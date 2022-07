Kevennettiinkö kuningatar Elisabetin tehtäviä kaikessa hiljaisuudessa? Hovin sisäpiiriläiset kommentoivat yllättävää muutosta monarkin velvollisuuksissa

Kuningatar Elisabetin velvollisuuksiin on tullut muutoksia platinajuhlien jälkeen, brittimedia kirjoittaa.

Kuningatar Elisabetin, 96, heikentynyt terveydentila on puhuttanut Britanniassa kuluvan kevään ja kesän aikana. Kuningatar on joutunut perumaan osallistumisensa useampaan edustustilaisuuteen, kuten esimerkiksi platinajuhliensa yhteydessä pidettyyn kiitosjumalanpalvelukseen St Paulin katedraalissa.

Nyt Daily Mail uutisoi vuosiraportista ilmenevän, että Buckinghamin palatsi on vähentänyt tai poistanut kuningattaren välttämättömiksi luonnehdittuja kuninkaallisia velvollisuuksia. Sisäpiiriläiset vähättelevät muutosten merkittävyyttä, mutta kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeneen, kun vuosikertomusta on muokattu tai muutettu kuningattaren tehtävien osalta.

Buckinghamin palatsin sisäpiirilähteet sanovat, ettei kyseessä ole raju muutos, vaan pieni, platinajuhlien jälkeinen päivitys.

Hyväntuulinen monarkki edusti Edinburghissa hymyilevänä 30. kesäkuuta.

Brittilehti kirjoittaa prinssi Charlesin, 73, olevan valmiina ottamaan harteilleen aiempaa vaativampia virallisia tehtäviä. Yksi näistä nähtiin toukokuussa, jolloin prinssi Charles piti Britannian parlamentin avajaisissa perinteisen kuningattaren puheen Elisabetin puolesta. Palatsin mukaan Elisabet ei pystynyt osallistumaan avajaisiin ajoittaisten liikkumisvaikeuksien vuoksi.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta 59 vuoteen, kun kuningatar ei itse osallistunut avajaisiin. Kuningatar on jättänyt osallistumatta vain kahdesti aiemmin, molemmilla kerroilla ollessaan raskaana.

Vuosikertomuksen mukaan kuningattaren rooli valtionpäämiehenä on yhä ennallaan ja siihen perustuen hänen tulee täyttää roolinsa mukaiset erityiset perustuslailliset velvollisuudet. Näihin kuuluvat muun muassa parlamentin avajaiset, pääministerin nimittäminen ja valtiovierailujen vastaanottaminen.

Lehden mukaan parlamentin avajaiset on nyt peruttu tehtäväluettelosta siitä huolimatta, että niitä on pidetty monarkin välttämättömänä perustuslaillisena velvollisuutena.

Daily Mail kirjoittaa raportissa kerrottavan hyvin epämääräisesti kuningattaren roolista, ”joka sisältää useita parlamentaarisia ja diplomaattisia velvollisuuksia”. Valtiovierailuista mainitaan, että kuningatar ainoastaan vastaanottaa muita vierailevia valtionpäämiehiä.

Kansainyhteisön johtajana kuningatar täyttää velvollisuutensa silloin, kun se on ”tarkoituksenmukaista tai tarpeellista”.

Prinssi Charles on tänä vuonna ottanut hoitaakseen hovin kalenteriin listatuista Elisabetin kuudesta velvollisuudesta jopa viisi.

Milloin valta sitten vaihtuu Britanniassa? Vuosina 2010–2015 Britanniassa suurlähettiläänä palvellut Pekka Huhtaniemi, 72, sanoi Ilta-Sanomille kesäkuussa, ettei kruunusta luopuminen olisi velvollisuudentuntoiselle kuningattarelle helppo päätös.

– En tietenkään pääse kuningattaren pään sisälle, mutta ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on, että kun hän aikanaan 25-vuotiaana kuningattareksi tultuaan vannoi vahvoja valoja ja lupasi Britannian kansalle palvelevansa heitä kuolemaansa saakka, hän uskoo vakaasti, että hänen tulee toimia niin, Huhtaniemi arvioi.

– Kaikesta päätellen hän on hyvin velvollisuudentuntoinen ihminen ja ottaa valansa vakavasti, Huhtaniemi tiivistää.

Kuningatar Elisabet otti vastaan Skotlannin pääministeri Nicole Sturgeonin 29. kesäkuuta Holyroodin palatsissa Edinburghissa.

KUNINGATTAREN on viime kuukausina kerrottu kärsineen liikkumisvaikeuksista ja hän on joutunut jättämään terveyshuolien vuoksi väliin useita edustustapahtumia. Historian pisimpään hallinneen monarkin terveydentila on jatkuvan tarkkailun alla. Viime vuosien aikana hänen toimintakyvyssään on tapahtunut muutoksia, mikä tosin voi lähes 100-vuotiaalle olla oletettavaakin.

Kuningattaren terveyshuolet tulivat julki helmikuun alussa hänen tavatessaan kenraaleja Buckinghamin palatsissa. Tilaisuudessa kuningatar joutui toteamaan, ettei hän pystynyt liikkumaan. Tapaamisessa kuvatulla videolla näkyi, kuinka kuningatar nojasi koko vierailun ajan kävelykeppiinsä. Kävelykeppi on ollut tuttu näky monarkin edustustilaisuuksissa siitä lähtien.