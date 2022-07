Martti Suosalo muistelee uransa haastavia hetkiä – yksi tv-rooli teki hänestä hyljeksityn, leipä piti hakea raksahommista

Suosikkinäyttelijä Martti Suosalo täyttää 60 vuotta.

Ensi viikon tiistaina 60 vuotta täyttävän näyttelijä Martti Suosalon äänessä on samaan aikaan sekä syvyyttä että myös itseironiaa.

Suosalo kertoo olevansa sinut ikänsä kanssa ja hyvällä mielellä merkkipäivästä.

– Olen oppinut jonkin verran työstäni ja nyt alkaa uusi jakso elämässäni, hän pohtii.

– Paljon on ehtinyt tapahtua, tuntuu että nyt fokus ei ole enää niin vahvasti itsessä, vaan alkaa katsomaan ympärillä olevia ihmisiä ja asioita.

Ikä on tuonut mukanaan toki myös kaikenlaista pientä kulumaa kroppaan. Se taas on tuonut haasteensa juoksemiseen ja Suosalolle rakkaaseen jalkapalloon.

– Jonkin aikaa olen harrastanut painonnostoa Tempaus-Areenassa.

Martti Suosalo voitti muutama vuosi sitten tempauksen ikämiesten SM-kisoissa pronssi. Samaan rahaan hän muistuttaa kisassa olleen kolme kilpailijaa.

Omat kuntoiluvälineet löytyvät kellarista, josta löytyy myös pronssimitali tempauksen ikämiesten SM-kisoista.

– Voitin pronssia – tosin meitä oli kolme osallistujaa.

Sen sijaan pidemmän aikaa harrastuksiin tai jopa elämäntapoihin on kuulunut purjehtiminen. Suosalo kertoo olevansa kolmen purjeveneen loukussa.

– Löytyy yksi kimppavene, yksin kansanvene ja yksi jolla.

” Minulle Turkka oli ja on yhä vaikuttavin taiteilijapersoona sekä opettaja.

Vaikka Oulussa syntynyt ja lapsuudessaan myös Turussa asunut Suosalo on ollut viimeiset 20 vuotta Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä niin elokuvissa kuin teatterilavoilla, ei menestys ole tullut automaattisesti – pikemminkin päinvastoin.

Hän opiskeli Teatterikorkeakoulussa 1980-luvulla Jouko Turkan alaisuudessa. Teatterikorkeakoulu oli tuolloin paljon esillä mediassa eikä vähinten Turkan ristiriitaisen persoonan vuoksi.

Turkan ajasta löytyy niin monta tarinaa kuin on tarinan kertojaakin.

Lue lisää: Diktaattori, hullu, isähahmo, nero, opettaja – viisi vuotta sitten kuollut Jouko Turkka herättää yhä tunteita: ”Saisi varmasti jonkun diagnoosin nykyään”

Suosalo muistelee pärjänneensä Turkan kanssa hyvin, sillä oli ”tottunut huutaviin valmentajiin” pelatessaan nuorempana jalkapalloa.

– En ollut Turkan näytelmissä juurikaan päärooleissa, vaan enemmänkin sivurooleissa, jolloin jäi aikaa seurata tapahtumaa sivusta ja nähdä opetus eri vinkkelistä.

Jouko Turkka ja seitsemän veljestä sekä Venla. Eturivissä vasemmalta Martti Suosalo (Aapo), Mari Rantasila (Venla), Jarmo Mäkinen (Tuomas) ja Kai Lehtinen (Juhani), takarivissä vasemmalta Taisto Reimaluoto (Timo), Jari Pehkonen (Simeoni), Pertti Koivula (Lauri), Tero Jartti (Eero) ja Turkka.

– Minulle Turkka oli ja on yhä vaikuttavin taiteilijapersoona sekä opettaja, Suosalo muistelee vuonna 2016 kuollutta Turkkaa.

Suosalo pääsi opiskelujen loppuvaiheessa mukaan aikansa suurtuotantoon, Turkan ohjaamaan televisiosarjaan Seitsemän veljestä.

Sarja sai aikanaan ristiriitaisen vastaanoton ja Suosalo muistaa, että hänet valmistumisen jälkeen yhdistettiin pitkään Turkkaan ja kyseiseen sarjaan.

– En saanut valmistuttuani mitään alan töitä ja ajauduin työskentelemään rakennustyömaalla.

– Siinä sai opetella nöyryyttä. Ei päässyt ainakaan kuvittelemaan itsestään liikoja.

” Ehkä tuottajat olivat kyllästyneet naamaani hetkeksi aikaa tai sitten Sibeliuksesta kertonut elokuva oli kulttuuriväelle kerta kaikkiaan liikaa.

Myöhemmin töitä alkoi tulla. Yksi ensimmäisistä rooleista oli Suomenlinnan kesäteatterissa Bilbo Reppulin rooli Taru sormusten herrasta -näytelmässä.

Rooli oli alun perin tarkoitettu Matti Pellonpäälle, mutta Suosalo pyydettiin rooliin ”Peltsin” ollessa estynyt tekemään sitä.

Pian työt Ryhmäteatterissa alkoivat ruokkia itseään ja uusia rooleja ilmaantui.

Suurelle yleisölle Suosalo tuli tunnetuksi viimeistään Timo Koivusalon ohjaamista elämäkertaelokuvista, joissa hän näytteli niin Reino Helismaata (Kulkuri ja joutsen), Irwin Goodmania (Rentun ruusu) kuin Jean Sibeliusta (Sibelius).

– Erityisesti Rentun ruusun myötä minusta tuli tuttu isolle yleisölle. Siitä on ollut hyötyä muun muassa teatterikiertueita tehdessäni.

Rentun ruusu oli vuoden 2001oli yli 350 000 katsojallaan Suomessa vuoden katsotuin kotimainen elokuva. Irwin Goodmanin rooli teki Suosalosta (vas) viimeistään ison tähden Suomessa. Elokuvassa Irwinin sydänystävää, Vexi Salmea näytteli Ilkka Koivula (oik).

Vaikka Jussi-patsaita ja glooriaa tuli, elokuva-alan työt loppuivat hetkellisesti Sibelius-elokuvan jälkeen.

– Sitä kesti jonkun aikaa ennen kuin rooleja alkoi taas tulemaan. Ehkä tuottajat olivat kyllästyneet naamaani hetkeksi aikaa tai sitten Sibeliuksesta kertonut elokuva oli kulttuuriväelle kerta kaikkiaan liikaa.

Turkan ja Koivusalon lisäksi yksi suuresti Suosaloon vaikuttanut ihminen on teatteriohjaaja Pentti Kotkaniemi.

”Bona” Kotkaniemen ohjaus Kiviä taskussa on pyörinyt täysille saleille jo paria kuukautta vaille 20 vuotta Helsingin kaupunginteatterissa.

Komediassa Suosalon lisäksi näyttelee ainoastaan Mika Nuojua.

Nuojuan kanssa ja Kotkaniemen ohjauksessa Suosalo on näytellyt myös viime syksynä ensi-iltansa saaneessa Samuel Beckettin kirjoittamassa tragikomediassa Huomenna hän tulee.

Mutta kumpi on Suosalolle rakkaampaa: elokuvien tekeminen vai teatteri? Vastaus on yksiselitteinen.

– Teatteri, ehdottomasti.

– Teatterissa olet yhtä yleisön kanssa. Siihen liittyy sellainen ikiaikainen perinne, että kokoonnutaan porukalla nuotion äärelle seuraamaan ja kokemaan jotain yhteisöllistä, sanoinkuvaamatonta tapahtumaa, joka tapahtuu vain siinä hetkessä. Kahta täysin samanlaista esitystä ei ole.

Suosalo kertoo nauttivansa toki myös elokuvien tekemisestä.

Syksyllä Suosalo nähdään valkokankaalla niin Koivusalon Pelle Hermanni -elokuvassa kuin JP Siilin ohjaamassa komediassa Sieniretki.

” Minulla on kiertolaisen luonne ja minussa on sisäinen kaipaus kiertämiseen.

Kuitenkin juuri teatteriin liittyy Suosalon tuorein hanke, jota hän kuvaa itselleen rakkaaksi, mutta samalla hulluksi.

– Olen perustamassa kiertävää teatteria, sillä haluan palata teatterin alkulähteille ja mennä ihmisten luokse.

– Ajatus teatterin mystiikasta, sen alkulähteestä ja siitä, että teatteri tulee paikkakunnalle, tarjoaa tunteita ja elämyksiä, ja sitten katoaa paikalta, on kiehtova.

Suosalon puheissa toistuvat sanat teatterin mystisyys sekä katarsis eli ”puhdistuminen”, jolla tarkoitetaan tunnetilaa, joka johtaa puhdistavaan ja vapauttavaan vaikutukseen katsojalle.

Martti Suosalo unelmoi kiertävästä teatterista. Jos aikataulut pitävät, tulee unelmasta totta ensi kesänä.

– Minulla on kiertolaisen luonne ja minussa on sisäinen kaipaus kiertämiseen.

– Teatteri on minulle hengellinen asia.

Suosalo kertoo tekevänsä yhdessä vaimonsa Virpi Suutarin kanssa Euphoria Film Oy:n kautta töitä.

– Ilman omaa yritystä ei voi hakea Suomen elokuvasäätiöltä tuotantotukea, joka on välttämätöntä dokumenttielokuvien tuotannossa, Suosalo viittaa palkittuun ohjaajavaimoonsa.

Lisäksi Suosalo tuottaa teatteriesityksiä yritykselleen, ja pystyy näin toimimaan vapaammin kuin jos olisi esimerkiksi kiinnitettynä teatteriin näyttelijänä.

” En ole mikään kovin uskonnollinen tyyppi, mutta teatteri on minulle pyhä ja ainutkertainen asia.

Puhetulvasta ei ole tulla loppua, kun Suosalo pääsee vauhtiin tulevasta projektistaan.

– Minulla on ollut visio tästä jo 1970-luvulta nuorisoteatteriajoiltani. Meillä on jo hahmoteltu teltta, johon mahtuisi sisälle 200 katsojaa.

Hän mainitsee ekologisuuden olevan läsnä kaikessa tekemisessä ja kertoo esimerkiksi teltan materiaalin olevan muovin sijasta kangasta.

– Haluan osoittaa, että teatteria voi esittää päästöttömästikin käyttäen vaikkapa generaattoria, joka toimii uusiutuvalla sähköllä, Suosalo innostuu entisestään.

– Tavoitteena on, että luomme hetken häivähdyksiä jostain menneestä maailmasta, vaikka emme hevosvankkureilla kuljekaan.

Suosalo toteaa – enemmän tai vähemmän leikkisästi – muiden menevän alalla eteenpäin, mutta heidän taaksepäin.

– En ole mikään kovin uskonnollinen tyyppi, mutta teatteri on minulle pyhä ja ainutkertainen asia. Saarnaan näytelmäkirjailijoiden tekstejä ja teatteri on minun temppelini, se on pyhä paikka.

Kiertävä teatteri on, jos ei taloudellinen itsemurha, ainakin melkoinen riski Suosalolle itselleen.

– Toistaiseksi emme ole saaneet tähän mitään julkista rahoitusta. Rahoitan tulevaa nykyisillä teatterikiertueillani.

– Kuljetukset, tekniikka, työntekijät, muonitus ja tähän lisäksi itse työ eli teltan, katsomon sekä lavan ja lavasteiden pystytys kuuluvat asiaan, Suosalo kertaa mitä kaikkea unelma tulee pitämään sisällään.

Suosalo kertoo, että jos aikataulut pitävät, alkavat harjoitukset ensi kesänä ja kiertämään lähdetään elokuussa.

– Tarkoitus on aloittaa commedia dell’arten tyylillä, hän viittaa klassiseen 1500-luvulla Italiassa syntyneeseen improvisaatioteatterin muotoon.

Sitä ennen on töitä vielä tehtävänä.

Sen suhteen auttaa myös se, että perheen kolmesta lapsesta enää kuopus, 17-vuotias Aino asuu kotona.

Martti Suosalo ja Virpi Suutari ovat pitäneet yhtä jo vuodesta 1994. Ensikohtaaminen tapahtui Töölössä ravintola Manalassa. Kuva tämän vuoden toukokuulta Jussi-gaalasta.

Lasten pesästä poislentäminen ei ole kuitenkaan ollut mikään maailmanlopun asia.

– Eivät ne lapsen minnekään häviä, kaikki ovat samassa kaupungissa.

– Virpi heille soittelee koko ajan, melkein enemmän heistä nykyään kuuluu kuin kotona asuessaan, Suosalo murjaisee.

60-vuotisjuhliaan Suosalo vietti perheineen ja lähimpine ystävineen jo kesäkuussa Caprin saarella Italiassa.

– On ollut onni, että olen tavannut tällaisen vaimon ja saanut niin hienon perheen, Suosalo hymähtää Tapanilassa sijaitsevan kotitalonsa puutarhassa.