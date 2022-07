Joutsan Joutopäivät viettää 50-vuotisjuhlaansa tänä kesänä ja lauantai-illan pääesiintyjä on Portion Boys. Perinteistä sahtia tai mitään muitakaan alkoholijuomia ei tapahtumassa tänä vuonna kuitenkaan tarjoilla kiusallisen mokan vuoksi.

Kuluvana viikonloppuna vietettävien Joutsan Joutopäivien järjestäjille kävi harmillinen virhe, kun tapahtumaan ei ehditty saamaan alkoholin anniskeluoikeuksia kuntoon.

Joutopäivillä on perinteisesti tarjottu alueen perinnejuomaa, sahtia, mutta nyt kävijät jäävät siitä paitsi, samoin kuin muistakin alkoholijuomista. Sahtibaari muuttuu anniskeluoikeuksien puuttumisen takia smoothie-baariksi.

Lauantain iltatapahtumassa Talomuseolla ei niin ikään saada tarjoilla alkoholia. Talomuseolla ovat illan aikana esiintymässä muun muassa Markku Aro ja pääesiintyjänä Portion Boys.

Virhe anniskeluoikeuksien saamisessa on erityisen valitettavaa juuri nyt, sillä tapahtuma viettää 50-vuotisjuhlaansa.

Tapahtuman taiteellinen johtaja ja anniskeluluvista vastannut Visa-Matti Kuitunen myöntää erheen.

– Ei tässä sen kummempaa ole tapahtunut kuin, että lupaprosessi saatiin käyntiin liian myöhään. Viranomainen ei ehtinyt käsitellä sitä, sielläkin on nyt kiirettä. Tosi harmillistahan se on, tämä vaikuttaa tunnelmaan, talouteen ja koko dynamiikkaan, Kuitunen vastaa.

– Allekirjoittaneen täytyy mennä itseensä tässä, hän lisää.

Kuitunen kertoo, että asiasta ilmoitettiin tapahtuman sosiaalisen median kanavilla. Palautetta on tullut monenlaista.

– Nytkin täällä kävelen tapahtuma-alueella ja vastailen hämmentyneiden ihmisten kysymyksiin. Halusimme, että viestintä on mahdollisimman läpinäkyvää. Osa ymmärtää [tilanteen], osa ei, hän sanoo puhelimeen.

– Mutta oma päähän tässä on joutumassa vadille, kun niitä some-keskusteluja on seuraillut. Mietin tässä, että mitähän luotiliivit maksaisi, Kuitunen naurahtaa.

Vaikka Kuitusen asenteessa pilkahtelee huumorikin, ymmärtää hän, että perinnejuoman puuttuminen tapahtumasta on iso takaisku.

– Vaikka sitä toivoisi, ettei alkoholi tapahtumaa tee, niin kyllä se on tärkeää tällaiselle perinteiselle sahtialueelle.

Viivi Amanda esiintymässä Joutopäivillä lauantaina.

Eräs lukija kertoo Ilta-Sanomille, ettei aio mennä Talomuseolla järjestettävään iltatapahtumaan, vaikka tarkoitus aiemmin oli.

Hänen suunnitelmissaan oli mennä katsomaan keskiyön jälkeen esiintyvää Portion Boys -yhtyettä.

– Tämä muutos latistaa tunnelmaa jonkin verran. Portion Boys on bilebändi, joten alkoholi tavallaan kuuluu asiaan, nimettömänä pysyvä lukija kommentoi.

Mökillään iltaa jatkava lukija uskoo, että anniskeluoikeuksien puuttuminen tulee vaikuttamaan yleisömäärään.

– Luultavasti nyt ihmisiä menee vähemmän paikalle. Sahdin puuttuminen on kuin osa perinteistä olisi poissa, hän sanoo.

Kuitunen uskoo, että alkuillasta tapahtumapaikalla tulee olemaan hiljaisempaa kuin normaalisti. Runsaammin yleisöä hän odottaa saapuvan paikalle juuri ennen illan päättävää esiintyjää.

Haastatteluhetkellä Talomuseolla oli Kuitusen mukaan hyvä tunnelma. Orkesteri soitti ja ihmiset tanssivat.

Hänen mukaansa tapahtumassa on ennen koronapandemiaa ollut yleisöä noin 1 000–2 000 henkeä.

– Eräs legenda kertoo, että tapahtuman kulta-aikana olisi ollut jopa 10 000 kävijää, mutta se on saatettu laskea sahtipäissään väärinkin, Kuitunen veistelee.

Joutsan Joutopäivät on perinteinen kesäjuhla, joka järjestetään tavallisesti heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Juhla on nelipäiväinen ja se sisältää eri yritysten ja yhdistysten tarjoamia tapahtumia. Päävastuussa tapahtumasta on Joutsan Yrittäjät ry.