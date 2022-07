Lola Odusogan bikinikuva poiki välittömästi läjän törkeitä kommentteja – pamautti julki uuden version ja kipakan kirjoituksen

Ex-missi Lola Odusoga otti hanakasti kantaa saamiinsa eikoisiin kommentteihin.

Missinä tutuksi tullut Lola Odusoga on kritisoinut vihakommentoijia lukuisia kertoja.

Helteistä työmatkaa viettävä ex-missi Lola Odusoga julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään iloisen bikinikuvan. Odusogan ylävartaloon rajatussa otoksessa hän poseeraa hymyileväisenä katsellen kaukaisuuteen.

Odusoga kuitenkin yllätti Instagram-seuraajansa julkaisemalla lähes identtisen kuvan alle vuorokausi myöhemmin. Ainoana merkittävänä erona kuvissa on se, että jälkimmäinen on rajattu tiukemmin siten, ettei Odusogan rintakehää näy juuri lainkaan.

Kuvatekstissä Odusoga paljastaa uudelle julkaisulle ikävän syyn. Alkuperäinen kuva oli nimittäin aiheuttanut hänelle kyseenalaisten kommenttien tulvan.

– Tällä fiiliksellä ja eri rajauksella uuteen viikkoon! Parempi? Pystyykö nyt olee? You ok there? tiedustelee Odusoga ironisesti.

Ex-missi jatkaa tekstiään listaamalla erilaisia kommentteja, joita hän oli edeltävän julkaisun jälkeen vastaanottanut.

– Huono rajaus. ”Tissit tiskiin”.

–Jollekin meikitön nainen oli taas liikaa. Ja yks ihmetteli, miks rinnat pitää näkyä kuvassa, kun jos mies tekis saman vehkeillään, ois se hirveetä.

Odusoga ei selvästi ota kommentteja turhan tosissaan, vaan esittää vitsikkäästi syyn ihmisten tökerölle kommentoinnille.

– Taitaa olla Suomessa aika lämmin edelleen, kun taas niin montaa niin kiristää?

Odusogan itsensä lisäksi erikoiset kommentit vaikuttavat herättävän ihmetystä myös hänen Instagram-seuraajissaan. Kommenttikenttään on nimittäin ehtinyt jo kertyä hämmästyneitä reaktioita.

– Mä en kyl ymmärrä näitä kommentoijia sitten alkuunkaan.

– Suomessa viilenee tiistaista alkaen, seuraa tapahtuuko kommentoinnissa muutos vähemmän höyrypäiseen suuntaan.

Odusoga on vastannut sosiaalisessa mediassa useaan otteeseen kommentteihin, joissa hänen ulkonäköään arvostellaan. Toukokuussa vietettynä älä laihduta -päivänä hän julkaisi pitkän tekstin, jossa hän kertoi vuosien varrella saamistaan järkyttävistä kommenteista. Kyseisessä julkaisussa hän kertoi siitä, miten hänen elämänsä ei enää pyöri painon ympärillä, vaan hän on sinut itsensä kanssa.