentteja. Artisti ja näyttelijä Janelle Monáe kommentoi ihastelevien emojien kera, että hän haluaa itsestään samanlaiset kuvan.

– Siinä on ihastuttava aamu, kommentoi puolestaan näyttelijä Selma Blair.

Myös seurapiirijulkkis Paris Hilton kommentoi kuvaa ihaillen.

Hudsonin näyttelijäveli Oliver Hudson puolestaan ei kommentoinut aivan samaan sävyyn.

– Ei..., hän sanoi.

Veljen humoristiseen sävyyn kirjoitettu kommentti on kerännyt yli kaksituhatta tykkäystä ja naurukommentteja.

Oliver Hudson on Kate Hudsonin isoveli.

Kate ja Oliver Hudsonin vanhemmat ovat näyttelijä Goldie Hawn ja muusikko Bill Hudson. Heidän isänsä ei kuitenkaan ole ollut läsnä heidän elämässään sen jälkeen, kun tämä jätti heidän äitinsä sisarusten ollessa vielä lapsia.

Kate on kertonut aiemmin, että heidän äitinsä nykyinen kumppani näyttelijä Kurt Russell on toiminut heille luotettavan isähahmona.

– Minulla on upea perhe. Minulla on ihana äiti. Minulla on isäpuoli, joka otti ison roolin siinä, että hän oli luotettava isähahmo elämässämme. Se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, ettemme tunteneet isäämme, Hudson on sanonut Sunday Today with Willie Geist -ohjelmassa.

Kate tunnetaan muun muassa elokuvista Kuinka hukata kundi 10 päivässä ja Morsianten sota. Oliver puolestaan tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Suhdekoukerot ja Nashville.