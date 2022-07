Andy McCoysta eronnut Angela Nicoletti kertoo nyt HS:ssä syistä eron takana

Angela Nicoletti ja Andy McCoy olivat yhdessä yli 30 vuotta. Nyt Nicoletti raottaa Helsingin Sanomien haastattelussa syitä eron taustalla.

Kuuluisan rock-muusikon Andy McCoyn entinen vaimo, näyttelijä-laulaja Angela Nicoletti, 57, kertoo pariskunnan erosta Helsingin Sanomien haastattelussa.

Amerikkalaissyntyinen Nicoletti on ollut hyvin vaitonainen erosta sen jälkeen, kun laittoi avioerohakemuksen yksin vireille viime vuoden maaliskuussa. Hänellä on kuitenkin selkeä syy, miksi hänen piti jättää McCoy.

– Kun tapasin Andyn, minusta tuli miellyttäjä ja kadotin itseni. Vuonna 2018 heräsin. Minun piti menettää Andy, että löytäisin itseni uudestaan, Nicoletti kertoo Helsingin Sanomissa.

– Opin nämä asiat aika myöhään elämässä. Minusta on tulossa taas oikea Angela Nicoletti, hän jatkaa.

Andy McCoy on monille tuttu siitä, kun hän perusti Michael Monroen kanssa suositun bändin Hanoi Rocks vuonna 1979. Kymmenen vuotta myöhemmin Nicoletti ja McCoy tapasivat ensi kerran.

Angela Nicoletti kadotti itsensä olleessaan yhdessä Andy McCoyn kanssa. Kuva vuodelta 2009.

Pari ehti olla yhdessä yli 30 vuotta ja siitä naimisissa 20 vuotta. Andy ja Angela olivat tuttu näky niin pitkäaikaisilla kotikulmillaan Etelä-Helsingissä kuin korona-ajan kotipaikallaan Karkkilassakin. Andy McCoy kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa maaliskuussa tunnelmistaan eron jälkeen.

Miten voit eron jälkeen?

– Se ero oli ihan ok. Me oltiin yhdessä 34 vuotta. Mutta ihmiset kasvaa eri suuntiin. Ei mulla ole pahaa sanottavaa. Kaikella on aikansa. Miksi olisin katkera Angelalle mistään? Se on fantastinen friidu, Andy McCoy vastasi IS:lle maaliskuussa.

Nicoletti myöntää Helsingin Sanomien haastattelussa, että erosta on seurannut paljon hyvääkin. Hän on opiskellut, tutkinut taidekirjoja, perehtynyt Raamattuun ja lukenut narsistista hyväksikäyttöä käsittelevää kirjallisuutta.

Nicoletti on asunut nyt pari vuotta yksin Karkkilassa. Sukulaisten luona Kaliforniassa vieraillessaan hän tajusi ikävöivänsä Suomea, jossa hän on asunut kauemmin kuin synnyinmaassaan. Valtameren takaa löytyvä suku on tukenut häntä myös taloudellisesti eron jälkeen.