Sanna Marinin Pride-asu sai somen repeämään liitoksistaan – tällainen on noin 300 euroa maksava kesämekko

Sanna Marin oli mukana Helsinki Pride -kulkueessa. Hänen osallistumisensa sekä asunsa on kerännyt paljon ihastelua sosiaalisessa mediassa.

Pääministeri Sanna Marin oli viikonloppuna juhlistamassa Helsinki Pride -tapahtumaa ja osallistui valtavaan kulkueeseen lauantaina 2. heinäkuuta.

Marinin vierailu tapahtumassa keräsi jo itsessään ihastelua, mutta myös hänen yllään nähty mekko herätti ihastusta. Useissa sosiaalisen median kanavissa tiedusteltiin heti, mistä Marinin korallia ja valkoista yhdistävä kesämekko mahtaa olla peräisin.

Mekko on ostettu Helsingistä, Valkoinen Elefantti -liikkeestä ja sen hinta liikkuu noin 300 euron paikkeilla. Vaate on vuonna 2001 perustetun Devotion Twins -vaatemerkin klassikkotuote. Kreikkalaismerkin verkkosivujen mukaan Devotion Twinsin vaatteet saavat inspiraationsa luonnosta, kreikkalaisesta perinnöstä ja arkkitehtuurista.

Valkoisen Elefantin myymälänhoitaja Maria Kaukinen kertoo Ilta-Sanomille, että mekko on kiinnostanut valtavasti heti maanantaina Pride-tapahtuman jälkeen.

– Puhelinlinjat ovat käyneet kuumana, Kaukinen toteaa.

Hän kertoo, että pääministeri kävi itse heidän liikkeessään ostoksilla. Myös Marinin asun suuret, hopeiset korvakorut ja vaalea clutch-tyylinen käsilaukku ovat samaisesta liikkeestä.

Mekko on ollut jo ennen lauantain Pride-kulkuetta suosittu ja se myydään Kaukisen mukaan joka kesä loppuun.

– Meistä se on ihanaa, että hän on valinnut käydä meillä asiakkaana ja pitää meidän myymäämme mekkoa, Kaukinen tiivistää.

Muun muassa Facebookissa ja sosiaalisen median anonyymissa Jodel-palvelussa mekkoa kehutaan paljon.

– Tulin vaan sanomaan, että kyllä meidän pääministeri on upea, eräs Facebook-kommentoija toteaa päivityksessä, jossa Marinin mekon alkuperää tiedustellaan.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Sanna Marin julkaisi myös Instagram-profiilissaan kuvan Pride-kulkueesta.

– Hyvää Pridea kaikille! SDP osallistui tänään isolla joukolla Helsinki Pride -tapahtumaan, Marin kirjoittaa kuvatekstissä.

– Jokainen ihminen on yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja yhtä arvokas. Tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu yhteiskunnassa ennen kuin jokainen voi olla aidosti oma itsensä. Siksi olen iloinen siitä, että hallitusohjelmaan kirjattu translain uudistus on viimein etenemässä ja pääsemme antamaan hallituksen esityksen aiheesta syksyllä.

Kuva on kerännyt paljon ihastelua.

– Ah, oot best, kirjoittaa laulaja Benjamin Peltonen, joka kertoi vuosi sitten homoudestaan julkisesti.

– Tää tekee mut niin iloiseksi, toteaa Big Brother -tosi-tv-ohjelmasta tuttu Ella Toivainen.

Sanna Marin on itse sateenkaariperheestä. Hänellä on kaksi äitiä. Marinilla oli myös isä, mutta hän on kertonut, ettei ollut isänsä kanssa juurikaan tekemisissä aikuisiällä. Marinin isä menehtyi muutama vuosi sitten.

Kun Marinin vanhempien erosta oli jo aikaa, hänen äitinsä tapasi naisen, johon hän rakastui.

– Meistä tuli sateenkaariperhe. Toki siinä on ollut monenlaisia suhteita matkan varrella, mutta olen kasvanut nuoruuteni sateenkaariperheessä, Marin sanoi aiemmin Sami Kurosen luotsaamassa Kurosen Grilli -radio-ohjelman haastattelussa.

Marin totesi, että hänen nuoruudessaan 1990-luvulla sateenkaariperheistä ei puhuttu. Hän ei juurikaan selitellyt perhettään esimerkiksi koulussa, vaan pikemminkin vaikeni koko aiheesta.

– 1990-luvulla se, mikä sitä enemmän kuvaa, on vaikeneminen. Ei kouluissa puhuttu näistä asioista tai ylipäätään erilaisuudesta tai erilaisista perheistä. Se on sellainen asia, mistä olen iloinen, että ollaan tultu eteenpäin. On tärkeää, että puhutaan moninaisuudesta, erilaisista perheistä, erilaisista ihmisistä, ylipäätään siitä, että me ollaan kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.